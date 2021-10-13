Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования декларации по амнистии капиталов в суде

13 ноября депутатами П.В.Крашенинниковым и А.М.Макаровым в Государственную Думы были вынесены на рассмотрение поправки в статьи 75 и 164 УПК РФ. В соответствии с документом, при производстве по любому уголовному делу нельзя рассматривать как доказательство данные, полученные из спецдекларации (а также документов, подаваемых дополнительно к ней), которую лицо подает по амнистии капитала. А также законопроектом устанавливается запрет на изъятие таких документов при проведении следственных действий по соответствующим преступлениям.