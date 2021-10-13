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Российское право
Алина Дробышева
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Распря в Госдуме: адвокатов ограничили в правах по самое не хочу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками к закону об адвокатуре, несмотря на протесты со стороны ряда депутатов.

Алина Дробышева
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Распря в Госдуме: адвокатов ограничили в правах по самое не хочу
Распря в Госдуме: адвокатов ограничили в правах по самое не хочу

Вчера после бурных обсуждений Госдума в финальном чтении приняла поправки в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Идеи инициативной группы мы рассматривали ранее. Сейчас реформа адвокатской деятельности близка к кульминации.

Предложения, дошедшие до финала:

  • введение системы единого тестирования как этап сдачи квалификационного экзамена в программе, обеспечивающей анонимную проверку результатов;
  • дополнение перечня оснований приостановления статуса адвоката добровольным волеизъявлением об этом самого адвоката в связи с личными обстоятельствами. На период приостановки деятельности, гарантии не предоставляются, а вот кодекс профессиональной этики надо продолжать соблюдать. При этом возобновление статуса возможно только через год;
  • начать самостоятельную деятельность, учредив кабинет или коллегию, можно будет по достижении трехлетнего стажа по профессии против нынешних пяти;
  • партнерский договор между адвокатами должен содержать положения о компетенции общего собрания адвокатов и иных органов будущего бюро, порядок приема/исключения адвокатов из бюро, условия вознаграждения. Количество голосов адвокатов при принятии решений может быть различным;
  • в договор с адвокатом на представительство в гражданском и арбитражном судопроизводстве можно вносить условие о «гонораре успеха», когда его вознаграждение зависит от успешного исхода дела для клиента;
  • новая возможность - в течение месяца подать жалобу на решение о прекращении статуса адвоката в Федеральную палату адвокатов через комитет по этике.

Кроме этих, закон ждет еще ряд перемен. Нововведение, которое вызвало негодование среди депутатов и общественности, заключается в следующем: если адвокат лишен статуса по причинам признания его виновным в совершении умышленного преступления, ненадлежащего выполнения им обязанностей перед клиентом, разглашения конфиденциальной информации последнего, нарушения норм кодекса профессиональной этики, ему запрещается быть представителем в суде. Утрачивая статус адвоката, лицо, фактически, лишается навсегда и своей квалификации в качестве юриста. Для этого даже не нужно будет решения суда, а, как можно заметить, перечень оснований для запрета довольно широк. Положение представляется неконституционным, поскольку ущемляет адвокатов в правах по сравнению с остальными юристами, которые статус адвоката никогда не получали. Возможно, резонанс в юридическом сообществе окажет влияние на утверждение законопроекта в таком виде Советом Федерации.

В большинстве своем изменения вступают в силу с марта 2020 года.

#адвокат #законопроект

#законопроект#налоговое правонарушение
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Алина Дробышева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#налоговое правонарушение