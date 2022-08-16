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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Люксембург вносит поправки в Закон об AML в части проверки бенефициаров

Закон, опубликованный 8 августа 2022 года, вносит существенные изменения в правила Люксембурга по борьбе с отмыванием денег (AML), устанавливая обязательства практиков по идентификации клиентов и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Ольга Кутяева
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В январе 2022 года Люксембург ввел новый Закон, согласно которому преступления по отмыванию денег, совершенные практикующим специалистом в ходе его профессиональной деятельности, будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влекущее за собой более суровые уголовные санкции. Только что принятый закон разъясняет, что практикующие специалисты должны проводить надлежащую проверку клиентов в отношении новых клиентов независимо от оценки риска, хотя результат оценки риска будет влиять на уровень применяемой проверки. Кроме того, перед установлением деловых отношений или совершением сделки для клиента, они также должны проверить реестр бенефициаров (RBO) или реестр трастов или фидуциариев (RFT) и сравнить информацию, предоставленную клиентом, с данными реестров, чтобы выявить ошибки, расхождения, недостающую информацию или отсутствие регистрации. Они также должны хранить копии документов, информации и данных, необходимых для выполнения обязательств по надлежащей проверке клиента, а не только ссылки на эти документы.

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Новый закон также изменяет формальные определения профессиональных лиц, предоставляющих услуги: поставщиком услуг трастов и компаний (TCSP) является любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет третьей стороне любую из услуг, перечисленных в регламенте, в рамках деловых отношений. Кроме того, лицо, выполняющее функции директора или секретаря компании, или предоставляющее зарегистрированный офис, рабочий адрес, адрес для корреспонденции, административный адрес или рабочие помещения в контексте деловых отношений, теперь также определяется как TCSP. Аналогичное положение содержится в пересмотренных правилах AML, которые будут введены в следующем месяце в Великобритании.

Другие изменения в законе Люксембурга включают следующее:

  • В соответствии с рекомендациями ФАТФ, на юристов распространяются правила AML, когда они выступают в качестве депозитариев акций на предъявителя.
  • Специалисты должны иметь адекватные системы управления рисками для определения того, является ли клиент или лицо, претендующее на представление клиента или бенефициа, политически значимым лицом, в соответствии с Рекомендацией 12 ФАТФ.
  • Компетентные органы Люксембурга могут удовлетворить обоснованный запрос от иностранного органа контрагента на проведение расследования или инспекции на месте, а также могут попросить свои иностранные органы контрагента провести такое расследование на своей территории.
  • Максимальный срок для доверительных и фидуциарных управляющих для обновления информации, содержащейся в RBO, сокращается до одного месяца после любых изменений.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Люксембург#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Люксембург#реестр бенефициаров