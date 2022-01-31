News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Кипр продлевает срок представления деклараций по процентам и дивидендам

26 января Налоговое управление Кипра опубликовало уведомление о продлении срока представления деклараций о специальных взносах на нужны обороны (Special Defence Contribution, SDC) и взносах в общую систему здравоохранения (General Healthcare System, GHS), удержанные по процентным (форма TD 602) и дивидендным (форма TD 603) выплатам.

Ольга Кутяева
Обсудить

В уведомлении собщается, что срок подачи деклараций продлен до 31 марта 2022 года. При этом, хотя и не указано, уплата взносов по состоянию на 31 декабря 2021 года, как сообщается, не была продлена, и крайний срок остается - 31 января с месячным льготным периодом до 28 февраля.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию на Кипре?
Подробнее
Нужна готовая компания на Кипре?
Купить
Нужна готовая кипрская компания со счетом?
Купить
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Кипр?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза на Кипр?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс на Кипре?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет на Кипре?
Подробнее
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать

В уведомлении также сообщается, что декларация для предполагаемого распределения дивидендов (форма TD 623) была заменена. Вместо нее представляются отдельные разделы налоговой декларации компании (форма ТД 4) и часть формы ТД 603.

По материалам Orbitax

#декларация#дивиденды#Кипр
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#декларация#дивиденды#Кипр