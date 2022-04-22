Суд указал на порядок применения расчетного метода

При применении расчетного метода необходимо учитывать не только доходы, но и расходы, типичные для аналогичных налогоплательщиков.
Налоговая, проводя камеральную проверку годовой налоговой декларации по налогу на прибыль, обратила внимание, что в доходы и расходы, указанные в ней равны нулю, тогда как в суммарный размер реализаций по данным налоговых декларации по НДС за тот же год составил более 75 миллионов рублей. На основании пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, проверяющие определили налог расчетным путем. При этом, доходы были посчитаны на основании ответов заказчиков организации на требования, разосланные согласно данным книг продаж. К расходам же были отнесены только затраты на оплату труда, согласно данным по справкам 2-НДФЛ, которые организация представила в налоговую по итогам проверяемого года. Иные расходы учтены не были. Организация не согласилась с таким подходом и обратилась в Суд.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали организацию. Они указали на то, что налоговая не соблюла требование пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, а именно то, что расчетным путем должны быть определены не только доходы, но и расходы. При этом расходы определяются как стандартные расходы для аналогичных налогоплательщиков. Суды определили, что для организации, как и для аналогичных налогоплательщиков, расходы исключительно на оплату труда нетипичны. Организация фактически несла расходы на сырье, используемое для работ, за которые был получен доход. Налоговая запросила информацию о доходах, но не запросила информацию о расходах у поставщиков, которые отражены в книгах покупок. Фактически налог был рассчитан не из прибыли, а из выручки, что является нарушением п. 1 ст. 247 НК РФ. Кассационный Суд поддержал такие выводы (Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 06.04.2022г. по делу № А40-115936/2021).
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