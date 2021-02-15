На фоне проблем с открытием счетов в Европе и Азии предпринимателям приходится выбирать между недорогим оффшором с плохими перспективами по платежам и дорогими европейскими компаниями с высокими налогами. В этих условиях оптимальным решением будет открыть компанию в Румынии.
После долгих лет существования в коммунистическом режиме, борьбой с умирающей экономикой и голодом в стране, Румыния сделала упор на развитие образования и телекоммуникационной инфраструктуры с целью воспитания нового поколения, которое можно будет назвать «будущим страны».
Наиболее удобной и распространенной формой является компания с ограниченной ответственность – SRL (Societate cu Raspundere Limitata).
Стандартная налоговая ставка корпоративного налога на прибыль предприятий составляет 16%.
Благодаря изменениям в корпоративном законодательстве Румынии, вступившим в силу в 2017 году, страна предлагает привлекательный налоговый режим в ЕС для малых предприятий с доходом до 1 млн. евро в год:
Если годовая прибыль компании превышает установленный лимит, она автоматически переходит на стандартный режим налогообложения в Румынии, со ставкой корпоративного налога в 16%.
Румынская компания подлежит обязательной постановке на НДС-ный учет. Ставка НДС на сегодняшний день равна 19% . В зависимости от оборотов и прибыли компании, устанавливается период подачи деклараций по НДС:
Налог на дивиденды равен 5%.
При распределении дивидендов в пользу компании - участника ЕС, при условии владения 10% и более в течение минимум 1 года, компания освобождается от уплаты налога на дивиденды.
При осуществлении выплат в результате «искусственных сделок» на счета в банки, чьи страны не являются участником соглашения об автоматическом обмене информацией (CRS), ставка налога на распределение дивидендов может быть увеличена до 50%
Налог на проценты и роялти – 16%. Компания освобождается от выплаты налога, если дивиденды выплачиваются в пользу компании – участника ЕС с владением 25% и более в течение минимум 2 лет.
Несколько примеров в пользу регистрации компании в Румынии
IT и Маркетинг - отрасль, требующая работы с Google и Apple (создание приложений и их продвижение, рекламные проекты в мобильных приложениях).
Для работы с Google и Apple необходимы регистрация компании и открытие счета в одной стране.
Резидентам России и стран СНГ сложно ответить данному требованию из-за отказа европейских банков в работе с бенефициарами из указанных регионов, или отказа в открытии счетов для нерезидентов в принципе.
Исключив банки, которые готовы открывать счета россиянам и резидентам из стран СНГ, мы получаем небольшой перечень стран для выбора:
Каждая из указанных юрисдикций имеет свои плюсы – от льготных налоговых условий и невысокой стоимости обслуживания, до решения вопроса престижности юрисдикции, в которой открыты и компания, и счет.
Вопрос с наличием у компании экономического присутствия в стране регистрации актуален не только для ИТ бизнеса. Многие из наших клиентов уже знакомы с новым «трендом» европейских банков - запросом реального, не массового адреса регистрации и офиса у компании. Так, еще в 2018 году данную тенденцию ввел Кипр. Из обязательных условий открытия счета на Кипре, основанных на циркуляре, выпущенном ЦБ Кипра, требуется наличие договора аренды в стране инкорпорации или по месту регистрации компании, аффилированной с бенефициаром. В 2020 году всеми любимый и, пожалуй, единственный расчетный швейцарский банк – CIM Banque - уже объявил клиентам о требовании по наличию не массового адреса у организации – заявителя»
Создавая компанию в Румынии, вы автоматически соответствуете этим критериям.
Вопрос о создания компании в юрисдикции с достойной репутацией не маловажен при работе с партнерами и клиентами из стран ЕС и США.
Все чаще американские и европейские бренды отказываются работать с оффшорными компаниями и банками, платежными системами с реквизитами сторонних банков –корреспондентов.
Есть риск того что, банк вашего контрагента откажется проводить платежи с вашей компанией, начнет внутреннюю проверку и запросит дополнительные документы. Понятно, что такие условия могут стать препятствием в успешной работе с потенциальными и реальными партнерами.
Практика работы с предпринимателями из стран СНГ и стран Средней Азии показала, что "черный список" стран в данных регионах является максимально широким – включает в себя не только всем известные высокорисковые юрисдикции, оффшорные зоны, но и привычные для большинства страны, предлагающие полноценные резидентные компании – Кипр, Англия, Гонконг. Указанные юрисдикции являются привлекательными во всем мире из-за невысокой стоимости обслуживания компании и облегченной процедуры регистрации.
При выборе альтернативной юрисдикции, клиенты, работающие в данном регионе, сталкиваются с выбором между более дорогостоящими решениями из стран центральной Европы, таких как Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Франция, Германия и др., и более привлекательными регионами из Восточной Европы, таких как Румыния и Венгрия.
Венгрия также предлагает специальный налоговый режим для микро-организаций и частных предприятий, годовой оборот которых не превышает 40 000 долларов США. Такие организации подвергаются ежемесячной уплате фиксированной суммы в размере 170 долларов США, которая включает в себя все налоговые платежи (корпоративный налог, подоходный налог, отчисления на социальное обеспечение и др.).
В результате эффективная налоговая ставка для микро-организаций составляет 5%. Для компаний, чей оборот превышает установленный лимит, действует стандартная ставка налога на прибыль – 9% и обязательный муниципальный налог в размере 2%. На сегодняшний день для компаний, которые не могут отнести себя к категории микро-организаций, такие условия являются наиболее привлекательными в Европе.
Согласно местному законодательству, налог у источника выплаты на дивиденды, проценты и роялти не взимается при выплатах юридическим лицам.
Для компаний, чей оборот превышает установленный лимит, действует стандартная ставка налога на прибыль – 9%, и обязательный муниципальный налог в размере 2%.
Следовательно, любые изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения между Венгрией и Россией не повлияют на режим отсутствия удерживаемого налога.
Налог у источника при выплатах в адрес физических лиц должен быть рассчитан исходя из страны налоговой резидентности физического лица (ставка налога может быть снижена по соответствующему договору об избежании двойного налогообложения (ДИДН)).
Процедура регистрации компании в Румынии не имеет особых сложностей и в среднем занимает около 2 недель.
Перед запуском заказа в работу проводится первичная проверка наименования компании в гос. реестре на предмет уникальности и доступности для регистрации. А также комплаенс процедура в рамках соответствия принципу KYC ("Знай Своего Клиента") для сопоставления сведений о компании и ее участниках, предоставленных клиентом.
Оплата услуг производится непосредственно до старта подготовки документов, необходимых для подачи заявки на регистрацию компании.
Вместе с пакетом документов на регистрацию компании, мы предоставляем подтверждение об уплате уставного капитала компании. Минимальный размер уставного капитала для SRL – 50 EUR (200 лей).
В юрисдикции имеется требование по наличию развернутого офиса, данное решение мы предлагаем в комплексе с услугой по регистрации компании.
В отличие от большинства европейских юрисдикций, SRL в Румынии не имеет секретаря.
В компании должен быть назначен минимум 1 администратор, выполняющий функцию директора. Требований к резидентности нет, однако на позицию администратора допускаются только физические лица.
Минимальное количество участников (учредителей) компании - 1, участниками могут выступать как физические, так и юридические лица.
Информация об администраторах и участниках подается в Торговый реестр Румынии и доступна для третьих лиц.
В силу имеющихся ограничений в адрес физического лица, вступившего в должность администратора местной компании, одно и то же лицо не может быть участником более одной SRL на территории Румынии.
Документы в торговый реестр должны быть поданы директором компании при личном визите в Румынию или нашим представителем, при наличии соответствующей доверенности с апостилем.
Итак, структура юридического лица в Румынии выглядит следующим образом:
Стоимость регистрации компании в Румынии "под ключ"
от 8910 EUR
Стоимость регистрации компании, вкл. стандартный устав и гос. пошлину
3850 EUR
Оплата минимального уставного капитала
50 EUR
Открытие счета в местном банке
1050 EUR
Юридический адрес на 1-ый год: аренда реального офиса
3960 EUR
ИТОГО: Стоимость регистрации компании в Румынии "под ключ"
8910 EUR
Процесс открытия счета намного упрощен по сравнению со стандартными сроками открытия счета в Европе. Банки Румынии еще не успели накопить достаточный опыт в открытии счетов для нерезидентного бизнеса. По-прежнему, открывая счет на местную компанию, Банки расценивают компании как полноправных резидентов Румынии.
Банки Румынии, когда речь идет об открытии счета на РУМЫНСКОЕ юридическое лицо, не имеют обыкновения отказывать, хотя процедура проверки клиента соответствует общеевропейской. Поэтому открытие счета можно рассматривать в любом из двух десятков румынских банков, большинство из которых являются дочерними структурами крупных европейских банковских институтов. Однако, целесообразным считается обращение в "частные румынские" платежные институты. Среди них:
Сроки и процесс усложняются только требованием по личному присутствию директора, которого можно избежать, если назначить первоначальным директором нашего румынского сотрудника, который уйдет с директорского поста после завершения процедуры.
В итоге Вы получите:
Стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета в местном банке – 1050 EUR
Каждая компания в Румынии обязана иметь зарегистрированный офис в Румынии. Однако, юридические адреса различных компаний должны быть расположены по индивидуальному адресу. Нередки визиты налоговых инспекторов с целью проверки "индивидуальности адреса".
Мы предлагаем субаренду отдельного помещения в нашем офисе.
Во время пребывания директора в Румынии офис будет доступен для размещения.
В предлагаемом рабочем помещении имеется весь базовый офисный набор услуг и оборудования:
После регистрации компании вы получите:
Ровно через год в дату регистрации компании наступает дата ее ежегодного продления. Перед продлением статуса регистрации, услуг регистрационного агента и юридического адреса компании, мы проводим комплаенс процедуру, позволяющую обновить данные участников компании и закрыть все имеющиеся долги по документам.
Стоимость ежегодного поддержания компании в Румынии:
Для микро-предприятий финансовый статус компании определяется на ежеквартальной основе, бухгалтер должен подписывать декларации и направлять их в налоговое управление. Услуги по бухгалтерской отчётности оплачиваются на ежемесячной основе.
Компания подлежит обязательному аудиту в случае, если превышает лимиты по следующим критериям:
Стоимость ведения бухгалтерии зависит от многих показателей:
Итоговая стоимость будет рассчитана, исходя из объема работ по ставке 50-200 EUR/в час. Обычно ежемесячная стоимость подачи бухгалтерской отчетности начинается от 300 ЕВРО в месяц
Румыния является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле, что делает удобным легализацию корпоративных документов. Апостилированный комплект документов входит в пакет типовых документов румынских юридических фирм.
Румыния подписала Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией.
Румыния является участником Международного соглашения об обмене налоговой информацией (CRS – Common Reporting Standard). Более подробно о принципах работы автоматического обмена можно ознакомиться ниже:
Регистрация Компании. Юридический адрес. Офис в Аренду. Подбор персонала. Банковский счет. Бухгалтерский учет.Подробнее
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