ВНЖ в Аргентине Материал редакции

Аргентина – одна из десяти крупнейших стран мира и одна из самых высокоразвитых стран на континенте. Достаточно лояльное законодательство по вопросам миграции привлекает в страну релокантов из многих стран мира. Имея вид на жительство, иностранный гражданин может проживать в Аргентине на законном основании, пользоваться бесплатной медициной и мерами социальной поддержки, иметь доступ к рынку труда и системе образования.

Какой вид на жительство можно получить в Аргентине?

Все услуги по этой теме:

В соответствии с Законом о миграции, иностранный гражданин может получить право пребывать на территории Аргентины на основании

1) транзитного вида на жительство

Это разрешение на краткосрочное пребывание для осуществления определенных видов деятельности (в соответствии со статьей 24 Закона), не дающее права на получение DNI (Documento Nacional de Identida, документа, удостоверяющего личность гражданина Аргентины), постоянного вида на жительство и гражданства.

Максимальный срок, на который может быть выдан транзитный вид на жительство, составляет один год.

2) временного вида на жительство

Это разрешение на проживание на основании какой-либо из указанных в статье 23 Закона категорий. Временный вид на жительство может быть выдан на срок до трех лет. Временный вид на жительство дает право на получение временного DNI. Имея временный вид на жительство, по истечении трех лет можно претендовать на получение постоянного вида на жительство и впоследствии гражданства.

3) постоянного вида на жительство

Срок действия такого разрешения не ограничен. Основания, по которым можно получить постоянный вид на жительство, перечислены в статье 22 Закона.

Кроме того иностранец может проживать в стране на основании так называемой прекарии (Certificado de Residencia Precaria), которая выдается в качестве временного документа на период, пока рассматривается заявка на получение временного вида на жительство.

Кто может получить транзитный вид на жительство?

Транзитное разрешение на пребывание могут, к примеру, получить туристы, ученые, сезонные работники – мигранты, лица, находящиеся на медицинском лечении, а также особые категории лиц (в частности, по гуманитарным основаниям). Также транзитный вид на жительство могут получить так называемые «цифровые кочевники» (Digital Nomad).

Иностранный гражданин имеет право пребывать на территории Аргентины в течение срока, указанного в разрешении (далее срок может продлеваться).

Разрешение на проживание выдается на срок 180 дней (может быть продлен еще на такой же период).

Как получить визу цифрового кочевника?

Иностранцы, желающие въехать на территорию Аргентины для удаленного оказания услуг физическим или юридическим лицам, находящимся за границей, с помощью компьютера и иных средств телекоммуникации, могут получить временное (транзитное) разрешение на проживание (так называемую визу «цифрового кочевника»).

Виза цифрового кочевника выдается на срок 180 дней с возможностью продления на такой же срок. Ее могут получить граждане тех стран, которым не требуется туристическая виза для въезда в Аргентину.

Для получения «цифрового кочевника», помимо основных документов, необходимо предоставить:

подписанное заявление с указанием персональных данных и видов трудовой деятельности, которые будут осуществляться;

краткое резюме с описанием опыта работы в соответствующей сфере и уровнем образования;

документальное подтверждение работы в удаленном режиме (к примеру, трудовой договор с работодателем, зарегистрированным за пределами стран Южной Америки);

подтверждение получения дохода от работодателей (к примеру, выписка по банковскому счету).

Официальных требований к размеру дохода нет, рекомендуемый размер ежемесячного дохода – от 1500 USD.

Подать документы на получение визы цифрового кочевника можно как в режиме онлайн через National Directorate of Migration, так и в ближайшем Консульстве Аргентины, если заявитель находится за пределами Аргентины.

Обладатели визы цифрового кочевника не имеют права работать на местных работодателей. Виза digital nomad не является основанием для получения временного вида на жительство или гражданства.

Кто может получить временный вид на жительство?

Временный вид на жительство в Аргентине могут получить иностранцы, живущие на доходы с капитала, ученые, пенсионеры, студенты, беженцы, рабочие-мигранты и ряд других категорий лиц.

Временный вид на жительство может быть предоставлен инвестору, за счет средств которого ведется деятельность в интересах Аргентины. Такой ВНЖ может быть выдан максимум на три года (может быть продлен, разрешает многократные въезды в страну и выезды из страны).

Пациентам, находящимся на медицинском лечении в государственных или частных медицинских учреждениях, временный ВНЖ может быть предоставлен на один год с возможностью продления, разрешающий многократные въезды и выезды.

Воссоединение семьи также может стать основанием для получения временного разрешения на пребывание в Аргентине. Временный вид на жительство может быть выдан иностранцам, находящимся в прямой родственной связи с иностранцем-обладателем временного ВНЖ (супругу, родителям, не состоящим в браке детям моложе 18 лет или нетрудоспособным совершеннолетним детям).

Перечень таких категорий приведен в статье 23 Закона.

Как получить вид на жительство для учёбы?

Получение образования в Аргентине является одной из популярных причин, по которым иностранцы хотят переехать в эту страну.

Уровень образования в стране достаточно высокий, а дипломы, выданные аргентинскими учебными заведениями, и в особенности ведущими университетами, признаются во всем мире.

Обучение в государственных учебных заведениях бесплатное или имеет сравнительно низкую стоимость, при этом также является доступным для иностранных граждан.

Имея временный вид на жительство в Аргентине, иностранный гражданин может обучаться как в государственном, так и в частном учебном заведении страны.

Вид на жительство для целей получения образования выдается на один год и может быть продлен.

Образовательное учреждение должно быть зарегистрировано в государственной миграционной службе Аргентины (Dirección Nacional de Migraciones).

Государственная миграционная служба (Dirección Nacional de Migraciones) – это организация, отвечающая за применение положений миграционной политики государства. К основным функциям организации можно отнести контроль въезда и выезда лиц, предоставление вида на жительство, а также работу с документами иммигрантов.

Как правило, для получения временного вида на жительство по этому основанию, помимо документов из общего списка, потребуются следующие документы:

документ, подтверждающий источник дохода;

документ, подтверждающий допуск к обучению в официально признанном учебном заведении.

Как получить визу инвестора?

Инвестиции в экономику Аргентины также могут стать основанием для получения иностранцем временного разрешения на проживание в Аргентине – так называемой визы инвестора.

Заявитель должен предоставить на рассмотрение Министерству промышленности и туризма Аргентины свой инвестиционный проект (бизнес-план) и получить его одобрение, а также инвестировать не менее 1 500 000 аргентинских песо в этот бизнес.

Проект должен быть интересен государству, при его составлении следует обратить внимание на характер инвестиций, финансовую устойчивость проекта и его осуществимость с юридической точки зрения.

Для получения визы инвестора кроме общего пакета документов потребуется предоставить следующие документы:

заявление с пояснением оснований с указанием персональных данных, включая уровень образования, семейное положение, планируемый период пребывания в Аргентине. Если ранее заявитель бывал в Аргентине, необходимо указать даты и основания; резюме и описание бизнеса; инвестиционный проект, подписанный заявителем, четко отражающий деятельность, которую заявитель планирует развивать в стране; подтверждение источника дохода и внесение средств на счет в банковское или иное финансовое учреждение, одобренное Центральным Банком Аргентины.

Виза инвестора выдается на один год с возможностью продления до трех лет (при условии сохранения инвестиций). Такая виза дает право претендовать на получение постоянного вида на жительство и гражданства. По визе инвестора к основному заявителю могут присоединиться члены его семьи.

Как выглядит процедура подачи документов на временный вид на жительство?

Прежде всего, следует определиться с основанием, на которое Вы будете ссылаться при подаче заявления на получение разрешения на проживание, после чего можно будет приступить к подготовке необходимых документов.

Также следует подобрать подходящий вариант аренды жилья и медицинского страхования. Гражданам Российской Федерации для въезда в Аргентину не требуется получение визы, что упрощает процедуру.

Можно выделить следующие этапы:

1) регистрация в системе RaDEX, заполнение заявки и оплата пошлины

С размером пошлин можно ознакомиться на официальном портале.

2) прикрепление требуемых документов и сведений в зависимости от категории вида на жительство

3) если все документы заполнены корректно и соблюдены все требования по подаче заявки, Вам будет направлен Certificado de Residencia Precaria, дающий право находиться на территории Аргентины в течение срока рассмотрения заявки на получение вида на жительство, и будет назначена дата личного визита

4) личный визит в миграционную службу, предъявление оригиналов документов и снятие биометрических данных

5) получение DNI (Documento Nacional de Identidad, национального документа, удостоверяющего личность)

Для подачи заявки в режиме онлайн необходимо находиться на территории Аргентины.

Какие документы потребуются для подачи заявки на получение временного вида на жительство?

Общий пакет требуемых документов включает в себя

действующий паспорт;

справку об отсутствии судимости в Аргентине и в странах постоянного проживания, в которых заявитель проживал более года в течение последних трех лет (актуально только для лиц старше 16 лет);

договор аренды жилья (или свидетельство о праве собственности на жилье);

квитанцию об уплате пошлины.

В зависимости от категории заявителя предоставляется ряд дополнительных документов.

Документы, выданные за рубежом, должны быть легализованы в Консульстве Аргентины в стране выдачи документа (или должны быть апостилированы, если эта страна является участницей Гаагской конвенции «Об апостиле»). Документы на иностранном языке должны быть переведены на испанский язык.

С актуальным списком требуемых документов можно ознакомиться на официальном сайте Республики, выбрав соответствующий вид на жительство и основание.

Как получить постоянный вид на жительство?

Как правило, для получения постоянного вида на жительство в Аргентине потребуется получить временное разрешение на пребывание по основанию, предусмотренному законом, а по истечении 3 лет можно будет претендовать на получение постоянного разрешения на проживание. Такой документ действует бессрочно. Целесообразно проживать в стране не менее 180 дней в год для того, чтобы подтвердить связи со страной.

Если у иностранного гражданина есть прямые родственники, являющиеся гражданами Аргентины или имеющие постоянный ВНЖ в Аргентине, он может претендовать на получение постоянного вида на жительство. Родители ребенка, который родился в Аргентине, автоматически приобретают постоянный вид на жительство (а сам ребенок становится гражданином Аргентины по праву рождения).

Перед принятием решения о переезде в другую страну всегда не лишне провести в этой стране несколько недель для формирования собственного представления о стране в целом и о том, насколько эта страна подходит именно Вам.