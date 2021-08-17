Как открыть счет в банке на английское партнерство – LP, LLP, учитывая строгие требования иностранных банков по отношению к компаниям-заявителям? Особенности партнерств в популярных юрисдикциях и текущие требования банков раскроют ответ на этот актуальный вопрос.
Limited Partnership (LP) или Limited Liability Partnership (LLP) - партнерство с ограниченной ответственностью предлагается большим количеством юрисдикций. LP – это такая форма юридического лица, налогообложение которой определяется местом налогового резидентства ее партнеров.
Партнерство не подлежит самостоятельному налогообложению в стране регистрации. Налог уплачивается каждым партнером в отдельности с доходов, полученных от деятельности партнерства. Участники декларируют доходы и платят налог на прибыль в соответствии с законодательством стран, налоговыми резидентами которых они являются. Поэтому, выбирая такую форму компаний для работы, необходимо тщательно ее структурировать.
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Сравнительная таблица помогает понять и ответить на вопрос, почему самыми популярными странами регистрации партнерств являются Англия и Шотландия.
Как правило, пакет документов партнерств с ограниченной ответственностью в разных странах схож между собой.
По итогу регистрации компании регистрационный орган выдает Свидетельство о регистрации.
Партнерство не имеет Устава, его заменой служит Учредительный договор, подписанный между партнерами.
Протокол первого собрания отображает основные данные компании, дублирует информацию о ее партнерах, регистрационном адресе, а также назначает участников партнерства и распределяет уставной капитал.
Сертификаты акций подписываются самими партнерами, требований по их выпуску нет, однако их наличие скорее облегчит все процессы в работе компаний, включая процедуру открытия счета.
Долгое время партнерство было одним из самых популярных типов компаний среди предпринимателей по понятным причинам.
Выбирая LP для работы, бенефициары могли получить компанию с низкой стоимостью обслуживания, зачастую с нулевым налогообложением в респектабельной юрисдикции. Европейские банки еще долгое время имели позитивное отношение к таким компаниям.
Сегодня актуальность многих предложений снизилась как раз из-за обновленных требований банков. С 2017 года европейские банки постепенно отказывались от партнерств, пока окончательно не занесли их в черные списки не рекомендованных юрисдикций, приравняв LP к классическим оффшорам.
За последние два года список банков, готовых работать с партнерством, сократился из-за перечисленных выше причин.
Всем известный швейцарский CIM Banque долгое время открывал счета на партнерства, а процесс открытия счета облегчался открытым реестром компаний, откуда банк черпал большую часть информации.
Первым ограничением банка был отказ в открытии счетов для заявителей, владеющих акциями через соглашение траста (то есть имеющих номинальный сервис и трастовую декларацию, определяющую конечного выгодополучателя).
Такое ограничение усложнило процесс открытия счета, так как клиентам следовало отказаться от номинального сервиса в пользу прямого владения со стороны физических лиц с последующими налоговыми последствиями для них в стране их резидентности или собственных оффшорных компаний. Как следствие, затраты на обслуживание LP или LLP, имеющего счет в швейцарском банке, резко увеличились, и поток клиентов, желающих открыть счет в CIM Banque, резко уменьшился.
Следующим ограничением был отказ банка в предоставлении долларовых транзакций для компаний, зарегистрированных в Великобритании из-за отсутствия у этих нерезидентных компаний наемных сотрудников и индивидуального регистрационного адреса.
Злую шутку сыграла особенность написания адресов британских компаний, находящихся в одном здании, так как в полном адресе компании не упоминается этаж или номер помещения. Все это привело к тому, что адреса большинства компаний в Великобритании получили статус «массовых», и американские банки-корреспонденты отказались обслуживать так называемые “shell companies” – компании-пустышки, не имеющие реального присутствия в стране регистрации.
Немного раньше подобное требование было озвучено кипрским банком AstroBank в отношении всех компаний-заявителей, без привязки к стране регистрации. Кипр можно отнести к странам с высокими требованиями комплаенса, и ни для кого не было удивлением в том, что кипрские банки одними из первых приравняли партнерства к классическим оффшорам и отказались от работы с ними еще до выхода циркуляра, выпущенного ЦБ Кипра в 2018 году.
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Начнем изучение вопроса с простого ответа на самый популярный вопрос – как открыть счет в Великобритании (Ирландии и Канаде).
Банки указанных стран имеют негативное отношение к нерезидентному бизнесу, а также ограничения в открытии корпоративных счетов для бенефициаров из России и стран СНГ.
Ниже представлены три основных типа банков, которые потенциально могут принять партнерство с ограниченной ответственностью, не смотря на отношение к ним со стороны финансовых институтов.
Оффшорный банк – это банк, расположенный и зарегистрированный в оффшорной зоне.
Всегда и везде оффшорные банки предлагали клиентам полный спектр банковских услуг, включая открытие мультивалютных счетов, выпуск платежной карты, большой выбор банков-корреспондентов, низкую стоимость обслуживания и лояльные требования к заявителю.
Наши предложения по открытию банковских счетов можно изучить здесь:
Платежная система – это финансовый институт, предлагающий полноценный сервис расчетных счетов. Данный сервис не называется банком, так как имеет облегченную лицензию, позволяющую проводить операции и предоставлять услуги по обслуживанию расчетных счетов, однако ограничивающую данный сервис в предоставлении полного списка банковских услуг, таких как страхование, кредитование и пр.
Тип и название лицензии, позволяющей сервису вести указанную деятельность, отличается в зависимости от страны регистрации компании и страны приобретения лицензии. Мы можем обобщить их под единым названием Electronic Money institution (EMI).
В современном восприятии платежные системы стали полноправными участниками финансового рынка. Еще два года назад наши клиенты только знакомились с подобным сервисом, но сейчас список платежных систем, с которыми мы работаем, внушителен и продолжает пополняться.
В зависимости от потребностей заявителя и возможности отвечать требованиям платежной системы, мы сможем выбрать наиболее универсальную из них – для работы с физическими лицами, проведения транзакций в долларах, получения платежной карты и подключения эквайринга.
Европейские инвестиционные банки нацелены на крупного клиента, который находится в поисках надежного финансового института для аккумуляции средств своей компании. По этой причине открытие счета в подобном банке подходит не каждому.
Мы можем предложить удобные решения следующим категориям клиентов:
В качестве примеров мы с радостью представляем несколько вариантов банков, с которыми возможен диалог:
Еще на этапе подбора банковского решения наш специалист проведет анализ возможности открытия счета.
Определяющими критериями для подбора банковского решения являются такие показатели, как:
Мы предлагаем услугу по предварительному согласованию открытия счета сразу с нескольких банках или платежных системах:
Альтернативным решением может стать открытие счета в Российском банке. Несмотря на большой список документов, необходимых для предоставления в российский банк, а также обязательную постановку иностранной компании на учет в ИФНС, процедура открытия счета на сегодняшний день является достаточно быстрой и комфортной.
Основными преимуществами открытия счета в Российском банке является:
Данный вопрос требует особенного изучения всех аспектов – начиная от целесообразности использования партнерства при создании полной локации в стране регистрации, а также согласования открытия счета в местных банках с учетом привязки компании к стране регистрации, заканчивая определением налоговой нагрузки для компании и налоговых последствий для ее участников.
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