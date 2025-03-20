Греция сообщает о начале подачи деклараций по корпоративному и подоходному налогам за 2024 год

Управление государственных доходов Греции (AADE) опубликовало уведомления о начале подачи деклараций по корпоративному налогу на прибыль и подоходному налогу физических лиц за 2024 год.

В уведомлении по корпоративному налогу на прибыль говорится, что декларации могут быть поданы в период с 14 марта по 15 июля 2025 года за налоговый год, закончившийся 31 декабря 2024 года, с уплатой налога восемью равными ежемесячными частями, первая из которых должна быть уплачена до 31 июля 2025 года. За налоговые годы, заканчивающиеся на другую дату (некалендарный год), декларация должна быть представлена до последнего дня шестого месяца, следующего за окончанием налогового года, а налог уплачивается восемью равными ежемесячными платежами, первый из которых должен быть уплачен до последнего рабочего дня месяца, следующего за крайним сроком подачи декларации.

В уведомлении по подоходному налогу физических лиц указано, что декларации могут быть представлены в период с 17 марта по 15 июля 2025 года за 2024 налоговый год, при этом налог уплачивается восемью равными ежемесячными платежами, первый из которых должен быть уплачен до 31 июля 2025 года. В уведомлении также разъясняется, какая скидка предоставляется физическим лицам, подающим декларацию, если налог уплачивается в полном объеме (единовременно) до истечения срока уплаты первого взноса:

скидка 4%, если декларация подана до 30 апреля;

скидка 3%, если декларация подана до 15 июня; и

скидка 2%, если декларация подана до 15 июля.

В уведомлении также разъясняются некоторые другие вопросы, в том числе то, что уже второй год подряд декларации по налогу на доходы физических лиц для некоторых лиц, в основном работников и пенсионеров, заполняются и проходят предварительную проверку в AADE. Налогоплательщики могут проверить данные своей предварительно заполненной декларации, и, если они верны, их декларация будет автоматически завершена 25 апреля 2025 года. В случае необходимости внесения исправлений они могут подать первоначальную декларацию до 24 апреля 2025 года или уточняющую декларацию с 25 апреля по 15 июля 2025 года без штрафных санкций.