Про суд, сметану и экономический кризис

Толочь в ступе воду, ожидая сметаны, возможно, безрассудно, а вот небольшие отклонения от ГОСТов при изготовлении сметаны можно и простить в нынешних реалиях.
При проведении исследования молочной продукции - сметаны, изготовленной ООО «…», Россельхознадзором было выявлено, что продукт не соответствует требованиям ГОСТа.
Это явилось основанием для обращения последнего в суд с требованием о привлечении виновника к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
В ходе судебного разбирательства вина изготовителя была установлена.
Производитель некачественной продукции просил назначить штраф ниже низшего предела, чем предусмотрено нормой права (ниже 100 000 рублей).
Просьба нарушителя была воспринята судом, учитывая «общую тяжелую экономическую ситуацию, в которой оказались отечественные производители в связи с введением международных санкций в отношении России». В связи, с чем размер штрафа был снижен до 50 000 рублей.
Сметана, предлагаемая российской компанией, хоть и не соответствует стандартам сметаны, которую ел дядя Федор в деревне Простоквашино (из отборного молочка, с особой закваской и т.д.), но назначение ему (компании) штрафа даже в минимальном размере (100 000 рублей), по мнению суда, явилось бы чрезмерно суровым наказанием.
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