ОАЭ проводит консультации по введению корпоративного налогообложения с июня 2023 года

Минфин Объединенных Арабских Эмиратов начал публичные консультации по вопросу введения федерального режима корпоративного налогообложения.

Как сообщалось ранее, Эмираты планируют ввести корпоративный налог с 01.06.2023 года: предусмотрена стандартная ставка в размере 9% и ставка 0% на налогооблагаемую прибыль до 375.000 AED для поддержки стартапов и малого бизнеса.

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Документ для публичных консультаций охватывает ключевые аспекты режима, включая налогооблагаемых лиц, основы налогообложения, расчет налогооблагаемого дохода, групповой режим, трансфертное ценообразование, расчет налоговых обязательств и администрирование.

Полученная в результате консультаций информация будет тщательно рассмотрена и поможет Минфину в дальнейшей доработке и внедрении предлагаемых правил корпоративного налога ОАЭ.

Крайний срок подачи комментариев 19 мая 2022 года.