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Российские налоги
Елена Курбатова
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Выездная проверка спустя 1,5 года после подачи «уточненки», незаконна

Апелляционный суд определил, что 18 месяцев с даты получения уточненных деклараций и до даты вынесения решения о выездной проверки не является разумным сроком и нарушает права и интересы налогоплательщика.

Елена Курбатова
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Организация представила уточненные налоговые декларации по налгу на прибыль, сумма налога получилась к уменьшению. Налоговая провела камеральную проверку полученных деклараций и не обнаружила нарушений. Образовавшаяся переплата по налгу была возвращена организации. Спустя полтора года налоговая принимает решение о проведении выездной налоговой проверки по налогу на прибыль за периоды, по которым были представлены уточненные налоговые декларации. Организация посчитала, что ее права нарушены и обратилась с жалобой в Управление, которое оставило жалобу без удовлетворения. Тогда Организация обратилась за защитой своих прав в суд.

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Суд первой инстанции отметил, что при подаче уточненной декларации выездная проверка может быть назначена в любое время, но с учетом разумности срока. Кроме того, в Определении ВС РФ от 16.03.2018 N 305-КГ17-19973 указано, что налогоплательщики должны иметь возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, прежде всего, в том, что касается размера налоговой обязанности, полноты и правильности ее исполнения. Согласно ч. 1 ст. 65 и ч. 5 ст. 200 АПК РФ, именно налоговая должна доказать обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о разумности срока назначения выездной проверки. Учитывая, что у проверяющие назначили проверку спустя 18 месяцев после получения «уточненок», суд делает вывод, что решение Инспекции нарушает права и интересы Организации. Апелляционная инстанция также поддержала Организацию (Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2021г. № 19АП-5884/2021 по делу № А35-1073/2021).

#выездная проверка#налог на прибыль#судебная практика
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#выездная проверка#налог на прибыль#судебная практика