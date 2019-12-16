Госдума узаконила запрет на использование спецдекларации по амнистии в уголовных делах

В прошлую пятницу Думой окончательно были приняты поправки в УПК РФ, в соответствии с которыми нельзя использовать спецдекларации, подаваемые по амнистии капитала.

Госдума узаконила запрет на использование спецдекларации по амнистии в уголовных делах

Документ был внесен в Госдуму 13 ноября и уже через месяц принят в третьем чтении. Причиной появления такого документы стало дело Валерия Израйлита, по которому следователи пытались использовать такую декларацию в качестве доказательства по делу.

Принятый законопроект устанавливает, что факт подачи декларации, сама спецдекларация, а также содержащиеся в ней сведения являются недопустимым доказательством в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Запрещено изъятие спецдеклараций, а также других документов, прилагаемых к ним, при оперативно-розыскных мероприятиях. А также прописано, что сам факт подачи такой декларации не может являться поводом для возбуждения уголовных дел.