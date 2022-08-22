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Ксения Тимченко
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Работник уехал за границу – это не трудовые отношения

Минтруд рассмотрел запрос о порядке заключения договорных отношений с физлицами, находящимися вне территории России.

Ксения Тимченко
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На сайт Онлайнинспекция.рф поступил запрос о возможности продолжения трудовых отношений с сотрудником, который работает дистанционно, но уехал за пределы России. Ведомство считает, что заключать трудовой договор с таким сотрудником не заключается. Дело в том, что ст. 312.7 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя обеспечить дистанционному работнику безопасные условия труда и охрану его труда, что в рассматриваемой ситуации выполнить невозможно. Кроме того, ст. 13 ТК РФ предусматривает, что действие трудового законодательства распространяется на территории России, что также исключает возможность трудовых отношений с заграничным дистанционным работником. Минтруд, со ссылкой на свое Письмо от 15.04.2016г. № 17-3/ООГ-578, считает, что в данном случае должен быть заключен договор гражданско-правового характера. Ходя в указанном письме речь идет о работнике-иностранце, который работает дистанционно.

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Минфина же не против заключения именно трудового договора с работником-дистанционщиком, несмотря на то, что он находится за пределами страны. Например, в Письме от 07.07.2022г. № 03-04-05/65409 финансовое Ведомство поясняет порядок налогообложения НДФЛ доходов такого работника.

Стоит отметить, что Минфин даже подготовил Законопроект об удержании НДФЛ из доходов сотрудников-дистанционщиков, которые фактически находятся за пределами России, НДФЛ в общем порядке, вне зависимости от количества дней, проведенных за пределами страны.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#трудовое законодательство#трудовой договор#трудовые отношения
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Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трудовое законодательство#трудовой договор#трудовые отношения