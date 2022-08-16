Люксембург вносит поправки в Закон об AML в части проверки бенефициаров

В январе 2022 года Люксембург ввел новый Закон, согласно которому преступления по отмыванию денег, совершенные практикующим специалистом в ходе его профессиональной деятельности, будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влекущее за собой более суровые уголовные санкции. Только что принятый закон разъясняет, что практикующие специалисты должны проводить надлежащую проверку клиентов в отношении новых клиентов независимо от оценки риска, хотя результат оценки риска будет влиять на уровень применяемой проверки. Кроме того, перед установлением деловых отношений или совершением сделки для клиента, они также должны проверить реестр бенефициаров (RBO) или реестр трастов или фидуциариев (RFT) и сравнить информацию, предоставленную клиентом, с данными реестров, чтобы выявить ошибки, расхождения, недостающую информацию или отсутствие регистрации. Они также должны хранить копии документов, информации и данных, необходимых для выполнения обязательств по надлежащей проверке клиента, а не только ссылки на эти документы.