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Российское право
Ольга Кутяева
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Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования декларации по амнистии капиталов в суде

На днях в Госдуму поступил проект закона, который запретит использовать спецдекларации, подаваемые по амнистии капитала, по уголовным делам.

Ольга Кутяева
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Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования декларации по амнистии капиталов в суде
Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования декларации по амнистии капиталов в суде

13 ноября депутатами П.В.Крашенинниковым и А.М.Макаровым в Государственную Думы были вынесены на рассмотрение поправки в статьи 75 и 164 УПК РФ. В соответствии с документом, при производстве по любому уголовному делу нельзя рассматривать как доказательство данные, полученные из спецдекларации (а также документов, подаваемых дополнительно к ней), которую лицо подает по амнистии капитала. А также законопроектом устанавливается запрет на изъятие таких документов при проведении следственных действий по соответствующим преступлениям.

Законопроект является результатом возникшей ситуации по делу бизнесмена Валерия Израйлита, где данные из такой спецдекларации пытались использовать как доказательство виновности предпринимателя.

#амнистия капитала #законопроект #судопроизводство

#амнистия капитала#законопроект#налоговое правонарушение#судопроизводство
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#законопроект#налоговое правонарушение#судопроизводство