Малайзийские трасти теперь должны вести учет всех бенефициаров

20 февраля вступили в силу поправки к малазийским Закону о доверительных управляющих (Trustee Act and Trustees (Incorporation) Act), вводящие новые обязанности для трасти (доверительных собственников) по обеспечению прозрачности и ведению учета.

Новые правила распространяются на трасты, управляемые по малазийскому законодательству, находящиеся под управлением в Малайзии, или на трасты, большинство участников которых проживают в Малайзии. Трасти должны вести текущий учет трастовой собственности с указанием активов, обязательств, доходов и расходов, бухгалтерскую и финансовую отчетность, а также переписку или меморандумы с пожеланиями учредителя. Они также должны хранить любые другие документы, необходимые для управления трастом, такие как договор о доверительном управлении или документы о назначении и смещении трасти.

Все услуги по этой теме:

Трасти также должны получать и хранить адекватную и актуальную информацию о бенефициарах траста. Сюда входит информация о личности бенефициаров, их адресах проживания, гражданстве, номерах удостоверений личности, свидетельств о рождении, паспортов или других официальных идентификационных номерах, а также любая другая информация, определяемая правительством. Аналогичная информация должна быть зарегистрирована для корпоративных бенефициаров. Реестр информации о бенефициарах должен обновляться в течение 1 месяца с момента любых изменений.

Трасти также должны получать и хранить основную информацию о других регулируемых агентах и поставщиках услуг траста. Вся информация должна храниться не менее 5 лет после прекращения их участия в трасте. Они должны предоставлять официальным органам доступ к документам и информации в соответствии с правилами, которые еще предстоит принять. Правительство Малайзии может обмениваться этой информацией с любым иностранным правительством.

Исключение составляют случаи, когда траст владеет и работает с трастовой собственностью, указанной в завещании, завещательном распоряжении или административном письме.

Соответствующие поправки к Закону требуют от корпоративных трасти вести реестр бенефициаров своих трастов, содержащий имя и почтовый адрес каждого бенефициара и характер бенефициарного владения. Они должны предоставить копию реестра бенефициаров правительству в течение 14 дней после его создания. Министр имеет право проверять реестр и трасти, если возникнут подозрения в злоупотреблении.