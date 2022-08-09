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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Сектор недвижимости Каймановых островов представляет риск отмывания денег

Отсутствие на Каймановых островах ограничений на иностранное владение местной недвижимостью делает этот сектор "весьма уязвимым" для отмывания денег и злоупотребления финансированием терроризма, говорится в правительственном отчете.

Ольга Кутяева
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В недавно опубликованной национальной оценке риска отмывания денег на 2021 год отмечается, что рынок недвижимости и развития собственности пережил бум с начала пандемии, причем 2021 год превзошел 2020 год. Предыдущие оценки рисков признавали, что дорогостоящая недвижимость Каймановых островов является привлекательной как для отмывания денег, так и для инвестирования преступных доходов, причем в большом количестве сделок участвуют зарубежные покупатели. Оценка рисков показала, что это создает благоприятную почву для отмывания наличных денег, особенно во время бума.

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Министерство торговли и промышленности провело аудит выборки из 56 застройщиков и агентов по недвижимости на предмет соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и обнаружило, что 22 из них не соблюдали некоторые требования. Чаще всего они не проводили независимый аудит своей системы AML, но у многих также отсутствовала политика работы с политически значимыми лицами или надлежащий сбор и хранение записей о должной проверке клиентов. 12 из них не смогли проверить своих клиентов на соответствие санкционным спискам.

В отчете также говорится о непоследовательном применении норм, регулирующих бенефициарное владение. Такие правила часто обходятся путем использования номинального лица в качестве покупателя и добавления бенефициара в договор купли-продажи в последний момент, говорится в оценке рисков.

В июле 2022 года ФАТФ опубликовала результаты недавней консультации по вопросам AML в секторе недвижимости и выпустила новое руководство по оценке рисков, основанное на полученных результатах. Оно выявило уязвимые места, включая эксплуатацию политически значимыми лицами, покупку элитной недвижимости, использование виртуальных активов, использование анонимных компаний и привратников в качестве инструментов для отмывания доходов, полученных преступным путем.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Каймановы острова#недвижимость
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Каймановы острова#недвижимость