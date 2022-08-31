БВО вносит изменения в правила AML для поставщиков виртуальных активов

После проведения консультаций с общественностью правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег (пересмотренному в 2020 году).

Поправки в первую очередь направлены на поддержание соответствия развивающимся стандартам ФАТФ. С 1 декабря 2022 года поставщики услуг виртуальных активов (VASP), осуществляющие операции с виртуальными активами на сумму свыше 1 000 USD, попадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Это считается необходимым в свете того, что юрисдикция все чаще используется в качестве домициля лицами, занимающимися бизнесом в сфере блокчейна и виртуальных активов.

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До сих пор многие виды крипто- и блокчейн-бизнеса не подпадали под действие существующего законодательства о регулировании финансовых услуг БВО, поэтому на их деятельность не распространялись установленные законом процедуры должной осмотрительности и контроля, предусмотренные правилами и кодексом AML. Тем не менее, многие из них выполняли требования на добровольной основе, и теперь эта передовая практика впервые становится обязательной для большинства поставщиков услуг. Более конкретное законодательство по регулированию VASP ожидается к концу 2022 года в виде Закона о поставщиках услуг виртуальных активов, требующего регистрации и отчетности VASP.

BVI Finance также подтвердила, что последние поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО отменяют акции на предъявителя в соответствии с Рекомендацией 24 ФАТФ. Компаниям больше не будет разрешено выпускать акции на предъявителя, конвертировать именные акции в акции на предъявителя или обменивать именные акции на акции на предъявителя. Существующие акции на предъявителя будут автоматически конвертированы в именные акции 1 июля 2023 года.