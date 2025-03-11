Подробности о датах начала предоставления отчетности о бенефициарах на БВО

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC) опубликовала Руководство, в котором указаны даты, до которых большинство ключевых транзакций, связанных с бенефициарами, могут быть представлены в Регистр корпоративных дел.

Отчетность о бенефициарах через недавно созданную систему VIRRGIN официально началась 2 января 2025 года, но система все еще находится в процессе внедрения. Предполагалось, что различные виды операций по подаче отчетности будут внедряться постепенно в соответствии с заранее установленными сроками.

Все услуги по этой теме:

Соответственно, первой функцией, которая будет внедрена, станет внесение изменений в реестр директоров – уведомление об изменениях (единичная подача), она должна заработать 16 марта 2025 года. Вслед за ней 4 апреля 2025 года появится возможность вносить изменения в реестр директоров – исправление сведений о директорах (единичная подача). Единичная подача изменений в реестр акционеров станет доступна с 1 мая 2025 года. Единичные уведомления об изменениях в реестре бенефициаров будут разрешены с 16 мая. FSC БВО отмечает, что в случае необходимости столь отдаленные даты могут и поменяться.

Большинство агентов предпочтут использовать пакетную или массовую подачу документов для облегчения своих обязательств по подаче, учитывая большой объем подаваемых документов. В настоящее время группа разработчиков завершает работу над схемой для такого типа подачи, которая будет доведена до сведения всех агентов до запуска функции.

С момента начала представления отчетности о бенефициарах 2 января 2025 года специалисты-практики подняли ряд технических, законодательных и логистических вопросов. FSC БВО выпустила Руководство, в котором рассматриваются наиболее часто задаваемые вопросы.

Разъяснения включают следующее:

система предложит заявителю добавить подтверждающие документы только в том случае, если имя или фамилия отсутствуют или введена неполная или отсутствует дата рождения;

единственная информация о бенефициаре, которую необходимо подавать в отношении трастов, - это имя лицензированного доверительного управляющего; и

если невозможно определить бенефициара организации, материнской компанией которой является фонд, необходимо указать имя и данные старшего управляющего должностного лица.

Руководство также затрагивает вопрос конфиденциальности, определяя механизм, позволяющий лицу с законными интересами запрашивать информацию в конфиденциальном порядке.

FSC БВО отмечает, что в Положении 25 Регламента 2024 года о коммерческих компаниях и партнерствах с ограниченной ответственностью (BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations 2024) подчеркивается ограниченный доступ к информации о бенефициарах только для назначенных компетентных органов и правоохранительных учреждений. Это может быть использовано, например, практикующим специалистом по несостоятельности или юристом, расследующим подозрения в финансовых или деловых нарушениях, поскольку предупреждение бенефициара о запросе ставит расследование под угрозу.