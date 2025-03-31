Ошибки работодателя при увольнении за неоднократные дисциплинарные проступки

Позиция Верховного Суда РФ

Сотруднику был объявлен выговор за недобросовестное выполнение трудовых обязанностей. Через неделю его уволили по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Однако в приказе об увольнении не были указаны: конкретный проступок; дата его совершения; обстоятельства, при которых он был совершен.

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Работник обжаловал действия работодателя в суде. Первая инстанция частично удовлетворила иск, признав увольнение незаконным. Апелляция встала на сторону работодателя, сославшись на отсутствие в законе требований к форме приказа о дисциплинарном взыскании. Однако кассация с этим не согласилась.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ подчеркнула, что при увольнении за неоднократные проступки работодатель обязан доказать факт нарушения, указать конкретные действия, дату их совершения и соблюдение всех процедур, предусмотренных статьями 192 и 193 ТК РФ.