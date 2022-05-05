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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов

2 мая опубликовано Постановление о внедрении регистрации бенефициаров трастов и подобных правовых структур.

Ольга Кутяева
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Ртттердам, Голландия
Ртттердам, Голландия

Документ содержит конкретные правила для реализации требований, введенных принятым в декабре 2021 года Законом.

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Выполнение требований Закона является обязательным в соответствии с Директивой ЕС по борьбе с отмыванием. Такие требования распространяются на все трасты и подобные юридические структуры, трасти которых зарегистрированы в юрисдикции или за пределами Европейского Союза, но при этом вступают в деловые отношения в стране или приобретают недвижимость на ее территории на траст. В этом случае трасти необходимо предоставить соответствующую информацию в течение 1 недели с момента возникновения обязанности сделать это.

Среди прочего, Постановление содержит правила, касающиеся различных категорий трастов, различных классов экономических интересов, соответствующих документов, подлежащих регистрации, срока доступности данных и документов через реестр, компетентных органов для ведения реестра и других, связанных с этим вопросов.

Документ вступит в силу в срок, который будет определен отдельно.

По материалам Orbitax

#Нидерланды#реестр бенефициаров#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Нидерланды#реестр бенефициаров#траст