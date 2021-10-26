Резидентская виза в ОАЭ для бизнеса, работы или учебы

Быстрорастущая экономика ОАЭ, благоприятные условия для ведения бизнеса, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, отсутствие налога на доходы ФЛ, мультикультурная и безопасная среда – все эти факторы привлекают в ОАЭ инвесторов и высококвалифицированных специалистов из разных стран мира.
В настоящее время доля экспатриантов составляет около 80 – 85% от общего числа жителей ОАЭ.
Резидентская виза – это документ, который является аналогом вида на жительство и дает право иностранному гражданину въезжать и выезжать из ОАЭ неограниченное количество раз, а также проживать в ОАЭ в течение срока действия визы. С 4 октября 2022 года резидентские визы выдаются на срок 2 года независимо от категории визы и эмирата.
Основные преимущества резидентской визы включают:
От держателя резидентской визы не требуется постоянно проживать в ОАЭ. Для поддержания визы необходимо посещать страну каждые полгода, при этом продолжительность визита никак не регламентируется.
Виза вклеивается в паспорт и содержит следующие данные:
в визе инвестора будет указано «инвестор» (если в компании единственный акционер) или «партнер» (если в компании несколько акционеров) – на этот момент нужно обратить внимание тем заявителям, которым важно сохранить конфиденциальность владения компанией;
в рабочей визе – например, «менеджер», «специалист по продажам», «специалист по маркетингу» и т.п.
Обладатель резидентской визы также должен подать заявление и получить идентификационную карту резидента ОАЭ – Emirates ID. Карта выдается Федеральным управлением по идентификации и гражданству (Federal Authority for Identity and Citizenship) и содержит персональные данные, включая фотографию и биометрические данные (отпечатки пальцев) держателя карты. Срок ее действия совпадает со сроком действия резидентской визы.
Emirates ID – это удостоверение личности, которое резидент должен постоянно носить с собой.
Карта необходима как для доступа к государственным услугам, так и к услугам, предоставляемым некоторыми коммерческими организациями, например, телекоммуникационной компанией для подключения мобильной связи и интернета, банками, коммунальными службами и т.д. Карта также может быть использована для прохода в аэропорту Дубая через e-Gates (автоматические пункты пограничного контроля) вместо обычного паспортного контроля.
Наличие резидентской визы автоматически не делает лицо налоговым резидентом ОАЭ. Резидентская виза – обязательное, но недостаточное условие для получения налогового резидентства.
От держателя резидентской визы не требуется постоянное проживание в ОАЭ, достаточно посещать страну не реже 1 раза каждые полгода.
Для получения сертификата налогового резидентства, помимо копий паспорта, резидентской визы и ID карты, необходимо предоставить справку из миграционной службы ОАЭ с указанием количества дней, проведенных в стране, договор аренды жилья, справку о доходах и банковскую выписку за последние 6 месяцев.
Резидентская виза может быть выдана:
Первые три категории заявителей также могут оформить резидентские визы для членов своей семьи.
Все лица старше 18 лет должны пройти медицинское обследование в ОАЭ перед подачей документов на резидентскую визу: сдать анализ крови и сделать флюорографию.
В большинстве случав регистрация собственной оншорной компании является оптимальным решением для получения резидентской визы.
Требования к компании:
оптимальный вариант – зарегистрировать компанию в одной из СЭЗ – свободных экономических зон (free zone) на территории ОАЭ;
Вне зависимости от места регистрации компании и получения резидентской визы, разрешено проживание в любом эмирате, поэтому есть возможность выбрать фризону для регистрации компании, исходя из общих затрат, престижа эмирата и т. д.
Оншорная компания (например, компания, зарегистрированная во фризоне) может также оформить визы для иностранных сотрудников.
Количество резидентских виз (инвесторских и рабочих), которое может быть оформлено на одну компанию, зависит от выбранного бизнес-пакета и размера офисных помещений.
В случае прекращения трудовых отношений с сотрудником компания обязана аннулировать резидентскую рабочую визу. После аннулирования визы сотруднику дается 1 месяц для того, чтобы оформить новую визу (например, найти нового работодателя) или покинуть страну.
По некоторым профессиям и позициям от заявителя требуется наличие соответствующей квалификации, которая должна быть подтверждена дипломом или сертификатом.
В зависимости от СЭЗ при оформлении резидентской рабочей визы могут применяться дополнительные требования, такие как:
В обоих случаях депозиты возвращаются при аннулировании визы.
Дополнительные требования могут варьироваться, а в некоторых СЭЗ могут полностью отсутствовать.
|Регистрация компании
| От 1 дня до 3 недель
в зависимости от СЭЗ
|Открытие иммиграционного файла (Establishment Card)
|3 - 5 рабочих дней
|Регистрация e-channel
|1-3 рабочих дня
|Оформление резидентской визы
|Получение разрешения на въезд (Entry Permit)
|4 – 5 рабочих дней
|Заявителю дается 60 дней для въезда в ОАЭ для завершения процедуры.
Если заявитель на момент выдачи Entry Permit уже находится в ОАЭ, необходимо провести процедуру по смене статуса визы – 1 – 3 рабочих дня.
|Визит заявителя в ОАЭ:
|5 - 7 рабочих дней
В таблице указаны средние сроки. В некоторых СЭЗ по отдельным процедурам возможно срочное оформление за дополнительную плату.
Документы, необходимые для визы инвестора и рабочей визы:
Для рабочей визы дополнительно требуются:
Копию диплома нужно подготовить в стране выдачи документа: копия должна быть нотариально заверена, с нотариально заверенным переводом на английский или арабский язык, после чего легализована в соответствующем министерстве/министерствах и затем в консульстве ОАЭ.
Владельцам недвижимости в ОАЭ доступны два варианта оформления визы.
|Стоимость недвижимости
|свыше 1 млн дирхамов
(около 272200 долларов США).
|свыше 5 млн дирхамов ( около 1 361 000 долларов США)
|Срок действия визы
|3 года
|5 лет
|Требования к объекту
|должен быть в стадии завершенного строительства
|допускается недвижимость как жилого, так и коммерческого назначения
|допускаются инвестиции в несколько объектов, в таком случае учитывается их суммарная стоимость
|в дальнейшем допускается сдача недвижимости в аренду
|в случае приобретения объекта в ипотеку на момент подачи заявления на визу инвестор должен оплатить не менее 50% стоимости объекта
|не допускается никакого обременения, если недвижимость была приобретена с привлечением заемных средств, все займы должны быть выплачены до подачи документов на резидентскую визу
|Дополнительные условия
|наличие ежемесячного дохода от зарубежных источников в размере не менее 10000 дирхамов (2725 долларов США)
|Процедура
|согласование в нескольких ведомствах
|оформление в одном ведомстве
|Основной пакет документов
|
|
|Сроки оформления
|4 – 6 недель
|2 недели
|Требование к посещению страны
|въезжать в страну не реже 1 раза каждые полгода
|въезжать в страну не реже 1 раза в год
Студенческая виза предназначена для лиц старше 18 лет, поступивших на обучение или проходящих обучение в аккредитованных университетах и колледжах ОАЭ.
Резидентская виза для учебы выдается на 1 год, подлежит продлению на тот же срок при условии предоставления из учебного заведения подтверждения продолжения обучения.
В качестве спонсора студенческой визы может выступать:
Родители могут продолжить спонсировать визы сыновей после достижения ими 18 лет только в том случае, если они обучаются в высших учебных заведениях ОАЭ или за рубежом, и курс обучения длится не менее 1 года.
Родители могут продолжить спонсировать визы дочерей для обучения вне зависимости от их возраста.
Держатель резидентской визы – визы инвестора, рабочей визы или визы за инвестиции в недвижимость – может выступить в качестве спонсора в целях оформления резидентских виз для членов своей семьи:
3. Родителей.
Как правило, в качестве спонсора может выступать только мужчина. Возможности женщины спонсировать визы для членов семьи ограничены: могут предъявляться требования к профессии или повышенные, по сравнению с мужчинами, требования к заработной плате.
Спонсору необходимо подтвердить наличие жилья, предоставив договор аренды или документы о праве собственности, а также счет за коммунальные услуги.
Если спонсором является держатель рабочей визы, его зарплата должна быть минимум 4000 дирхамов в месяц или 3000 дирхамов в месяц, если жилье предоставляется работодателем. Соответственно, предоставляется справка о заработной плате и трудовое соглашение.
Для оформления резидентских виз для родителей потребуется внесение гарантийного депозита, полисы медицинского страхования для родителей. Требования к минимальной зарплате спонсора варьируются в зависимости от эмирата.
Резидентская виза может быть продлена на следующий срок при условии сохранения основания, на котором виза была выдана.
Документы на продление должны быть поданы до истечения срока действия текущей визы, но не ранее чем за 1 месяц.
При продлении визы заявителю нужно будет повторить те же действия, что и при первичном оформлении резидентской визы: пройти медицинское обследование, оформить заявление на новую ID карту, сдать паспорт и документы, подтверждающие основание для продления визы.
Однако миграционные власти разрешают находиться в стране в течение еще 30 дней после окончания визы. Если же резидент не покинет страну по истечении 30-дневного льготного периода и не продлит/или не получит новую резидентскую визу, за каждый последующий день нахождения в ОАЭ будет начисляться штраф.
Заявление на аннулирование визы подает спонсор визы.
Если держатель резидентской визы находится за пределами страны свыше 6 месяцев, то его виза автоматически становится недействительной. Однако такую визу все равно следует аннулировать.
Как и в других странах, в выдаче визы будет отказано заявителям, не прошедшим проверку службы безопасности, предоставившим заведомо недостоверные сведения, ранее совершившим серьезные правонарушения на территории страны и т.п.
Резидентская виза не будет выдана, если при прохождении обязательного медицинского обследования у заявителя будет положительный результат теста на ВИЧ или будет выявлен туберкулез.
Помимо вышеуказанных (общепринятых и вполне очевидных) причин, возможны случаи отклонения заявления по «техническим причинам». В таких случаях после устранения причины заявление можно подать повторно.
Если ранее у заявителя уже была резидентская виза, и он уехал из страны, не аннулировав визу должным образом, и виза стала недействительной в связи с нахождением за пределами страны свыше 6 месяцев, то это обстоятельство может привести к тому, что миграционная служба отклонит заявление. В таком случае нужно сначала аннулировать предыдущую визу.
В некоторых случаях заявление может быть отклонено вследствие технической ошибки в компьютерной системе, т.е. по не зависящим от заявителя обстоятельствам.
Как указывалось выше, каждому въезжающему в ОАЭ присваивается уникальный номер (UID). Иногда одному и тому же лицу, ранее несколько раз уже посещавшему ОАЭ, система приписывает более одного идентификационного номера, что обнаруживается после подачи заявления на резидентскую визу. К счастью, эта техническая проблема может быть достаточно быстро устранена, и после повторной подачи заявления виза будет выдана.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь