Решение американского суда восстанавливает обязательное предоставление информации о бенефициарах

Обязательства по предоставлению информации о бенефициарах компаний, предусмотренные Законом США о корпоративной прозрачности, вновь вступили в силу: новый срок - 21 марта 2025 года.

Закон вступил в силу в начале 2024 года, установив крайний срок - 1 января 2025 года - для уже существующих компаний и других предприятий, чтобы установить их истинное бенефициарное владение и сообщить об этом в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN). Почти все малые предприятия обязаны подавать отчетность, за исключением редких случаев. Новым компаниям дается 90 дней с момента образования для подачи первых отчетов.

В течение 2024 года было выдвинуто несколько претензий к конституционному статусу закона. В декабре 2024 года одному из участников судебного процесса удалось добиться судебного запрета, который не позволил казначейству обеспечить соблюдение положений об отчетности о бенефициарной собственности. Казначейство подало апелляцию в Верховный суд США и 23 января 2025 года добилось отмены судебного запрета. Однако в это время другой участник судебного процесса получил второй судебный запрет, который вновь блокировал исполнение Закона. Казначейство должным образом оспорило второй судебный запрет. 18 февраля 2025 года окружной суд Восточного Техаса США удовлетворил его ходатайство, нейтрализовав второй судебный запрет и открыв путь к исполнению Закона.

Казначейство подтвердило, что теперь начнет исполнять закон. Отчетность снова стала обязательной и ее соблюдение необходимо, чтобы избежать штрафов в размере 591 USD. Однако казначейство продлевает срок представления отчетности до 21 марта 2025 года почти для всех компаний, учитывая, что многим из них может потребоваться дополнительное время для выполнения требований. У новых компаний будет 30 дней с даты регистрации для подачи первоначальных отчетов, что значительно меньше 90 дней, предусмотренных для компаний, образованных в 2024 году. Казначейство представит обновленную информацию о любых дальнейших изменениях нового срока.

Тем временем казначейство «оценит свои возможности по дальнейшему изменению сроков» для компаний с низким уровнем риска «в соответствии со своим обязательством по снижению регуляторного бремени для бизнеса». Приоритет будет отдан тем организациям, которые представляют наиболее значительный риск для национальной безопасности, и в конце этого года казначейство намерено пересмотреть правила отчетности, чтобы снизить нагрузку на малые предприятия.