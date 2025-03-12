Великобритания отменяет режим «нон-домов»

Законопроект о финансах 2024-25 прошел третье чтение и в настоящее время принят по существу, включая окончательные изменения в режиме лиц без домицилиля (non-dom). Он исключает понятие домициля из налоговой системы Великобритании с апреля 2025 года, заменяя его новым режимом налогообложения иностранных доходов и прибылей (Foreign income and gains, FIG) новых резидентов Великобритании.

Отменяется режим денежных переводов для лиц, не являющихся резидентами Великобритании, и создается временный механизм репатриации (Temporary repatriation facility, TRF), чтобы стимулировать людей ввозить FIG в Великобританию в течение следующих 3-х лет.

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Профессиональные организации выражали обеспокоенность с момента разработки законодательства, и правительство внесло ряд конструктивных изменений в ответ, даже позднем этапе. В частности, поправки 31-37, внесенные на этапе подготовки отчета, гарантируют, что оффшорные трасты, репатриированные в Великобританию, смогут воспользоваться преимуществами TRF. Они направлены на то, чтобы под действие TRF попали сопоставимые доходы от мигрирующих трастов и доходы от оффшорных компаний. Они также разъясняют, каким образом правила TRF будут действовать в отношении неремитированных доходов и прибылей, содержащихся в трастах.

Одной из наиболее значимых особенностей законопроекта для многих нон-домов является введение системы налогообложения наследства (Inheritance tax, IHT) по месту жительства. В связи с этим поправки, внесенные на стадии отчета, включают полезное изменение переходного режима для трастов с исключенной собственностью, отмечает Королевский институт налогообложения (Chartered Institute of Taxation, CIOT), который подготовил брифинг по 57 поправкам для нон-домов.

Поправки 56 и 57 смягчают тест для определения того, будет ли исключенный имущественный траст, подпадающий под переходный режим, облагаться налогом после смерти пожизненного арендатора или учредителя. Переходные положения предусматривают, что если имущество было исключенным имуществом непосредственно перед 30 октября 2024 года (то есть учредитель имел иностранное гражданство на момент создания траста и имущество было расположено за рубежом непосредственно перед 30 октября 2024 года), то в случае смерти учредителя, который оставляет за собой выгоду, или в случае смерти пожизненного арендатора с квалифицируемым интересом во владении, начисление IHT не будет производиться.

Первоначально законопроект предусматривал, что активы траста должны находиться за рубежом не только по состоянию на октябрь 2024 года, но и во все последующие периоды. Теперь это требование отменено. Имущество траста должно находиться за границей непосредственно до 30 октября 2024 года, а учредитель должен быть иностранным гражданином, но больше нет необходимости держать имущество за границей все последующее время. Если на момент смерти собственность находится за границей, то она защищена от начислений после смерти, но не от десятилетних начислений на соответствующее имущество, если на момент наступления соответствующего события, подлежащего начислению, завещатель является долгосрочным резидентом Великобритании.

Еще одна конструктивная поправка гарантирует, что для некоторых соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения (Double taxation treaties, DTT) ссылки на домициль будут считаться выполненными теми, кто является долгосрочным резидентом Великобритании. Это означает, например, что лицо, которое умирает гражданином США и имеет домициль в США, но при этом является долгосрочным резидентом Великобритании, также будет рассматриваться как домициль в Великобритании в соответствии с DTT. Это полезное изменение, которое приводит действие соответствующих договоров в соответствие с моментом, когда лицо становится обязанным уплатить IHT на всемирной основе.