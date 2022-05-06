Беларусь уточняет понятие бенефициарного собственника для получения льгот по соглашению об избежании двойного налогообложения

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь опубликовало Письмо № 4-2-15/00340 от 25 апреля 2022 г., в котором содержатся рекомендации по уточнению понятия бенефициарного права в целях применения льготной ставки по налогу у источника выплаты.

В письме сначала разъясняется понятие фактического бенефициарного собственника в соответствии с общепринятой международной практикой, в том числе то, что бенефициарным собственником является лицо, которое имеет прямое или косвенное участие или контроль над юридическим лицом либо по иным обстоятельствам имеет фактическое право на получение и распоряжается соответствующим доходом по своему усмотрению.

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Затем в письме разъясняется понятие фактического бенефициарного собственника, как оно определено в статье 194 Налогового кодекса для применения пониженных налоговых ставок или освобождения от налогов в отношении доходов иностранных организаций, не полученных через постоянное представительство в Беларуси.

В том числе, иностранная организация признается фактическим бенефициарным собственником, если в налоговом периоде она:

осуществляет предпринимательскую деятельность в стране (государстве) регистрации;

является прямым бенефициаром такого дохода;

вправе самостоятельно использовать и/или распоряжаться доходом по своему усмотрению; и

не является организацией, осуществляющей преимущественно финансовую и (или) инвестиционную деятельность, осуществляемую непосредственно членом (или членами) ее органа (или органов) управления без привлечения других работников или иных лиц, обладающих необходимой квалификацией.

В письме также содержатся указания относительно непризнания иностранной организации в качестве фактического бенефициарного владельца дохода. Сюда входят случаи, когда организация выполняет посреднические функции от имени другой, в том числе агентов, кастодианов и других лиц, обязанных передавать доходы полностью или частично резиденту другой страны (государства), который не имел бы права на льготы, если бы доход был получен непосредственно им или имел бы право на менее выгодные льготы.

Наконец, предусмотрено, что налоговый орган может провести проверку лица, претендующего на статус фактического бенефициарного собственника, и если будет установлено, что лицо, претендующее на бенефициарное владение, не является бенефициарным собственником, налоговый орган может отказать в предоставлении льгот без необходимости установления фактический бенефициарный владелец.