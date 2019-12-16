News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Ольга Кутяева
361

Госдума узаконила запрет на использование спецдекларации по амнистии в уголовных делах

В прошлую пятницу Думой окончательно были приняты поправки в УПК РФ, в соответствии с которыми нельзя использовать спецдекларации, подаваемые по амнистии капитала.

Ольга Кутяева
Обсудить
Госдума узаконила запрет на использование спецдекларации по амнистии в уголовных делах
Госдума узаконила запрет на использование спецдекларации по амнистии в уголовных делах

Документ был внесен в Госдуму 13 ноября и уже через месяц принят в третьем чтении. Причиной появления такого документы стало дело Валерия Израйлита, по которому следователи пытались использовать такую декларацию в качестве доказательства по делу.

Принятый законопроект устанавливает, что факт подачи декларации, сама спецдекларация, а также содержащиеся в ней сведения являются недопустимым доказательством в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Запрещено изъятие спецдеклараций, а также других документов, прилагаемых к ним, при оперативно-розыскных мероприятиях. А также прописано, что сам факт подачи такой декларации не может являться поводом для возбуждения уголовных дел.

В ближайшее время документ будет одобрен Советом Федерации и подписан Президентом.

#амнистия капитала#декларация#уголовная ответственность
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#амнистия капитала#декларация#уголовная ответственность