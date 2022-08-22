Работник уехал за границу – это не трудовые отношения

На сайт Онлайнинспекция.рф поступил запрос о возможности продолжения трудовых отношений с сотрудником, который работает дистанционно, но уехал за пределы России. Ведомство считает, что заключать трудовой договор с таким сотрудником не заключается. Дело в том, что ст. 312.7 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя обеспечить дистанционному работнику безопасные условия труда и охрану его труда, что в рассматриваемой ситуации выполнить невозможно. Кроме того, ст. 13 ТК РФ предусматривает, что действие трудового законодательства распространяется на территории России, что также исключает возможность трудовых отношений с заграничным дистанционным работником. Минтруд, со ссылкой на свое Письмо от 15.04.2016г. № 17-3/ООГ-578, считает, что в данном случае должен быть заключен договор гражданско-правового характера. Ходя в указанном письме речь идет о работнике-иностранце, который работает дистанционно.