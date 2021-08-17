News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Камила Усманова
558

Банковский счет: как открыть счет в банке на шотландское, английское, канадское партнерствоМатериал редакции

Как открыть счет в банке на английское партнерство – LP, LLP, учитывая строгие требования иностранных банков по отношению к компаниям-заявителям? Особенности партнерств в популярных юрисдикциях и текущие требования банков раскроют ответ на этот актуальный вопрос.

Камила Усманова

Содержание

  1. Чем отличаются партнерства в разных странах:
    1. Англия LLP
      1. Шотландия – LP
        1. Ирландия – LP
          1. Канада – LP
          2. В каких банках можно открыть счет на партнерство
            1. Как открыть счет на партнерство
              1. Оффшорные банки
                1. Платежные системы
                  1. Инвестиционные банки
                  2. Что делать, если отказывают в открытие счета
                    Обсудить
                    Счет на английское партнерство
                    Счет на английское партнерство

                    Limited Partnership (LP) или Limited Liability Partnership (LLP) - партнерство с ограниченной ответственностью предлагается большим количеством юрисдикций. LP – это такая форма юридического лица, налогообложение которой определяется местом налогового резидентства ее партнеров.

                    Все услуги по этой теме:
                    Хотите зарегистрировать компанию в Шотландии?
                    Шотландские партнерства. Регистрация Limited Partnership
                    Подробнее
                    Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
                    Купить
                    Нужна готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе?
                    Купить
                    Нужна готовая сейшельская компания со счетом в платежной системе?
                    Купить
                    Помочь открыть счет в иностранном банке?
                    Подробнее
                    Хотите открыть банковский счет в офшорном банке?
                    Ознакомиться со списком  банков
                    Открыть счет в платежной системе.
                    Посмотреть вебинар по теме
                    Хотите посетить семинар о банках и платежных системах?
                    Интересуетесь ближайшей датой семинара или желаете приобрести материалы?
                    Записаться
                    Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
                    Подробнее
                    Хотите открыть банковский счет на Кипре?
                    Подробнее
                    Хотите открыть банковский счет в Люксембурге?
                    Подробнее
                    Хотите открыть банковский счет в Лихтенштейне?
                    Подробнее
                    Хотите открыть банковский счет в Австрии?
                    Подробнее
                    Хотите задать вопрос офшорному юристу?
                    Обратиться
                    Хотите открыть счет в швейцарском банке?
                    Банки, которые открывают счета в настоящее время
                    Подберем для Вас Банк

                    Партнерство не подлежит самостоятельному налогообложению в стране регистрации. Налог уплачивается каждым партнером в отдельности с доходов, полученных от деятельности партнерства. Участники декларируют доходы и платят налог на прибыль в соответствии с законодательством стран, налоговыми резидентами которых они являются. Поэтому, выбирая такую форму компаний для работы, необходимо тщательно ее структурировать.

                    В случае, если учредители LP или LLP - резиденты оффшорных юрисдикций, и компания не получает дохода на территории страны регистрации, то налогообложение компаний LP сводится к нулю.

                    Чем отличаются партнерства в разных странах:

                    Англия LLP

                    • Великобритания предлагает открытый реестр c доступом к информации о компании для любого заинтересованного третьего лица. Реестр отображает данные компании, ее статус и дату последней подачи ежегодного отчета, все изменения в структуре компании, информацию о партнерах и контролирующем лице;
                    • Есть требование по подаче отчетности;
                    • Партнерами могут выступать физические или юридические лица любой национальности;
                    • Нет требований по внесению уставного капитала;
                    • Есть возможность получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах от обслуживающего агента;
                    • Является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле.
                    Регистрация оффшора в Великобритании - открыть или купить британскую LLP компанию под ключ, цены | Оффшорные зоны | GSL

                    С помощью наших юристов вы сможете быстро открыть или купить готовую британскую фирму с полным пакетом необходимых документов, консультированием и последующим сопровождением. При регистрации Limited Liability Partnership компании в Великобритании мы предоставляем юридический адрес (минимум на 1 год в любом тарифном плане), готовим апостилированный пакет учредительных документов, а также оказываем секретарские услуги, оперативно проводим Compliance fee и Pre-approval при открытии банковского счета для юридического лица в любом британском банке

                    gsl.org

                    Шотландия – LP

                    • Открытый реестр Великобритании;
                    • Отсутствует требование по подготовке и подаче отчетности (стоит учесть, что Банк может запросить управленческую отчетность в ходе обслуживания счета). В данном вопросе хорошим помощником для Вас будет служить наш сервис по подготовке отчетности;
                    • Партнерами могут выступать физические или юридические лица любой национальности;
                    • Нет требований по внесению уставного капитала;
                    • Есть возможность получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах от обслуживающего агента;
                    • Является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле.
                    Шотландские партнерства. Регистрация | GSL

                    Регистрация Шотрландских партнерств. Scotish Limited Partnerships. Вопросы регистрации и обслуживания. Стоимость услуг

                    gsl.org

                    Ирландия – LP

                    • Ирландия предлагает открытый реестр, однако информация о бенефициарах не размещается в открытом доступе. Заинтересованное лицо может заказать выписки, отражающие данные компании и информацию о ее партнерах.
                    • Отсутствует требование по подготовке и подаче отчетности (стоит учесть, что Банк может запросить управленческую отчетность в ходе обслуживания счета). В данном вопросе хорошим помощником для Вас будет служить наш сервис по подготовке отчетности;
                    • Партнерами могут выступать физические или юридические лица – резиденты ЕС;
                    • Нет требований по внесению уставного капитала;
                    • Есть возможность получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах от обслуживающего агента;
                    • Является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле.

                    Канада – LP

                    • Закрытый реестр компаний. В общем доступе есть только опция поиска компаний с минимальной информацией о ней – местность, в которой зарегистрировано партнерство, дата регистрации, регистрационный номер, статус компании;
                    • Отсутствует требование по подготовке и подаче отчетности (стоит учесть, что Банк может запросить управленческую отчетность в ходе обслуживания счета). В данном вопросе хорошим помощником для Вас будет служить наш сервис по подготовке отчетности;
                    • Партнерами могут выступать физические или юридические лица любой национальности;
                    • Нет требований по внесению уставного капитала;
                    • НЕТ возможности получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах, что усложняет процесс открытия счета;
                    • НЕ является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле. Для открытия счета потребуется легализация полного пакета документов компании в стране нахождения/регистрации банка.
                    Регистрация компании в Канаде - открыть или купить в Онтарио (LP) готовую фирму под ключ | GSL

                    профайл юрисдикции: Канада-Онтарио (LP), процедура регистрации компания, налоги и отчетность, законодательство, документы

                    gsl.org
                    Как открыть партнерство
                    Как открыть партнерство

                    Сравнительная таблица помогает понять и ответить на вопрос, почему самыми популярными странами регистрации партнерств являются Англия и Шотландия.

                    Как правило, пакет документов партнерств с ограниченной ответственностью в разных странах схож между собой.

                    По итогу регистрации компании регистрационный орган выдает Свидетельство о регистрации.

                    Партнерство не имеет Устава, его заменой служит Учредительный договор, подписанный между партнерами.

                    Протокол первого собрания отображает основные данные компании, дублирует информацию о ее партнерах, регистрационном адресе, а также назначает участников партнерства и распределяет уставной капитал.

                    Сертификаты акций подписываются самими партнерами, требований по их выпуску нет, однако их наличие скорее облегчит все процессы в работе компаний, включая процедуру открытия счета.

                    В каких банках можно открыть счет на партнерство

                    Долгое время партнерство было одним из самых популярных типов компаний среди предпринимателей по понятным причинам.

                    Выбирая LP для работы, бенефициары могли получить компанию с низкой стоимостью обслуживания, зачастую с нулевым налогообложением в респектабельной юрисдикции. Европейские банки еще долгое время имели позитивное отношение к таким компаниям.

                    Сегодня актуальность многих предложений снизилась как раз из-за обновленных требований банков. С 2017 года европейские банки постепенно отказывались от партнерств, пока окончательно не занесли их в черные списки не рекомендованных юрисдикций, приравняв LP к классическим оффшорам.

                    За последние два года список банков, готовых работать с партнерством, сократился из-за перечисленных выше причин.

                    Всем известный швейцарский CIM Banque долгое время открывал счета на партнерства, а процесс открытия счета облегчался открытым реестром компаний, откуда банк черпал большую часть информации.

                    Первым ограничением банка был отказ в открытии счетов для заявителей, владеющих акциями через соглашение траста (то есть имеющих номинальный сервис и трастовую декларацию, определяющую конечного выгодополучателя).

                    Такое ограничение усложнило процесс открытия счета, так как клиентам следовало отказаться от номинального сервиса в пользу прямого владения со стороны физических лиц с последующими налоговыми последствиями для них в стране их резидентности или собственных оффшорных компаний. Как следствие, затраты на обслуживание LP или LLP, имеющего счет в швейцарском банке, резко увеличились, и поток клиентов, желающих открыть счет в CIM Banque, резко уменьшился.

                    Следующим ограничением был отказ банка в предоставлении долларовых транзакций для компаний, зарегистрированных в Великобритании из-за отсутствия у этих нерезидентных компаний наемных сотрудников и индивидуального регистрационного адреса.

                    Злую шутку сыграла особенность написания адресов британских компаний, находящихся в одном здании, так как в полном адресе компании не упоминается этаж или номер помещения. Все это привело к тому, что адреса большинства компаний в Великобритании получили статус «массовых», и американские банки-корреспонденты отказались обслуживать так называемые “shell companies” – компании-пустышки, не имеющие реального присутствия в стране регистрации.
                    Камила Усманова Юрисконсульт GSL
                    отвечает Камила Усманова
                    Юрисконсульт GSL

                    Немного раньше подобное требование было озвучено кипрским банком AstroBank в отношении всех компаний-заявителей, без привязки к стране регистрации. Кипр можно отнести к странам с высокими требованиями комплаенса, и ни для кого не было удивлением в том, что кипрские банки одними из первых приравняли партнерства к классическим оффшорам и отказались от работы с ними еще до выхода циркуляра, выпущенного ЦБ Кипра в 2018 году.

                    Полный текст циркуляра

                    Тема: компании/организации-пустышки

                    Подробнее

                    Как открыть счет на партнерство

                    Начнем изучение вопроса с простого ответа на самый популярный вопрос – как открыть счет в Великобритании (Ирландии и Канаде).

                    Банки указанных стран имеют негативное отношение к нерезидентному бизнесу, а также ограничения в открытии корпоративных счетов для бенефициаров из России и стран СНГ.

                    Поэтому, рассматривая варианты открытия счета на партнерство, мы обращаемся к списку банков и платежных систем, готовых обслуживать международный бизнес и не требующих полной локализации в стране регистрации (наличие действующего офиса, сотрудников и деятельности на территории страны).

                    Ниже представлены три основных типа банков, которые потенциально могут принять партнерство с ограниченной ответственностью, не смотря на отношение к ним со стороны финансовых институтов.

                    Оффшорные банки

                    Оффшорный банк – это банк, расположенный и зарегистрированный в оффшорной зоне.

                    Главная особенность таких банков – это возможность открытия счета для нерезидентных компаний и частных лиц.

                    Всегда и везде оффшорные банки предлагали клиентам полный спектр банковских услуг, включая открытие мультивалютных счетов, выпуск платежной карты, большой выбор банков-корреспондентов, низкую стоимость обслуживания и лояльные требования к заявителю.

                    Наши предложения по открытию банковских счетов можно изучить здесь:

                    Hermes Bank (Санта Люсия)

                    KY Bank (Доминика)

                    Платежные системы

                    Платежная система – это финансовый институт, предлагающий полноценный сервис расчетных счетов. Данный сервис не называется банком, так как имеет облегченную лицензию, позволяющую проводить операции и предоставлять услуги по обслуживанию расчетных счетов, однако ограничивающую данный сервис в предоставлении полного списка банковских услуг, таких как страхование, кредитование и пр.

                    Тип и название лицензии, позволяющей сервису вести указанную деятельность, отличается в зависимости от страны регистрации компании и страны приобретения лицензии. Мы можем обобщить их под единым названием Electronic Money institution (EMI).

                    В современном восприятии платежные системы стали полноправными участниками финансового рынка. Еще два года назад наши клиенты только знакомились с подобным сервисом, но сейчас список платежных систем, с которыми мы работаем, внушителен и продолжает пополняться.

                    В зависимости от потребностей заявителя и возможности отвечать требованиям платежной системы, мы сможем выбрать наиболее универсальную из них – для работы с физическими лицами, проведения транзакций в долларах, получения платежной карты и подключения эквайринга.

                    Инвестиционные банки

                    Европейские инвестиционные банки нацелены на крупного клиента, который находится в поисках надежного финансового института для аккумуляции средств своей компании. По этой причине открытие счета в подобном банке подходит не каждому.

                    Мы можем предложить удобные решения следующим категориям клиентов:

                    • Компании в поиске дополнительного счета для аккумуляции средств;
                    • Компании с большим уровнем чистой прибыли;
                    • Компании с небольшим количеством исходящих транзакций в месяц.

                    В качестве примеров мы с радостью представляем несколько вариантов банков, с которыми возможен диалог:

                    Банк Андорры

                    Euram Bank (Австрия)

                    Сredit Suisse (Швейцария)

                    С полным списком банков можно ознакомиться здесь

                    Что делать, если отказывают в открытие счета

                    Еще на этапе подбора банковского решения наш специалист проведет анализ возможности открытия счета.

                    Определяющими критериями для подбора банковского решения являются такие показатели, как:

                    • Особенности планируемой деятельности компании;
                    • Страны приобретения и реализации услуг;
                    • Планируемый оборот по счету;
                    • Планируемый остаток по итогу работы по окончании года обслуживания;
                    • Пожелания самого заявителя: подбор валют, необходимость выпуска платежной карты, наличие эквайринга, возможность получения платежей от физических лиц, размер и количество проводимых операций в месяц.

                    Мы предлагаем услугу по предварительному согласованию открытия счета сразу с нескольких банках или платежных системах:

                    Услуга предварительного согласования открытия счета
                    Услуга предварительного согласования открытия счета

                    Альтернативным решением может стать открытие счета в Российском банке. Несмотря на большой список документов, необходимых для предоставления в российский банк, а также обязательную постановку иностранной компании на учет в ИФНС, процедура открытия счета на сегодняшний день является достаточно быстрой и комфортной.

                    Основными преимуществами открытия счета в Российском банке является:

                    • Наличие мультивалютных счетов в USD/EUR/RUB и др. валютах;
                    • Облегченная проверка со стороны комплаенс департамента банка;
                    • Готовность открывать счета на оффшорные компании;
                    • Готовность открывать счета на партнерства с наличием владения капиталом компании через соглашение траста.
                    Для клиентов, имеющих цель открытия счета в стране регистрации компании, все-таки есть решение - организация реального присутствия в Великобритании.

                    Данный вопрос требует особенного изучения всех аспектов – начиная от целесообразности использования партнерства при создании полной локации в стране регистрации, а также согласования открытия счета в местных банках с учетом привязки компании к стране регистрации, заканчивая определением налоговой нагрузки для компании и налоговых последствий для ее участников.

                    Создание компании в Великобритании (Англии) с действующим офисом

                    Предложение на оказание услуг

                    Подробнее
                    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками

                    Исчерпывающая информация об открытии банковских счетов, основанная на собственном опыте, предоставляется в рамках нашего семинара

                    Подробнее

                    Автор статьи:

                    Камила Усманова
                    Юрисконсульт GSL
                    #банковский счет#Материал редакции#платежная система
                    Обсудить
                    Камила Усманова (подробнее)
                    Автор статьи,
                    Юрисконсульт GSL
                    +7 495 234 38 33
                    Задать вопрос
                    Комментариев нет
                    Популярные
                    По порядку

                    Ваш комментарий отправлен на модерацию!

                    После проверки администратором он появится здесь

                    Написать комментарий...
                    Написать комментарий...
                    Отменить
                    Отправить
                    Камила Усманова (подробнее)
                    Автор статьи,
                    Юрисконсульт GSL
                    +7 495 234 38 33
                    Задать вопрос
                    Еще по теме
                    #банковский счет#Материал редакции#платежная система