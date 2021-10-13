Распря в Госдуме: адвокатов ограничили в правах по самое не хочу

Кроме этих, закон ждет еще ряд перемен. Нововведение, которое вызвало негодование среди депутатов и общественности, заключается в следующем: если адвокат лишен статуса по причинам признания его виновным в совершении умышленного преступления, ненадлежащего выполнения им обязанностей перед клиентом, разглашения конфиденциальной информации последнего, нарушения норм кодекса профессиональной этики, ему запрещается быть представителем в суде. Утрачивая статус адвоката, лицо, фактически, лишается навсегда и своей квалификации в качестве юриста. Для этого даже не нужно будет решения суда, а, как можно заметить, перечень оснований для запрета довольно широк. Положение представляется неконституционным, поскольку ущемляет адвокатов в правах по сравнению с остальными юристами, которые статус адвоката никогда не получали. Возможно, резонанс в юридическом сообществе окажет влияние на утверждение законопроекта в таком виде Советом Федерации.