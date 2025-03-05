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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ планирует изменить первую из своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег

Страны-члены ФАТФ договорились внести изменения в одну из своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы улучшить доступ населения к финансовым услугам.

Ольга Кутяева
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Предыдущие консультации, проведенные ФАТФ, показали, что снижение риска со стороны компаний, предоставляющих финансовые услуги, может привести к финансовой изоляции, необоснованному нацеливанию на некоммерческие организации и ограничению прав человека, когда юрисдикции не применяют должным образом подход, основанный на оценке риска. Некоторые развивающиеся страны непропорционально страдают от такого снижения риска, и Мексика, которая является нынешним президентом ФАТФ, сделала улучшение финансовой доступности одним из приоритетов.

Поправки будут в основном направлены на выполнение Рекомендации 1 ФАТФ, которая призвана обеспечить применение странами риск-ориентированного подхода к мерам по борьбе с отмыванием денег. Они будут способствовать тому, чтобы финансовые учреждения применяли упрощенные меры там, где риски ниже, хотя для того, чтобы определить, какие именно изменения необходимы, будут проведены дополнительные консультации с общественностью. Они будут включены в новое Руководство, чтобы снабдить политиков и регулирующие органы практическими примерами, способствующими повсеместному внедрению изменений.

ФАТФ также согласилась провести публичные консультации по возможным изменениям в Рекомендации 16 о прозрачности платежей, которые позволят улучшить стандартизацию и качество информации об отправителе и получателе в платежных сообщениях. Это должно помочь достичь большей прозрачности и безопасности, избежать дублирования и повысить эффективность процессов соблюдения требований финансовыми учреждениями, а также способствовать ускорению и удешевлению платежей.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#рекомендации ФАТФ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#рекомендации ФАТФ