Распря в Госдуме: адвокатов ограничили в правах по самое не хочу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками к закону об адвокатуре, несмотря на протесты со стороны ряда депутатов.
Вчера после бурных обсуждений Госдума в финальном чтении приняла поправки в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Идеи инициативной группы мы рассматривали ранее. Сейчас реформа адвокатской деятельности близка к кульминации.
Предложения, дошедшие до финала:
Кроме этих, закон ждет еще ряд перемен. Нововведение, которое вызвало негодование среди депутатов и общественности, заключается в следующем: если адвокат лишен статуса по причинам признания его виновным в совершении умышленного преступления, ненадлежащего выполнения им обязанностей перед клиентом, разглашения конфиденциальной информации последнего, нарушения норм кодекса профессиональной этики, ему запрещается быть представителем в суде. Утрачивая статус адвоката, лицо, фактически, лишается навсегда и своей квалификации в качестве юриста. Для этого даже не нужно будет решения суда, а, как можно заметить, перечень оснований для запрета довольно широк. Положение представляется неконституционным, поскольку ущемляет адвокатов в правах по сравнению с остальными юристами, которые статус адвоката никогда не получали. Возможно, резонанс в юридическом сообществе окажет влияние на утверждение законопроекта в таком виде Советом Федерации.
В большинстве своем изменения вступают в силу с марта 2020 года.
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