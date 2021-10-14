Спустя 5 лет консорциум журналистов-расследователей ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists[1]) решил опубликовать очередное масштабное расследование, «Досье Пандоры» (Pandora Papers[2]). На этот раз – это крупнейшая утечка данных за всю историю расследований ICIJ, которая охватывает большое количество оффшорных зон и указывает порядка 14 задействованных иностранных фирм, которые оказывали услуги по регистрации иностранных компаний в этих юрисдикциях.
Это уже не первая подобная утечка, но самая масштабная. О прошлых утечках можно почитать здесь. Вероятно, ICIJ на этом не остановится и будет продолжать свои расследования дальше в еще больших масштабах, чем мы видим сейчас.
Конечной целью журналистов-расследователей в подобных утечках, как правило, является изобличение «крупных игроков» оффшорного рынка.
что наглядно демонстрируют утечки данных. Если законодательство страны регистрации и предусматривает непубличный характер реестров, это не дает 100% гарантии, что содержащиеся в них данные не попадут в слив и не станут доступны для неопределенного круга лиц и других источников – например, из файлов регистрационных агентов. Подробнее о том, какие документы и информацию хранят у себя регистрационные агенты, можно почитать здесь:
Более подробно о каждом сервис-провайдере из расследования можно прочитать тут:
Уход клиентов может быть связан как с запятнанной репутацией провайдеров из-за попадания в «Досье Пандоры», так и иными факторами, влияющими на возможность дальнейшей комфортной работы с оффшорными компаниями: так, финансовые институты могут настаивать на закрытии счетов клиентам, находящимся под администрированием агентов из «слива», а контрагенты – отказаться от работы с такими владельцами оффшоров. Тут даже не будет играть роли, были ли данные самих клиенты публично освещены в расследовании; важен факт того, что компанию обслуживает сервис-провайдер из списка. Если вы обслуживались у регистрационных агентов, попавших в «Досье Пандоры», и хотели бы сменить сервис-провайдера, предлагаем подробнее ознакомиться с нашей статьей:
оказывающим услуги по регистрации и обслуживанию компаний, что, в свою очередь может привести к повышению требований таких провайдеров услуг к своим клиентам в части комплаенса.
В 2017 году Федеральное ведомство по уголовным делам Германии приобрело данные Panama Papers[3]. Решением Федерального Конституционного Суда Германии государственным органам ФРГ предоставлено право пользования сведениями о лицах, уклоняющихся от уплаты налогов. Стоит отметить, что фактически информация о конкретных лицах и их компаниях, указанная в расследовании, не ведет к привлечению ответственности данных лиц по закону. Более подробно про последствия попадания в «Досье Пандоры» можно прочитать тут:
Есть большая вероятность, что налоговые органы РФ могут воспользоваться данными из расследования для целей проверки и выявления владельцев иностранных компаний, которые не декларировали свои КИК. Если у вас есть иностранная компания, которая не декларировалась в рамках законодательства о КИК, но засветилась в «Досье Пандоры», настоятельно советуем ознакомиться с данной статьей:
Нельзя однозначно сказать, что те или иные компании клиентов не попадут в очередной слив, но это не повод для беспокойства. Обратившись к опыту прошедших утечек данных, мы имеем возможность минимизировать данные риски - в частности,
К выбору юрисдикции для регистрации иностранной компании необходимо подходить осознанно, не руководствуясь исключительно целями экономии средств и конфиденциальности. В условиях общих тенденций к открытости и прозрачности, а также усиления борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли, на наш взгляд, владельцам оффшоров пора обратить взгляд и на другие инструменты структурирования международного бизнеса – например, оншорные компании.
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