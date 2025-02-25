Швейцария распространяет автоматический обмен информацией на криптоактивы

На своем заседании 19 февраля Федеральный совет представил парламенту депешу о продлении международного автоматического обмена информацией по налоговым вопросам (AEOI).

Продление будет действовать с 1 января 2026 года и касается нового AEOI, касающегося криптоактивов, а также поправок к стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

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В октябре 2022 года ОЭСР опубликовала обновление общего стандарта отчетности и должной осмотрительности в отношении информации о финансовых счетах (CRS) и новую структуру отчетности о криптоактивах (CARF). В то время как поправки к CRS разъясняют вопросы интерпретации и учитывают практический опыт, CARF регулирует работу с криптоактивами и их поставщиками.

ОЭСР приняла CRS в 2014 году, и это первый раз, когда он был обновлен. Швейцария обязалась внедрить этот стандарт, а также принять дальнейшие разработки.

В то же время Швейцария будет стремиться внедрить CARF, чтобы устранить пробелы в механизме налоговой прозрачности и обеспечить равный режим по отношению к традиционным активам и финансовым институтам. Внедрение CARF расширит прогрессивное регулирование крипторынка Швейцарии и поможет поддержать доверие и репутацию швейцарского финансового центра.

Предложение также направлено на то, чтобы сделать преступлением халатное нарушение обязательств по должной осмотрительности, отчетности и раскрытию информации, а также упростить включение новых государств-партнеров AEOI.

В ходе консультаций, которые проходили с мая по сентябрь 2024 года, предложение было положительно воспринято большинством участников. Федеральный совет принял во внимание ряд критических замечаний и внес соответствующие изменения в законопроект. Он намерен включить в постановление другие предложенные изменения.