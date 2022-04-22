Суд указал на порядок применения расчетного метода

При применении расчетного метода необходимо учитывать не только доходы, но и расходы, типичные для аналогичных налогоплательщиков.

Налоговая, проводя камеральную проверку годовой налоговой декларации по налогу на прибыль, обратила внимание, что в доходы и расходы, указанные в ней равны нулю, тогда как в суммарный размер реализаций по данным налоговых декларации по НДС за тот же год составил более 75 миллионов рублей. На основании пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, проверяющие определили налог расчетным путем. При этом, доходы были посчитаны на основании ответов заказчиков организации на требования, разосланные согласно данным книг продаж. К расходам же были отнесены только затраты на оплату труда, согласно данным по справкам 2-НДФЛ, которые организация представила в налоговую по итогам проверяемого года. Иные расходы учтены не были. Организация не согласилась с таким подходом и обратилась в Суд.

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