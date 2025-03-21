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Российское право
Дарья Соловьева
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Когда не обязателен досудебный порядок?

Инспекция ФНС принудительно взыскала долг с организации

Дарья Соловьева
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Из-за отрицательного сальдо на Едином налоговом счёте (ЕНС) инспекция направила компании требование погасить возникшую задолженность. Организация на это требование не отреагировала, поэтому налоговики приняли решение взыскать долг принудительно. Денежных средств на банковских счетах компании не оказалось, и инспекция направила исполнительный документ судебным приставам, чтобы те взыскали задолженность за счёт имущества должника.

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Компания решила оспорить действия налоговиков в судебном порядке. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляция отказались рассматривать заявление организации, указав, что та не прошла обязательный этап досудебного обжалования.

Тем не менее, кассационная инстанция заняла иную позицию и направила дело на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции сослался на разъяснения Верховного суда РФ, согласно которым в спорах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, налогоплательщик не обязан обращаться с предварительной жалобой в налоговую инспекцию. Кассационный суд отметил, что постановление налогового органа в таких случаях является исполнительным документом, который можно оспаривать сразу в суде, минуя процедуру досудебного урегулирования.

При этом Налоговый кодекс РФ также не предусматривает обязательного досудебного порядка по подобным категориям споров.

#досудебный порядок#задолженность#судебная практика#ФНС РФ
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Дарья Соловьева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#досудебный порядок#задолженность#судебная практика#ФНС РФ