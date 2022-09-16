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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Великобритания вводит новые обязательства по отчетности для поставщиков криптоактивов

В начале сентября 2022 года вступили в силу законодательные акты, которые распространяют обязательства по отчетности в рамках санкционного режима Великобритании на провайдеров криптоактивов: биржи и кастодиальные кошельки.

Ольга Кутяева
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Территориальный охват принятых документов распространяется на действия, совершаемые в Великобритании или за рубежом. Сюда входят граждане Великобритании, а также организации, зарегистрированные или созданные в соответствии с законодательством любой части Великобритании.

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Граждане Великобритании, работающие в таких компаниях, как в Великобритании, так и за рубежом, теперь должны уведомлять Управление по применению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов о любых сделках с лицами, которые, как предполагается, подпадают под финансовые санкции Великобритании или могли нарушить положения о финансовых санкциях. Это обязательство распространяется на все "соответствующие компании" и должно быть выполнено в кратчайшие разумно возможные сроки. Если такое уведомление подается в OFSI, компания должна указать информацию или другие вопросы, на которых основаны знания и подозрения, любую имеющуюся у нее информацию о лице, по которой его можно идентифицировать, и, если указанное лицо также является клиентом, характер и сумму или количество любых находящихся у него средств или экономических ресурсов.

Для компаний, связанных с криптоактивами, расположенных в Великобритании, и граждан Великобритании, работающих в компаниях, зарегистрированных в других странах, расширение этого определения вводит их в сферу регулирования OFSI, причем многие из них впервые.

Лица, не соблюдающие обязательства по отчетности, совершают преступление, за которое при суммарном осуждении предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев и/или штрафа. Для юридических лиц наказанием будет неограниченный штраф, и в таком случае директор, менеджер, секретарь или другое аналогичное должностное лицо компании также может быть привлечено к ответственности в качестве соучастника на основании согласия, попустительства или пренебрежения. Более того, преступление, связанное с нарушением санкций, теперь является преступлением со строгой ответственностью, поэтому OFSI теперь может налагать гражданские денежные штрафы без необходимости доказывать, что физическое или юридическое лицо знало или имело разумные основания подозревать, что оно нарушает финансовые санкции.

В августе 2022 года вступили в силу изменения в правилах Великобритании по борьбе с отмыванием денег, требующие от любого лица, приобретающего прямой или косвенный контроль над зарегистрированным бизнесом, связанным с криптоактивами, предварительного согласования с Управлением по финансовому поведению.

По материалам STEP

#Великобритания#криптовалюта#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#криптовалюта#цифровые активы