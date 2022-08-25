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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Великобритания запустила новый реестр бенефициаров для иностранных компаний, владеющих недвижимостью в стране

Companies House объявил о запуске нового Реестра зарубежных компаний с 1 августа 2022 года.

Ольга Кутяева
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Создание реестра было предусмотрено Законом об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022).

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Новый Реестр зарубежных компаний ведется Companies House и требует от зарубежных предприятий, владеющих землей или имуществом в Великобритании, декларировать своих бенефициаров и/или управляющих.

Для тех, кто не соблюдает требования, предусмотрены жесткие санкции, включая ограничения на покупку, продажу, передачу, аренду или начисление платы за землю или имущество в Великобритании.

Зарубежные компании, которые хотят купить, продать или передать собственность или землю в на территории страны, должны будут регистрироваться в Companies House и сообщать о своих зарегистрированных бенефициаров или управляющих.

Иностранные компании, которые уже владеют землей или недвижимостью на территории страны или арендуют их, также должны будут регистрироваться в Companies House и сообщать о своих зарегистрированных бенефициарах или управляющих до 31.01.2023 г. Это относится и к зарубежным компаниям, купивших недвижимость или землю в Великобритании после 01.01.1999 г. в Англии и Уэльсе или 08.12.2014 г. в Шотландии.

Иностранным юрлицам необходимо регистрировать имущество или землю, приобретенные в Северной Ирландии после 01.08.2022 г.

Компании, которые уже продали имущество или землю после 28.02.2022 г. также должны предоставить подробную информацию об этих продажах.

По материалам Orbitax

#Великобритания#недвижимость#реестр бенефициаров
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#недвижимость#реестр бенефициаров