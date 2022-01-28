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Елена Курбатова
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Суд поддержал переквалификацию ГПД в трудовые договоры

Если в ГПД присутствуют признаки трудового договора, то страхвзноты от несчастных случаев и профзаболеваний должны начисляться.

Елена Курбатова
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Фонд соцстрахования провел проверку и доначислил Организации страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний, пени и штраф на общую сумму почти двести тысяч рублей. Фонд посчитал, что исполнители по ГПД на самом деле выполняли постоянные трудовые функции, а не выполняли разовые работы, а все документы, составляемые по договорам были формальными. Организация не согласилась с такими выводами проверяющих и обратилась в суд. Однако суды первой и апелляционной инстанций поддержали Фонд и отказали Организации в удовлетворении исковых требований. Суды отметили, что ГПД действительно имеют признаки трудовых договоров, а именно: договорами предусмотрено выполнение конкретной трудовой функции, которая связана непосредственно с производственным процессом Организации, следовательно важен сам процесс выполнения работы, а не ее конечный результат. Оплата по договорам производилась ежемесячно и в гарантированной сумме. Работы была систематической, ее объем не был определен. Кроме того, в ГПД было определено место работы, определен график работы, предусмотрены условия труда. Все перечисленное соответствует признакам трудового договора (ст. 56 ТК РФ).

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Суды отметили, что важно не название договора, а правовая природа взаимоотношений между страхователем и физлицом. Для квалификации договора необходим анализ его содержания на наличие/отсутствие признаков гражданско-правового или трудового договоров. Учитывая вышесказанное, Арбитражный Суд согласился с ФСС о том, что Организация нарушила ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ и не включила выплаты по спорным договорам в базу для начисления страхвзносов (Постановление АС Уральского округа от 08.12.2021г. по делу № А47-8975/2020).

#страховые взносы#судебная практика#трудовой договор
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#страховые взносы#судебная практика#трудовой договор