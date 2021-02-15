Открыть фирму в Румынии: как зарегистрировать компанию в Румынии или купить готовую румынскую фирму Материал редакции

Компания в Румынии - новое слово в налоговом планировании

На фоне проблем с открытием счетов в Европе и Азии предпринимателям приходится выбирать между недорогим оффшором с плохими перспективами по платежам и дорогими европейскими компаниями с высокими налогами. В этих условиях оптимальным решением будет открыть компанию в Румынии.

Румынская компания: все самое главное на одной диаграмме

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Румыния. Общая экономическая информация

После долгих лет существования в коммунистическом режиме, борьбой с умирающей экономикой и голодом в стране, Румыния сделала упор на развитие образования и телекоммуникационной инфраструктуры с целью воспитания нового поколения, которое можно будет назвать «будущим страны».

Основные экономические преимущества Румынии

Входит в список стран-членов ЕС Находится на 11 месте по размеру ВВП в ЕС Активно привлекает инвестиции вследствие низкого уровня заработной платы Страна, в которой предприниматели из ЕС привлекают местную рабочую силу на аутсорсинге Страна с динамично развивающейся экономикой Развивает цифровую индустрию в стране

Наиболее удобной и распространенной формой является компания с ограниченной ответственность – SRL (Societate cu Raspundere Limitata).

Налоговая система Румынии

Стандартная налоговая ставка корпоративного налога на прибыль предприятий составляет 16%.

Льготный налог на прибыль для малых предприятий в Румынии

Благодаря изменениям в корпоративном законодательстве Румынии, вступившим в силу в 2017 году, страна предлагает привлекательный налоговый режим в ЕС для малых предприятий с доходом до 1 млн. евро в год:

3% для компаний, не имеющих трудоустроенных сотрудников 1% для компаний, трудоустроивших минимум одного сотрудника (full time)

Если годовая прибыль компании превышает установленный лимит, она автоматически переходит на стандартный режим налогообложения в Румынии, со с тавкой корпоративного налога в 16% .

НДС в Румынии

Румынская компания подлежит обязательной постановке на НДС-ный учет. Ставка НДС на сегодняшний день равна 19% . В зависимости от оборотов и прибыли компании, устанавливается период подачи деклараций по НДС:

Ежемесячно, если годовой оборот превышает EUR 100 000 или если товары приобретаются внутри ЕС

Ежеквартально, если годовой оборот ниже EUR 100 000 или если приобретение товаров внутри ЕС не осуществлялось

Два раза в год / ежегодно - при получении специального разрешения со стороны налогового органа

Налог у источника в Румынии

Налог на дивиденды равен 5%.

При распределении дивидендов в пользу компании - участника ЕС, при условии владения 10% и более в течение минимум 1 года, компания освобождается от уплаты налога на дивиденды.

При осуществлении выплат в результате «искусственных сделок» на счета в банки, чьи страны не являются участником соглашения об автоматическом обмене информацией (CRS), ставка налога на распределение дивидендов может быть увеличена до 50%

Налог на проценты и роялти – 16%. Компания освобождается от выплаты налога, если дивиденды выплачиваются в пользу компании – участника ЕС с владением 25% и более в течение минимум 2 лет.

Примеры, кому следует регистрировать фирмы в Румынии

Несколько примеров в пользу регистрации компании в Румынии

IT и Маркетинг

IT и Маркетинг - отрасль, требующая работы с Google и Apple (создание приложений и их продвижение, рекламные проекты в мобильных приложениях).

Для работы с Google и Apple необходимы регистрация компании и открытие счета в одной стране.

Резидентам России и стран СНГ сложно ответить данному требованию из-за отказа европейских банков в работе с бенефициарами из указанных регионов, или отказа в открытии счетов для нерезидентов в принципе.

Исключив банки, которые готовы открывать счета россиянам и резидентам из стран СНГ, мы получаем небольшой перечень стран для выбора:

Каждая из указанных юрисдикций имеет свои плюсы – от льготных налоговых условий и невысокой стоимости обслуживания, до решения вопроса престижности юрисдикции, в которой открыты и компания, и счет.

Румыния - юрисдикция, отвечающая требованиям банков к стартапам в IT сфере:

Румыния предлагает наиболее выгодные условия для микро-организаций среди стран ЕС. Данные условия могут быть максимально удобными для ИТ стартапов. Налоговая ставка в 3% при прибыли не выше 1 000 000 EUR в год – это практически оффшорные условия для начинающего проекта в европейской юрисдикции.

Можно подобрать удобный банк для открытия счета, с возможностью работы в нескольких валютах, включая USD (!). Открытие счета проходит в облегченном и ускоренном темпе, благодаря личному присутствие директора в офисе банка.

Каждая компания обязана иметь отдельный офис в стране регистрации. Для этих целей, компания GSL предлагает в аренду отдельные офисные юниты в бизнес-центре класса B.

Вопрос с наличием у компании экономического присутствия в стране регистрации актуален не только для ИТ бизнеса. Многие из наших клиентов уже знакомы с новым «трендом» европейских банков - запросом реального, не массового адреса регистрации и офиса у компании. Так, еще в 2018 году данную тенденцию ввел Кипр. Из обязательных условий открытия счета на Кипре, основанных на циркуляре, выпущенном ЦБ Кипра, требуется наличие договора аренды в стране инкорпорации или по месту регистрации компании, аффилированной с бенефициаром. В 2020 году всеми любимый и, пожалуй, единственный расчетный швейцарский банк – CIM Banque - уже объявил клиентам о требовании по наличию не массового адреса у организации – заявителя» отвечает Эвелина Шомоги-Митра руководитель офиса GSL в Румынии, юрист

Создавая компанию в Румынии, вы автоматически соответствуете этим критериям.

Работа с партнерами из США и ЕС

Вопрос о создания компании в юрисдикции с достойной репутацией не маловажен при работе с партнерами и клиентами из стран ЕС и США.

Все чаще американские и европейские бренды отказываются работать с оффшорными компаниями и банками, платежными системами с реквизитами сторонних банков –корреспондентов.

Есть риск того что, банк вашего контрагента откажется проводить платежи с вашей компанией, начнет внутреннюю проверку и запросит дополнительные документы. Понятно, что такие условия могут стать препятствием в успешной работе с потенциальными и реальными партнерами.

Преимущества оформление Вашего бизнеса в Румынии:

Приятные условия для ведения деятельности со странами ЕС и СШA Низкие налоговые ставки Высокая репутация компании как участника ЕС Полноценный счет с возможностью работы как в EUR, так и в USD Отсутствие требований по размещению крупной суммы на счету в качестве депозита

Работа с контрагентами из стран СНГ

Практика работы с предпринимателями из стран СНГ и стран Средней Азии показала, что "черный список" стран в данных регионах является максимально широким – включает в себя не только всем известные высокорисковые юрисдикции, оффшорные зоны, но и привычные для большинства страны, предлагающие полноценные резидентные компании – Кипр, Англия, Гонконг. Указанные юрисдикции являются привлекательными во всем мире из-за невысокой стоимости обслуживания компании и облегченной процедуры регистрации.

При выборе альтернативной юрисдикции, клиенты, работающие в данном регионе, сталкиваются с выбором между более дорогостоящими решениями из стран центральной Европы, таких как Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Франция, Германия и др., и более привлекательными регионами из Восточной Европы, таких как Румыния и Венгрия.

Венгрия также предлагает специальный налоговый режим для микро-организаций и частных предприятий, годовой оборот которых не превышает 40 000 долларов США. Такие организации подвергаются ежемесячной уплате фиксированной суммы в размере 170 долларов США, которая включает в себя все налоговые платежи (корпоративный налог, подоходный налог, отчисления на социальное обеспечение и др.).

В результате эффективная налоговая ставка для микро-организаций составляет 5%. Для компаний, чей оборот превышает установленный лимит, действует стандартная ставка налога на прибыль – 9% и обязательный муниципальный налог в размере 2%. На сегодняшний день для компаний, которые не могут отнести себя к категории микро-организаций, такие условия являются наиболее привлекательными в Европе.

Согласно местному законодательству, налог у источника выплаты на дивиденды, проценты и роялти не взимается при выплатах юридическим лицам.

Для компаний, чей оборот превышает установленный лимит, действует стандартная ставка налога на прибыль – 9%, и обязательный муниципальный налог в размере 2%.

Следовательно, любые изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения между Венгрией и Россией не повлияют на режим отсутствия удерживаемого налога.

Налог у источника при выплатах в адрес физических лиц должен быть рассчитан исходя из страны налоговой резидентности физического лица (ставка налога может быть снижена по соответствующему договору об избежании двойного налогообложения (ДИДН)). отвечает Анико Шебок Руководитель венгерского офиса GSL, Адвокат

Процедура регистрации компании в Румынии и открытия румынского банковского счета

Процедура регистрации компании в Румынии не имеет особых сложностей и в среднем занимает около 2 недель.

Перед запуском заказа в работу проводится первичная проверка наименования компании в гос. реестре на предмет уникальности и доступности для регистрации. А также комплаенс процедура в рамках соответствия принципу KYC ("Знай Своего Клиента") для сопоставления сведений о компании и ее участниках, предоставленных клиентом.

Оплата услуг производится непосредственно до старта подготовки документов, необходимых для подачи заявки на регистрацию компании.

Вместе с пакетом документов на регистрацию компании, мы предоставляем подтверждение об уплате уставного капитала компании. Минимальный размер уставного капитала для SRL – 50 EUR (200 лей).

В юрисдикции имеется требование по наличию развернутого офиса, данное решение мы предлагаем в комплексе с услугой по регистрации компании.

Организационно-правовые формы компаний в Румынии:

акционерное общество

компания с ограниченной ответственностью

товарищество

Структура компании в Румынии

В отличие от большинства европейских юрисдикций, SRL в Румынии не имеет секретаря.

В компании должен быть назначен минимум 1 администратор, выполняющий функцию директора. Требований к резидентности нет, однако на позицию администратора допускаются только физические лица.

Минимальное количество участников (учредителей) компании - 1, участниками могут выступать как физические, так и юридические лица.

Информация об администраторах и участниках подается в Торговый реестр Румынии и доступна для третьих лиц.

В силу имеющихся ограничений в адрес физического лица, вступившего в должность администратора местной компании, одно и то же лицо не может быть участником более одной SRL на территории Румынии.

Данное ограничение сводит к нулю возможность использования номинального сервиса в Румынии.

Документы в торговый реестр должны быть поданы директором компании при личном визите в Румынию или нашим представителем, при наличии соответствующей доверенности с апостилем.

Итак, структура юридического лица в Румынии выглядит следующим образом:

Секретарь – нет.

Администратор (директор) – минимум 1, физическое лицо.

Администратор может участвовать только в одной компании в Румынии (SRL).

Участник (учредитель) – минимум 1, физическое или юридическое лицо.

Реестр акционеров и директоров (адм-в) – открыт, доступен третьим лицам.

Процесс регистрации компании в Румынии по шагам:

Шаг 1 – проверка представленной информации. Необходимо будет определить название компании, предоставить информацию о ее учатсниках и будущей деятельности. Шаг 2 – оплата. После проверки представленной информамции вам будет направлен счет на оплату услуг по регистрации фирмы и открытию счета в Румынии. Шаг 3 – сбор документов. Ваш консультант подготовит список требуемых документов для регистрации компании. Итоговый список будет согласован непосредственно перед началом процедуры.

Шаг 4 – открытие временного счета в местном банке и оплата уставного капитала. Шаг 5 – Регистрация компании. Шаг 6 – Открытие постоянного банковского счета в Румынии.

Стоимость регистрации фирмы в Румынии

Стоимость регистрации компании в Румынии "под ключ" от 8910 EUR Стоимость регистрации компании, вкл. стандартный устав и гос. пошлину 3850 EUR Оплата минимального уставного капитала 50 EUR Открытие счета в местном банке 1050 EUR Юридический адрес на 1-ый год: аренда реального офиса 3960 EUR ИТОГО: Стоимость регистрации компании в Румынии "под ключ" 8910 EUR

Счет в банке для фирмы в Румынии

Процесс открытия счета намного упрощен по сравнению со стандартными сроками открытия счета в Европе. Банки Румынии еще не успели накопить достаточный опыт в открытии счетов для нерезидентного бизнеса. По-прежнему, открывая счет на местную компанию, Банки расценивают компании как полноправных резидентов Румынии.

Банки Румынии, где предлагается открытие счетов на румынские компании

Банки Румынии, когда речь идет об открытии счета на РУМЫНСКОЕ юридическое лицо, не имеют обыкновения отказывать, хотя процедура проверки клиента соответствует общеевропейской. Поэтому открытие счета можно рассматривать в любом из двух десятков румынских банков, большинство из которых являются дочерними структурами крупных европейских банковских институтов. Однако, целесообразным считается обращение в "частные румынские" платежные институты. Среди них:

Сроки и процесс усложняются только требованием по личному присутствию директора, которого можно избежать, если назначить первоначальным директором нашего румынского сотрудника, который уйдет с директорского поста после завершения процедуры.

В итоге Вы получите:

Счет в европейском банке

Счет и компанию в одной стране

Работа в USD, EUR, RON

В отдельных случаях возможно согласование открытия счета без личного присутствия директора, при наличии от него апостилированной доверенности на имя нашего представителя.

Стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета в местном банке – 1050 EUR

Требования по зарегистрированному офису в Румынии

Каждая компания в Румынии обязана иметь зарегистрированный офис в Румынии. Однако, юридические адреса различных компаний должны быть расположены по индивидуальному адресу. Нередки визиты налоговых инспекторов с целью проверки "индивидуальности адреса".

Мы предлагаем субаренду отдельного помещения в нашем офисе.

Во время пребывания директора в Румынии офис будет доступен для размещения.

Офис в аренду в Румынии

В предлагаемом рабочем помещении имеется весь базовый офисный набор услуг и оборудования:

Офисное рабочее место Стационарный телефон (выделенная линия) Орг. техника - принтер, сканер и копировальный аппарат Wi-Fi без ограничений Помещение для переговоров Кухня – чай, кофе без ограничений Ванная комната

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Комплект корпоративных документов румынской компании

После регистрации компании вы получите:

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Свидетельство о регистрации (CERTIFICAT DE INREGISTRARE)

Устав компании (ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA)

Резолюция Торгового реестра (FURNIZARE INFORMATII)

Подтверждение Торгового реестра с указанием деятельности компании и ее осуществлении с адреса регистрации (CERTIFICAT CONSTATATOR)

Комплект документов под апостилем (по требованию)

Ежегодное обслуживание компании в Румынии

Ровно через год в дату регистрации компании наступает дата ее ежегодного продления. Перед продлением статуса регистрации, услуг регистрационного агента и юридического адреса компании, мы проводим комплаенс процедуру, позволяющую обновить данные участников компании и закрыть все имеющиеся долги по документам.

Стоимость ежегодного поддержания компании в Румынии:

Ежегодное продление компании, включая юридический адрес на год: аренда реального офиса – 4 950 EUR

Compliance fee – 250 EUR (включена проверка 1 физ. лица; +50 EUR за каждое последующее физ.лицо; +100 EUR за каждое последующее юр. лицо)

Бухгалтерская отчетность и аудит румынской фирмы

Для микро-предприятий финансовый статус компании определяется на ежеквартальной основе, бухгалтер должен подписывать декларации и направлять их в налоговое управление. Услуги по бухгалтерской отчётности оплачиваются на ежемесячной основе .

Требования по обязательному аудиту

Компания подлежит обязательному аудиту в случае, если превышает лимиты по следующим критериям:

Общий объём активов: 3,65 миллиона евро

Оборот: 7,3 миллиона евро

Стоимость подготовки бухгалтерской отчетности в Румынии

Стоимость ведения бухгалтерии зависит от многих показателей:

Годовой оборот компании

Количество операций

Наличие зарегистрированного имущества

Наличие займов и инвестиций

Наличие и количество операций по переводу средств на карточный счет компании

Наличие и количество операций по переводу средств бенефициару

Итоговая стоимость будет рассчитана, исходя из объема работ по ставке 50-200 EUR/в час. Обычно ежемесячная стоимость подачи бухгалтерской отчетности начинается от 300 ЕВРО в месяц

Участие Румынии в международных договорах, соглашениях и конвенциях

Апостиль

Румыния является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле, что делает удобным легализацию корпоративных документов. Апостилированный комплект документов входит в пакет типовых документов румынских юридических фирм.

СОИДН Румыния и РФ

Румыния подписала Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией.

Румыния и CRS

Румыния является участником Международного соглашения об обмене налоговой информацией (CRS – Common Reporting Standard). Более подробно о принципах работы автоматического обмена можно ознакомиться ниже:

Справочная информация

Регистрация компании в Румынии Регистрация Компании. Юридический адрес. Офис в Аренду. Подбор персонала. Банковский счет. Бухгалтерский учет. Подробнее

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