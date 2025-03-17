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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Европейский Cовет по экономическим и финансовым вопросам принял пакет по НДС в цифровую эпоху

На своем заседании 11 марта Европейский Cовет по экономическим и финансовым вопросам принял пакет «НДС в цифровую эпоху» (ViDA). Пакет призван обновить системы НДС в ЕС с учетом цифровизации экономики, помочь в борьбе с мошенничеством в сфере НДС и облегчить административные обязательства для малых компаний и индивидуальных поставщиков услуг.

Ольга Кутяева
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«Правила НДС в ЕС должны соответствовать цифровой трансформации наших экономик. Этот пакет даст ЕС толчок к повышению конкурентоспособности, поможет бороться с мошенничеством в сфере НДС и снизит административное бремя для бизнеса» - сообщил Анджей Доманский, министр финансов Польши

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Принятый пакет включает в себя Директиву, Регламент и Исполнительный регламент и вносит изменения в три различных аспекта системы НДС.

Новые правила:

  • к 2030 году полностью будут переведены в цифровой формат обязательства по отчетности по НДС для компаний, которые продают товары и услуги предприятиям в других странах-членах ЕС;
  • онлайн-платформы обяжут уплачивать НДС при краткосрочной аренде жилья и услугах пассажирского транспорта в большинстве случаев, когда отдельные поставщики услуг не взимают НДС;
  • будут усовершенствованы и расширены единые онлайн-сервисы по НДС, чтобы предприятиям не приходилось проходить дорогостоящую регистрацию по НДС в каждом государстве-члене ЕС, в котором они ведут бизнес.

Директива, Регламент и Исполнительный регламент вступают в силу на двадцатый день после их публикации в Официальном журнале ЕС. В то время как регламенты имеют прямое действие, Директива должна быть перенесена в национальное законодательство.

По материалам European Council

#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT