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Российские налоги
Ольга Кутяева
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В марте заканчивается очередной этап налоговой амнистии

ФНС напомнила, что спецдекларация представляется в центральный аппарат либо в любую другую налоговую инспекцию. Лицо может подать ее лично в бумажном варианте либо через полномочного представителя.

Ольга Кутяева
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В марте заканчивается очередной этап налоговой амнистии
В марте заканчивается очередной этап налоговой амнистии

Лица, которые подадут декларацию, получат освобождение от ответственности за правонарушения, которые были совершены до 1 января 2019 года.

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Третий этап амнистии капитала начался с июня прошлого года, и он отличался от предыдущих наличием условия редомициляции подконтрольных компаний в российские САРы.

В сентябре прошлого года глава Минфина озвучил результаты амнистии с момента проведения самого первого этапа подачи спецдеклараций: на тот момент общая сумма полученных амнистированных денег составила около 35 млрд евро, а количество поданных деклараций – около 19 тыс.

Напомним, что на этом этапе Госдумой был принят закон о запрете использования данных из спецдеклараций в качестве доказательств по уголовным делам.

#амнистия капитала#Минфин#налоговая декларация 3-НДФЛ#САР (специальный административный район)#ФНС РФ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#Минфин#налоговая декларация 3-НДФЛ#САР (специальный административный район)#ФНС РФ