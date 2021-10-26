Резидентская виза в ОАЭ для бизнеса, работы или учебы Материал редакции

Быстрорастущая экономика ОАЭ, благоприятные условия для ведения бизнеса, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, отсутствие налога на доходы ФЛ, мультикультурная и безопасная среда – все эти факторы привлекают в ОАЭ инвесторов и высококвалифицированных специалистов из разных стран мира.

Резидентская виза в ОАЭ для бизнеса, работы или учебы

Что такое резидентская виза, и какие преимущества она дает?

Все услуги по этой теме:

В настоящее время доля экспатриантов составляет около 80 – 85% от общего числа жителей ОАЭ.

Резидентская виза – это документ, который является аналогом вида на жительство и дает право иностранному гражданину въезжать и выезжать из ОАЭ неограниченное количество раз, а также проживать в ОАЭ в течение срока действия визы. С 4 октября 2022 года резидентские визы выдаются на срок 2 года независимо от категории визы и эмирата.

Основные преимущества резидентской визы включают:

возможность ведения бизнеса или работы по найму (в зависимости от категории визы);

возможность получения статуса налогового резидента (при соблюдении дополнительных условий);

возможность открытия банковского счета и доступа к кредитованию;

возможность аренды жилья с заключением официального договора;

возможность доступа к государственной системе здравоохранения и оформлению медицинской страховки;

возможность записи детей в государственные и частные образовательные учреждения;

возможность подключения интернета и услуг мобильной связи;

возможность получения водительского удостоверения в ОАЭ.

От держателя резидентской визы не требуется постоянно проживать в ОАЭ. Для поддержания визы необходимо посещать страну каждые полгода, при этом продолжительность визита никак не регламентируется.

Что представляет собой резидентская виза?

Виза вклеивается в паспорт и содержит следующие данные:

UID (Unified Identification Number – единый идентификационный номер) – это уникальный номер, который автоматически присваивается всем лицам, пересекающим границу ОАЭ;

эмират, в котором была выдана виза;

номер иммиграционного файла, состоящий из кода эмирата, выдавшего визу, года выдачи визы и, собственно, номера визы;

номер паспорта;

ФИО;

если виза оформлена через компанию, то в визе будет указана позиция в компании:

в визе инвестора будет указано «инвестор» (если в компании единственный акционер) или «партнер» (если в компании несколько акционеров) – на этот момент нужно обратить внимание тем заявителям, которым важно сохранить конфиденциальность владения компанией;

в рабочей визе – например, «менеджер», «специалист по продажам», «специалист по маркетингу» и т.п.

наименование (ФИО) спонсора. Так, для рабочих виз и инвесторских виз, оформленных через компанию, спонсором является сама компания (работодатель). При соблюдении определенных условий держатель резидентской визы может выступить в качестве спонсора в визовых целях для членов своей семьи.

Что такое карта Emirates ID и зачем она нужна?

Обладатель резидентской визы также должен подать заявление и получить идентификационную карту резидента ОАЭ – Emirates ID. Карта выдается Федеральным управлением по идентификации и гражданству (Federal Authority for Identity and Citizenship) и содержит персональные данные, включая фотографию и биометрические данные (отпечатки пальцев) держателя карты. Срок ее действия совпадает со сроком действия резидентской визы.

Emirates ID – это удостоверение личности, которое резидент должен постоянно носить с собой.

Карта необходима как для доступа к государственным услугам, так и к услугам, предоставляемым некоторыми коммерческими организациями, например, телекоммуникационной компанией для подключения мобильной связи и интернета, банками, коммунальными службами и т.д. Карта также может быть использована для прохода в аэропорту Дубая через e-Gates (автоматические пункты пограничного контроля) вместо обычного паспортного контроля.

Как наличие резидентской визы отразится на налоговом резидентстве?

Наличие резидентской визы автоматически не делает лицо налоговым резидентом ОАЭ. Резидентская виза – обязательное, но недостаточное условие для получения налогового резидентства.

От держателя резидентской визы не требуется постоянное проживание в ОАЭ, достаточно посещать страну не реже 1 раза каждые полгода.

Для получения сертификата налогового резидентства, помимо копий паспорта, резидентской визы и ID карты, необходимо предоставить справку из миграционной службы ОАЭ с указанием количества дней, проведенных в стране, договор аренды жилья, справку о доходах и банковскую выписку за последние 6 месяцев.

Кто может получить резидентскую визу?

Резидентская виза может быть выдана:

инвестору – владельцу оншорной компании, зарегистрированной в ОАЭ;

сотруднику, нанятому оншорной компанией, зарегистрированной в ОАЭ;

владельцу недвижимости на территории ОАЭ;

студенту, проходящему обучение в университете в ОАЭ.

Первые три категории заявителей также могут оформить резидентские визы для членов своей семьи.

Каковы общие требования для получения резидентской визы?

во-первых, заявитель должен пройти проверку службы безопасности (security check);

не являться носителем таких заболеваний, как ВИЧ или туберкулез;

Все лица старше 18 лет должны пройти медицинское обследование в ОАЭ перед подачей документов на резидентскую визу: сдать анализ крови и сделать флюорографию.

оформить заявление на идентификационную карту (Emirates ID).

Как получить резидентскую визу для бизнеса в ОАЭ (виза инвестора)?

В большинстве случав регистрация собственной оншорной компании является оптимальным решением для получения резидентской визы.

Требования к компании:

компания должна быть оншорной, оффшорная компания не дает право на получение резидентских виз;

оптимальный вариант – зарегистрировать компанию в одной из СЭЗ – свободных экономических зон (free zone) на территории ОАЭ;

необходимо ежегодно продлевать компанию;

компания должна располагать арендованным или собственным офисом.

Вне зависимости от места регистрации компании и получения резидентской визы, разрешено проживание в любом эмирате, поэтому есть возможность выбрать фризону для регистрации компании, исходя из общих затрат, престижа эмирата и т. д.

Как оформить в ОАЭ резидентские визы на работу для иностранных сотрудников?

Оншорная компания (например, компания, зарегистрированная во фризоне) может также оформить визы для иностранных сотрудников.

Количество резидентских виз (инвесторских и рабочих), которое может быть оформлено на одну компанию, зависит от выбранного бизнес-пакета и размера офисных помещений.

В случае прекращения трудовых отношений с сотрудником компания обязана аннулировать резидентскую рабочую визу. После аннулирования визы сотруднику дается 1 месяц для того, чтобы оформить новую визу (например, найти нового работодателя) или покинуть страну.

По некоторым профессиям и позициям от заявителя требуется наличие соответствующей квалификации, которая должна быть подтверждена дипломом или сертификатом.

В зависимости от СЭЗ при оформлении резидентской рабочей визы могут применяться дополнительные требования, такие как:

оформление полиса медицинского страхования;

внесение депозита в размере месячной заработной платы;

внесение депозита в размере стоимости обратного билета.

В обоих случаях депозиты возвращаются при аннулировании визы.

Дополнительные требования могут варьироваться, а в некоторых СЭЗ могут полностью отсутствовать.

Какова процедура, необходимые документы, сроки оформления визы инвестора и рабочей визы?

Регистрация компании От 1 дня до 3 недель

в зависимости от СЭЗ Открытие иммиграционного файла (Establishment Card) 3 - 5 рабочих дней Регистрация e-channel 1-3 рабочих дня Оформление резидентской визы Получение разрешения на въезд (Entry Permit) 4 – 5 рабочих дней

Заявителю дается 60 дней для въезда в ОАЭ для завершения процедуры.

Если заявитель на момент выдачи Entry Permit уже находится в ОАЭ, необходимо провести процедуру по смене статуса визы – 1 – 3 рабочих дня.

Визит заявителя в ОАЭ: прохождение медосмотра

сдача биометрических данных

сдача паспорта для проставления визы

получение паспорта с визой 5 - 7 рабочих дней

прохождение медосмотра

сдача биометрических данных

сдача паспорта для проставления визы

получение паспорта с визой

В таблице указаны средние сроки. В некоторых СЭЗ по отдельным процедурам возможно срочное оформление за дополнительную плату.

Документы, необходимые для визы инвестора и рабочей визы:

Документы компании: коммерческая лицензия и иммиграционный файл. От заявителя потребуется:

паспорт;

фото «паспортного» размера на белом фоне;

разрешение на въезд со штампом о въезде;

справка с результатами медицинского обследования;

заявление на идентификационную карту со штампом Управления по идентификации и гражданству.

Для рабочей визы дополнительно требуются:

трудовое соглашение;

копия диплома (как правило, не требуется для управленческих позиций, а также для специалистов по продажам и маркетингу);

Копию диплома нужно подготовить в стране выдачи документа: копия должна быть нотариально заверена, с нотариально заверенным переводом на английский или арабский язык, после чего легализована в соответствующем министерстве/министерствах и затем в консульстве ОАЭ.

Как получить резидентскую визу за покупку недвижимости?

Владельцам недвижимости в ОАЭ доступны два варианта оформления визы.

Стоимость недвижимости свыше 1 млн дирхамов

(около 272200 долларов США). свыше 5 млн дирхамов ( около 1 361 000 долларов США) Срок действия визы 3 года 5 лет Требования к объекту должен быть в стадии завершенного строительства допускается недвижимость как жилого, так и коммерческого назначения допускаются инвестиции в несколько объектов, в таком случае учитывается их суммарная стоимость в дальнейшем допускается сдача недвижимости в аренду в случае приобретения объекта в ипотеку на момент подачи заявления на визу инвестор должен оплатить не менее 50% стоимости объекта не допускается никакого обременения, если недвижимость была приобретена с привлечением заемных средств, все займы должны быть выплачены до подачи документов на резидентскую визу Дополнительные условия наличие ежемесячного дохода от зарубежных источников в размере не менее 10000 дирхамов (2725 долларов США) Процедура согласование в нескольких ведомствах оформление в одном ведомстве Основной пакет документов свидетельство о праве собственности;

паспорт, текущая виза;

2 фотографии («паспортного» размера на белом фоне);

справка об отсутствии судимости, выданная в ОАЭ;

банковские выписки, подтверждающие доход (по требованию);

полис медицинского страхования; свидетельство о праве собственности;

паспорт, текущая виза;

2 фотографии («паспортного» размера на белом фоне);

полис медицинского страхования; Сроки оформления 4 – 6 недель 2 недели Требование к посещению страны въезжать в страну не реже 1 раза каждые полгода въезжать в страну не реже 1 раза в год

свидетельство о праве собственности;

паспорт, текущая виза;

2 фотографии («паспортного» размера на белом фоне);

справка об отсутствии судимости, выданная в ОАЭ;

банковские выписки, подтверждающие доход (по требованию);

полис медицинского страхования;

свидетельство о праве собственности;

паспорт, текущая виза;

2 фотографии («паспортного» размера на белом фоне);

полис медицинского страхования;

Как оформить студенческую резидентскую визу для учебы?

Студенческая виза предназначена для лиц старше 18 лет, поступивших на обучение или проходящих обучение в аккредитованных университетах и колледжах ОАЭ.

Резидентская виза для учебы выдается на 1 год, подлежит продлению на тот же срок при условии предоставления из учебного заведения подтверждения продолжения обучения.

В качестве спонсора студенческой визы может выступать:

Аккредитованное учебное заведение – университет или колледж; или Родитель студента, имеющий резидентскую визу.

Родители могут продолжить спонсировать визы сыновей после достижения ими 18 лет только в том случае, если они обучаются в высших учебных заведениях ОАЭ или за рубежом, и курс обучения длится не менее 1 года.

Родители могут продолжить спонсировать визы дочерей для обучения вне зависимости от их возраста.

Как оформить резидентские визы для членов семьи?

Держатель резидентской визы – визы инвестора, рабочей визы или визы за инвестиции в недвижимость – может выступить в качестве спонсора в целях оформления резидентских виз для членов своей семьи:

Супруги Детей:

сыновей до 18 лет;

сыновей в возрасте от 18 до 21 года только в случае, если они являются студентами высшего учебного заведения, и курс обучения составляет не менее 1 года (необходимо представить соответствующие документы);

дочерей, не состоящих в браке;

3. Родителей.

Как правило, в качестве спонсора может выступать только мужчина. Возможности женщины спонсировать визы для членов семьи ограничены: могут предъявляться требования к профессии или повышенные, по сравнению с мужчинами, требования к заработной плате.

Спонсору необходимо подтвердить наличие жилья, предоставив договор аренды или документы о праве собственности, а также счет за коммунальные услуги.

Если спонсором является держатель рабочей визы, его зарплата должна быть минимум 4000 дирхамов в месяц или 3000 дирхамов в месяц, если жилье предоставляется работодателем. Соответственно, предоставляется справка о заработной плате и трудовое соглашение.

Для оформления резидентских виз для родителей потребуется внесение гарантийного депозита, полисы медицинского страхования для родителей. Требования к минимальной зарплате спонсора варьируются в зависимости от эмирата.

Как продлить резидентскую визу?

Резидентская виза может быть продлена на следующий срок при условии сохранения основания, на котором виза была выдана.

Документы на продление должны быть поданы до истечения срока действия текущей визы, но не ранее чем за 1 месяц.

При продлении визы заявителю нужно будет повторить те же действия, что и при первичном оформлении резидентской визы: пройти медицинское обследование, оформить заявление на новую ID карту, сдать паспорт и документы, подтверждающие основание для продления визы.

Однако миграционные власти разрешают находиться в стране в течение еще 30 дней после окончания визы. Если же резидент не покинет страну по истечении 30-дневного льготного периода и не продлит/или не получит новую резидентскую визу, за каждый последующий день нахождения в ОАЭ будет начисляться штраф.

Как аннулировать резидентскую визу?

Заявление на аннулирование визы подает спонсор визы.

Если держатель резидентской визы находится за пределами страны свыше 6 месяцев, то его виза автоматически становится недействительной. Однако такую визу все равно следует аннулировать.

В каких случаях в получении визы может быть отказано?

Как и в других странах, в выдаче визы будет отказано заявителям, не прошедшим проверку службы безопасности, предоставившим заведомо недостоверные сведения, ранее совершившим серьезные правонарушения на территории страны и т.п.

Резидентская виза не будет выдана, если при прохождении обязательного медицинского обследования у заявителя будет положительный результат теста на ВИЧ или будет выявлен туберкулез.

Помимо вышеуказанных (общепринятых и вполне очевидных) причин, возможны случаи отклонения заявления по «техническим причинам». В таких случаях после устранения причины заявление можно подать повторно.

Если ранее у заявителя уже была резидентская виза, и он уехал из страны, не аннулировав визу должным образом, и виза стала недействительной в связи с нахождением за пределами страны свыше 6 месяцев, то это обстоятельство может привести к тому, что миграционная служба отклонит заявление. В таком случае нужно сначала аннулировать предыдущую визу.

В некоторых случаях заявление может быть отклонено вследствие технической ошибки в компьютерной системе, т.е. по не зависящим от заявителя обстоятельствам.