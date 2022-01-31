Кипр продлевает срок представления деклараций по процентам и дивидендам

26 января Налоговое управление Кипра опубликовало уведомление о продлении срока представления деклараций о специальных взносах на нужны обороны (Special Defence Contribution, SDC) и взносах в общую систему здравоохранения (General Healthcare System, GHS), удержанные по процентным (форма TD 602) и дивидендным (форма TD 603) выплатам.

В уведомлении собщается, что срок подачи деклараций продлен до 31 марта 2022 года. При этом, хотя и не указано, уплата взносов по состоянию на 31 декабря 2021 года, как сообщается, не была продлена, и крайний срок остается - 31 января с месячным льготным периодом до 28 февраля.

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В уведомлении также сообщается, что декларация для предполагаемого распределения дивидендов (форма TD 623) была заменена. Вместо нее представляются отдельные разделы налоговой декларации компании (форма ТД 4) и часть формы ТД 603.