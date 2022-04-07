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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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США останавливают налоговый обмен с Российской Федерацией

IRS прекращает обмениваться данными с российской налоговой службой. Об этом Минфин США официально объявил 5 апреля.

Ольга Кутяева
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По соглашению об избежании двойного налогообложения, подписанному 17 июня 1992 года, IRS и ФНС осуществляют обмен информацией с целью содействия сбору налогов внутри стран и соблюдению законодательства. ФНС имеет право запросить информацию по российским налогоплательщикам у IRS и наоборот.

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Минфин США заявил, что он не делился информацией по соглашению с российскими налоговыми органами с 24 февраля, а теперь официально оформил приостановку.

Чуть раньше, 1 апреля аналогичный обмен с Россией прекратила Германия. По сообщению немецкого Минфина, Германия не будет компенсировать подоходный налог российских физических и юридических лиц, зарегистрированных в налоговых ведомствах ФРГ, что не даст возможности гражданам Росси и российским компаниям избегать двойного налогообложения.

По материалам Ведомости и Коммерсантъ

#Германия#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Германия#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения#Соединенные Штаты Америки (США)