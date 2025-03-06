Нужно ли включать взносы на травматизм в командировочные расходы?

Трудовой спор: суд встал на сторону компании

Коммерческая организация обратилась с заявлением в Арбитражный суд к Социальному фонду России о признании незаконным решения о доначислении страховых взносов. Сотрудник приобрел билет с датой отъезда в выходной день, то есть раньше дня начала командировки, что подтверждается документами о понесенных затратах. Компания, в свою очередь, возместила ему все расходы. Социальный фонд России (СФР) посчитал, что с компенсации затрат на перелет до места назначения необходимо было уплатить взносы на травматизм, так как эти расходы якобы произошли вне периода рабочего процесса.

Арбитражный суд удовлетворил требования организации. СФР не согласился с решением и обратился с апелляционной жалобой в суд второй инстанции. Суды подтвердили, что поездка работника была связана с его служебными обязанностями, несмотря на то, что вылет на место командировки состоялся за день до официального начала командировки. Суд установил, что сотрудник вылетел с учетом необходимости заблаговременного прибытия по месту назначения, что было вызвано удаленностью от места постоянной работы. Более того, дата вылета была согласована с руководителем компании, что дополнительно подтверждает служебный характер поездки.