News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
3

Подробности о датах начала предоставления отчетности о бенефициарах на БВО

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC) опубликовала Руководство, в котором указаны даты, до которых большинство ключевых транзакций, связанных с бенефициарами, могут быть представлены в Регистр корпоративных дел.

Ольга Кутяева
Обсудить

Отчетность о бенефициарах через недавно созданную систему VIRRGIN официально началась 2 января 2025 года, но система все еще находится в процессе внедрения. Предполагалось, что различные виды операций по подаче отчетности будут внедряться постепенно в соответствии с заранее установленными сроками.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию на БВО?
Подробнее
Нужна готовая компания на БВО?
Купить
Нужна готовая БВО компания со счетом?
Купить
У меня есть BVI-ка, обязательно ли мне открывать офис на BVI?
Подробнее
Закон об экономическом присутствии на BVI (на русском).
Почитать
Минимальный сабстенс на BVI.
Создать
Экономическая целесообразность сабстенса на БВО.
Разобраться в вопросе
Вам нужно ликвидировать компанию БВО?
Подробнее
Хотите зарегистрировать фонд на БВО?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Кипр?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Сейшельские острова?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО в Сингапур?
Подробнее
Хотите получить лицензию на FOREX операции на БВО?
Подробнее
Помочь с наследованием акций компании на БВО?
Подробнее

Соответственно, первой функцией, которая будет внедрена, станет внесение изменений в реестр директоров – уведомление об изменениях (единичная подача), она должна заработать 16 марта 2025 года. Вслед за ней 4 апреля 2025 года появится возможность вносить изменения в реестр директоров – исправление сведений о директорах (единичная подача). Единичная подача изменений в реестр акционеров станет доступна с 1 мая 2025 года. Единичные уведомления об изменениях в реестре бенефициаров будут разрешены с 16 мая. FSC БВО отмечает, что в случае необходимости столь отдаленные даты могут и поменяться.

Большинство агентов предпочтут использовать пакетную или массовую подачу документов для облегчения своих обязательств по подаче, учитывая большой объем подаваемых документов. В настоящее время группа разработчиков завершает работу над схемой для такого типа подачи, которая будет доведена до сведения всех агентов до запуска функции.

С момента начала представления отчетности о бенефициарах 2 января 2025 года специалисты-практики подняли ряд технических, законодательных и логистических вопросов. FSC БВО выпустила Руководство, в котором рассматриваются наиболее часто задаваемые вопросы.

Разъяснения включают следующее:

  • система предложит заявителю добавить подтверждающие документы только в том случае, если имя или фамилия отсутствуют или введена неполная или отсутствует дата рождения;
  • единственная информация о бенефициаре, которую необходимо подавать в отношении трастов, - это имя лицензированного доверительного управляющего; и
  • если невозможно определить бенефициара организации, материнской компанией которой является фонд, необходимо указать имя и данные старшего управляющего должностного лица.

Руководство также затрагивает вопрос конфиденциальности, определяя механизм, позволяющий лицу с законными интересами запрашивать информацию в конфиденциальном порядке.

FSC БВО отмечает, что в Положении 25 Регламента 2024 года о коммерческих компаниях и партнерствах с ограниченной ответственностью (BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations 2024) подчеркивается ограниченный доступ к информации о бенефициарах только для назначенных компетентных органов и правоохранительных учреждений. Это может быть использовано, например, практикующим специалистом по несостоятельности или юристом, расследующим подозрения в финансовых или деловых нарушениях, поскольку предупреждение бенефициара о запросе ставит расследование под угрозу.

По материалам STEP

#Британские Виргинские Острова#реестр бенефициаров
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Британские Виргинские Острова#реестр бенефициаров