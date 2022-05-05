Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов

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Выполнение требований Закона является обязательным в соответствии с Директивой ЕС по борьбе с отмыванием. Такие требования распространяются на все трасты и подобные юридические структуры, трасти которых зарегистрированы в юрисдикции или за пределами Европейского Союза, но при этом вступают в деловые отношения в стране или приобретают недвижимость на ее территории на траст. В этом случае трасти необходимо предоставить соответствующую информацию в течение 1 недели с момента возникновения обязанности сделать это.