Банковский счет: как открыть счет в банке на шотландское, английское, канадское партнерство Материал редакции

Как открыть счет в банке на английское партнерство – LP, LLP, учитывая строгие требования иностранных банков по отношению к компаниям-заявителям? Особенности партнерств в популярных юрисдикциях и текущие требования банков раскроют ответ на этот актуальный вопрос.

Счет на английское партнерство

Limited Partnership (LP) или Limited Liability Partnership (LLP) - партнерство с ограниченной ответственностью предлагается большим количеством юрисдикций. LP – это такая форма юридического лица, налогообложение которой определяется местом налогового резидентства ее партнеров.

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Партнерство не подлежит самостоятельному налогообложению в стране регистрации. Налог уплачивается каждым партнером в отдельности с доходов, полученных от деятельности партнерства. Участники декларируют доходы и платят налог на прибыль в соответствии с законодательством стран, налоговыми резидентами которых они являются. Поэтому, выбирая такую форму компаний для работы, необходимо тщательно ее структурировать.

В случае, если учредители LP или LLP - резиденты оффшорных юрисдикций, и компания не получает дохода на территории страны регистрации, то налогообложение компаний LP сводится к нулю.

Чем отличаются партнерства в разных странах:

Англия LLP

Великобритания предлагает открытый реестр c доступом к информации о компании для любого заинтересованного третьего лица. Реестр отображает данные компании, ее статус и дату последней подачи ежегодного отчета, все изменения в структуре компании, информацию о партнерах и контролирующем лице;

Есть требование по подаче отчетности;



Партнерами могут выступать физические или юридические лица любой национальности;



Нет требований по внесению уставного капитала;



Есть возможность получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах от обслуживающего агента;



Является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле.

Шотландия – LP

Открытый реестр Великобритании;

Отсутствует требование по подготовке и подаче отчетности (стоит учесть, что Банк может запросить управленческую отчетность в ходе обслуживания счета). В данном вопросе хорошим помощником для Вас будет служить наш сервис по подготовке отчетности;



Партнерами могут выступать физические или юридические лица любой национальности;



Нет требований по внесению уставного капитала;



Есть возможность получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах от обслуживающего агента;



Является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле.



Ирландия – LP

Ирландия предлагает открытый реестр, однако информация о бенефициарах не размещается в открытом доступе. Заинтересованное лицо может заказать выписки, отражающие данные компании и информацию о ее партнерах.

Отсутствует требование по подготовке и подаче отчетности (стоит учесть, что Банк может запросить управленческую отчетность в ходе обслуживания счета). В данном вопросе хорошим помощником для Вас будет служить наш сервис по подготовке отчетности;

Партнерами могут выступать физические или юридические лица – резиденты ЕС;



Нет требований по внесению уставного капитала;



Есть возможность получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах от обслуживающего агента;



Является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле.



Канада – LP

Закрытый реестр компаний. В общем доступе есть только опция поиска компаний с минимальной информацией о ней – местность, в которой зарегистрировано партнерство, дата регистрации, регистрационный номер, статус компании;

Отсутствует требование по подготовке и подаче отчетности (стоит учесть, что Банк может запросить управленческую отчетность в ходе обслуживания счета). В данном вопросе хорошим помощником для Вас будет служить наш сервис по подготовке отчетности;



Партнерами могут выступать физические или юридические лица любой национальности;



Нет требований по внесению уставного капитала;



НЕТ возможности получения выписки из торгового реестра и свидетельства о должностных лицах, что усложняет процесс открытия счета;



НЕ является подписантом Гаагской конвенции 1961 года об апостиле. Для открытия счета потребуется легализация полного пакета документов компании в стране нахождения/регистрации банка.

Как открыть партнерство

Сравнительная таблица помогает понять и ответить на вопрос, почему самыми популярными странами регистрации партнерств являются Англия и Шотландия.

Как правило, пакет документов партнерств с ограниченной ответственностью в разных странах схож между собой.

По итогу регистрации компании регистрационный орган выдает Свидетельство о регистрации.

Партнерство не имеет Устава, его заменой служит Учредительный договор, подписанный между партнерами.

Протокол первого собрания отображает основные данные компании, дублирует информацию о ее партнерах, регистрационном адресе, а также назначает участников партнерства и распределяет уставной капитал.

Сертификаты акций подписываются самими партнерами, требований по их выпуску нет, однако их наличие скорее облегчит все процессы в работе компаний, включая процедуру открытия счета.

В каких банках можно открыть счет на партнерство

Долгое время партнерство было одним из самых популярных типов компаний среди предпринимателей по понятным причинам.

Выбирая LP для работы, бенефициары могли получить компанию с низкой стоимостью обслуживания, зачастую с нулевым налогообложением в респектабельной юрисдикции. Европейские банки еще долгое время имели позитивное отношение к таким компаниям.

Сегодня актуальность многих предложений снизилась как раз из-за обновленных требований банков. С 2017 года европейские банки постепенно отказывались от партнерств, пока окончательно не занесли их в черные списки не рекомендованных юрисдикций, приравняв LP к классическим оффшорам.

За последние два года список банков, готовых работать с партнерством, сократился из-за перечисленных выше причин.

Всем известный швейцарский CIM Banque долгое время открывал счета на партнерства, а процесс открытия счета облегчался открытым реестром компаний, откуда банк черпал большую часть информации.

Первым ограничением банка был отказ в открытии счетов для заявителей, владеющих акциями через соглашение траста (то есть имеющих номинальный сервис и трастовую декларацию, определяющую конечного выгодополучателя).

Такое ограничение усложнило процесс открытия счета, так как клиентам следовало отказаться от номинального сервиса в пользу прямого владения со стороны физических лиц с последующими налоговыми последствиями для них в стране их резидентности или собственных оффшорных компаний. Как следствие, затраты на обслуживание LP или LLP, имеющего счет в швейцарском банке, резко увеличились, и поток клиентов, желающих открыть счет в CIM Banque, резко уменьшился.

Следующим ограничением был отказ банка в предоставлении долларовых транзакций для компаний, зарегистрированных в Великобритании из-за отсутствия у этих нерезидентных компаний наемных сотрудников и индивидуального регистрационного адреса.

Злую шутку сыграла особенность написания адресов британских компаний, находящихся в одном здании, так как в полном адресе компании не упоминается этаж или номер помещения. Все это привело к тому, что адреса большинства компаний в Великобритании получили статус «массовых», и американские банки-корреспонденты отказались обслуживать так называемые “shell companies” – компании-пустышки, не имеющие реального присутствия в стране регистрации. отвечает Камила Усманова Юрисконсульт GSL

Немного раньше подобное требование было озвучено кипрским банком AstroBank в отношении всех компаний-заявителей, без привязки к стране регистрации. Кипр можно отнести к странам с высокими требованиями комплаенса, и ни для кого не было удивлением в том, что кипрские банки одними из первых приравняли партнерства к классическим оффшорам и отказались от работы с ними еще до выхода циркуляра, выпущенного ЦБ Кипра в 2018 году.

Полный текст циркуляра Тема: компании/организации-пустышки Подробнее

Как открыть счет на партнерство

Начнем изучение вопроса с простого ответа на самый популярный вопрос – как открыть счет в Великобритании (Ирландии и Канаде).

Банки указанных стран имеют негативное отношение к нерезидентному бизнесу, а также ограничения в открытии корпоративных счетов для бенефициаров из России и стран СНГ.

Поэтому, рассматривая варианты открытия счета на партнерство, мы обращаемся к списку банков и платежных систем, готовых обслуживать международный бизнес и не требующих полной локализации в стране регистрации (наличие действующего офиса, сотрудников и деятельности на территории страны).

Ниже представлены три основных типа банков, которые потенциально могут принять партнерство с ограниченной ответственностью, не смотря на отношение к ним со стороны финансовых институтов.

Оффшорные банки

Оффшорный банк – это банк, расположенный и зарегистрированный в оффшорной зоне.

Главная особенность таких банков – это возможность открытия счета для нерезидентных компаний и частных лиц.

Всегда и везде оффшорные банки предлагали клиентам полный спектр банковских услуг, включая открытие мультивалютных счетов, выпуск платежной карты, большой выбор банков-корреспондентов, низкую стоимость обслуживания и лояльные требования к заявителю.

Наши предложения по открытию банковских счетов можно изучить здесь:

Платежные системы

Платежная система – это финансовый институт, предлагающий полноценный сервис расчетных счетов. Данный сервис не называется банком, так как имеет облегченную лицензию, позволяющую проводить операции и предоставлять услуги по обслуживанию расчетных счетов, однако ограничивающую данный сервис в предоставлении полного списка банковских услуг, таких как страхование, кредитование и пр.

Тип и название лицензии, позволяющей сервису вести указанную деятельность, отличается в зависимости от страны регистрации компании и страны приобретения лицензии. Мы можем обобщить их под единым названием Electronic Money institution (EMI).

В современном восприятии платежные системы стали полноправными участниками финансового рынка. Еще два года назад наши клиенты только знакомились с подобным сервисом, но сейчас список платежных систем, с которыми мы работаем, внушителен и продолжает пополняться.

В зависимости от потребностей заявителя и возможности отвечать требованиям платежной системы, мы сможем выбрать наиболее универсальную из них – для работы с физическими лицами, проведения транзакций в долларах, получения платежной карты и подключения эквайринга.

Инвестиционные банки

Европейские инвестиционные банки нацелены на крупного клиента, который находится в поисках надежного финансового института для аккумуляции средств своей компании. По этой причине открытие счета в подобном банке подходит не каждому.

Мы можем предложить удобные решения следующим категориям клиентов:

Компании в поиске дополнительного счета для аккумуляции средств;

Компании с большим уровнем чистой прибыли;



Компании с небольшим количеством исходящих транзакций в месяц.



В качестве примеров мы с радостью представляем несколько вариантов банков, с которыми возможен диалог:

С полным списком банков можно ознакомиться здесь

Что делать, если отказывают в открытие счета

Еще на этапе подбора банковского решения наш специалист проведет анализ возможности открытия счета.

Определяющими критериями для подбора банковского решения являются такие показатели, как:

Особенности планируемой деятельности компании;

Страны приобретения и реализации услуг;



Планируемый оборот по счету;



Планируемый остаток по итогу работы по окончании года обслуживания;



Пожелания самого заявителя: подбор валют, необходимость выпуска платежной карты, наличие эквайринга, возможность получения платежей от физических лиц, размер и количество проводимых операций в месяц.



Мы предлагаем услугу по предварительному согласованию открытия счета сразу с нескольких банках или платежных системах:

Услуга предварительного согласования открытия счета

Альтернативным решением может стать открытие счета в Российском банке. Несмотря на большой список документов, необходимых для предоставления в российский банк, а также обязательную постановку иностранной компании на учет в ИФНС, процедура открытия счета на сегодняшний день является достаточно быстрой и комфортной.

Основными преимуществами открытия счета в Российском банке является:

Наличие мультивалютных счетов в USD/EUR/RUB и др. валютах;

Облегченная проверка со стороны комплаенс департамента банка;



Готовность открывать счета на оффшорные компании;



Готовность открывать счета на партнерства с наличием владения капиталом компании через соглашение траста.



Для клиентов, имеющих цель открытия счета в стране регистрации компании, все-таки есть решение - организация реального присутствия в Великобритании.

Данный вопрос требует особенного изучения всех аспектов – начиная от целесообразности использования партнерства при создании полной локации в стране регистрации, а также согласования открытия счета в местных банках с учетом привязки компании к стране регистрации, заканчивая определением налоговой нагрузки для компании и налоговых последствий для ее участников.

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