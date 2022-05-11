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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ проводит консультации по введению корпоративного налогообложения с июня 2023 года

Минфин Объединенных Арабских Эмиратов начал публичные консультации по вопросу введения федерального режима корпоративного налогообложения.

Ольга Кутяева
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Как сообщалось ранее, Эмираты планируют ввести корпоративный налог с 01.06.2023 года: предусмотрена стандартная ставка в размере 9% и ставка 0% на налогооблагаемую прибыль до 375.000 AED для поддержки стартапов и малого бизнеса.

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Документ для публичных консультаций охватывает ключевые аспекты режима, включая налогооблагаемых лиц, основы налогообложения, расчет налогооблагаемого дохода, групповой режим, трансфертное ценообразование, расчет налоговых обязательств и администрирование.

Полученная в результате консультаций информация будет тщательно рассмотрена и поможет Минфину в дальнейшей доработке и внедрении предлагаемых правил корпоративного налога ОАЭ.

Крайний срок подачи комментариев 19 мая 2022 года.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)