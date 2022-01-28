Суд поддержал переквалификацию ГПД в трудовые договоры

Фонд соцстрахования провел проверку и доначислил Организации страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний, пени и штраф на общую сумму почти двести тысяч рублей. Фонд посчитал, что исполнители по ГПД на самом деле выполняли постоянные трудовые функции, а не выполняли разовые работы, а все документы, составляемые по договорам были формальными. Организация не согласилась с такими выводами проверяющих и обратилась в суд. Однако суды первой и апелляционной инстанций поддержали Фонд и отказали Организации в удовлетворении исковых требований. Суды отметили, что ГПД действительно имеют признаки трудовых договоров, а именно: договорами предусмотрено выполнение конкретной трудовой функции, которая связана непосредственно с производственным процессом Организации, следовательно важен сам процесс выполнения работы, а не ее конечный результат. Оплата по договорам производилась ежемесячно и в гарантированной сумме. Работы была систематической, ее объем не был определен. Кроме того, в ГПД было определено место работы, определен график работы, предусмотрены условия труда. Все перечисленное соответствует признакам трудового договора (ст. 56 ТК РФ).