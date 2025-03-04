США отказываются от отчетности по бенефициарной собственности для всех юрлиц

Казначейство США окончательно отменило положения Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act, CTA) о предоставлении отчетности о бенефициарной собственности для всех юридических лиц, кроме иностранных компаний.

В соответствии с этим Законом большинство американских и иностранных корпораций и других юридических лиц обязаны сообщать о своих бенефициарах в национальный реестр, управляемый Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN). Юрлица, созданные после 1 января 2024 года, должны были предоставить отчетность в течение нескольких недель после создания, в то время как уже зарегистрированные до этой даты компании должны были подать отчетность до 1 января 2025 года. В течение 2024 года против Закона было подано несколько исков по конституционным основаниям, а в декабре 2024 года суд Техаса согласился запретить его применение. Затем последовал ряд отмен и восстановлений положений Закона. К 20 февраля обязательства по предоставлению отчетности снова вступили в силу с новым сроком - 21 марта 2025 года, но в то же время Казначейство предупредило, что переосмысливает правила.

Процесс завершился драматическим объявлением о том, что Казначейство с немедленным вступлением в силу навсегда приостанавливает применение Закона CTA в отношении всех граждан США и национальных компаний. Казначейство не только не будет применять штрафы, связанные с правилом предоставления информации о бенефициарах, в соответствии с существующими сроками - ни в отношении отечественных, ни в отношении иностранных компаний, - но и не будет применять штрафы в отношении граждан США, отечественных компаний, предоставляющих отчетность, или их бенефициарах в любое время в будущем.

Казначейство выпустит предложение о разработке правил, которое ограничит будущую сферу действия правила только иностранными компаниями, предоставляющими отчетность. Но сначала будет проведена общественная консультация.

Пока неясно, как изменение политики повлияет на ФАТФ, которая в марте прошлого года оценила США как «в значительной степени соответствующую требованиям» в отношении корпоративной прозрачности благодаря мерам CTA по отчетности о бенефициарных владельцах.