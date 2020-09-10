В марте заканчивается очередной этап налоговой амнистии

ФНС напомнила, что спецдекларация представляется в центральный аппарат либо в любую другую налоговую инспекцию. Лицо может подать ее лично в бумажном варианте либо через полномочного представителя.

В марте заканчивается очередной этап налоговой амнистии

Лица, которые подадут декларацию, получат освобождение от ответственности за правонарушения, которые были совершены до 1 января 2019 года.

Все услуги по этой теме:

Третий этап амнистии капитала начался с июня прошлого года, и он отличался от предыдущих наличием условия редомициляции подконтрольных компаний в российские САРы.

В сентябре прошлого года глава Минфина озвучил результаты амнистии с момента проведения самого первого этапа подачи спецдеклараций: на тот момент общая сумма полученных амнистированных денег составила около 35 млрд евро, а количество поданных деклараций – около 19 тыс.