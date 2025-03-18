HMRC будет выплачивать информаторам процент от изъятых налогов

Минфин Великобритании объявил о том, что планирует запустить новую схему вознаграждения для информаторов, которые раскрывают серьезные нарушения или налоговое мошенничество со стороны крупных корпораций, состоятельных частных лиц, оффшорных структур и схем ухода от налогов. Система будет запущена позднее в 2025 году.

В отличие от существующего режима вознаграждения информаторов HMRC, новая система будет выплачивать им часть дополнительных налоговых поступлений, которые принесет их информация. Такая практика уже существует в канадской и американской моделях информаторов, которые добились значительных успехов. Некоторые из информаторов получили выплаты в размере многих миллионов долларов.

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Председатель совета директоров HMRC Джеймс Мюррей считает, что новая схема может привести к тому, что информаторы получат «значительную сумму компенсации». Поскольку вознаграждение будет равняться доле от суммы налогов, схема гарантированно принесет больше денег, чем стоит. Мюррей сказал, что пока не решено, какой будет эта доля, и дальнейшие подробности будут появятся в ближайшее время.

Мюррей также объявил, что в марте 2025 года в HMRC начнут работать еще 600 новых сотрудников, которые будут оплачены за счет дополнительного финансирования в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, объявленного в бюджете на 2024 год.

В то же время HMRC объявила о других мерах по обеспечению соблюдения законодательства, включая совместный план со Службой по делам о несостоятельности по расширению использования ценных бумаг для борьбы с «phoenixism». Это практика ведения одного и того же бизнеса последовательно через ряд компаний, каждая из которых становится неплатежеспособной и не может оплатить свои долги. HMRC будет требовать предварительной уплаты налогов от этих новых компаний, заставляя более «недобросовестных» директоров нести личную ответственность за налоги своей компании.

В ближайшее время HMRC также начнет консультации по расширению использования предварительных разрешений для получения налоговой льготы на исследования и разработки, а также для инвесторов в крупные проекты.