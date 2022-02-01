Выездная проверка спустя 1,5 года после подачи «уточненки», незаконна

Апелляционный суд определил, что 18 месяцев с даты получения уточненных деклараций и до даты вынесения решения о выездной проверки не является разумным сроком и нарушает права и интересы налогоплательщика.

Организация представила уточненные налоговые декларации по налгу на прибыль, сумма налога получилась к уменьшению. Налоговая провела камеральную проверку полученных деклараций и не обнаружила нарушений. Образовавшаяся переплата по налгу была возвращена организации. Спустя полтора года налоговая принимает решение о проведении выездной налоговой проверки по налогу на прибыль за периоды, по которым были представлены уточненные налоговые декларации. Организация посчитала, что ее права нарушены и обратилась с жалобой в Управление, которое оставило жалобу без удовлетворения. Тогда Организация обратилась за защитой своих прав в суд.

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