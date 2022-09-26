Криптовалюте быть

Вследствие жестких условий зарубежных санкций Минфин и ЦБ обсуждают возможность использования криптовалюты для трансграничных расчетов между Россией и иностранными поставщиками, и в основном речь идет о поставщиках из дружественных стран.

Пока всё в планах, и они грандиозные: понадобится создание инфраструктуры, где российская валюта трансформируется в криптовалюту, далее поступает в виде оплаты поставщику за товары либо за оказанные услуги без рисков для продавца попасть под вторичные санкции.

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Планы — это хорошо, поэтому финансовые ведомства находятся в активном обсуждении, как воплотить эти планы в реальность и обещали к концу года прийти к единому мнению касательно регулирования трансграничных расчетов.

Но тем не менее ЦБ подчеркнул, что не допустит использование цифровой валюты внутри страны, так как опасаются допустить утрату суверенитета национальной валюты.