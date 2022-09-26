News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Криптовалюте быть

Вследствие жестких условий зарубежных санкций Минфин и ЦБ обсуждают возможность использования криптовалюты для трансграничных расчетов между Россией и иностранными поставщиками, и в основном речь идет о поставщиках из дружественных стран.

Полина Мостепан
Обсудить

Пока всё в планах, и они грандиозные: понадобится создание инфраструктуры, где российская валюта трансформируется в криптовалюту, далее поступает в виде оплаты поставщику за товары либо за оказанные услуги без рисков для продавца попасть под вторичные санкции.

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар о криптовалютах и лицензировании?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или желаете приобрести материалы?
Записаться
Хотите получить лицензию для криптовалютных обменников и бирж в Эстонии?
Подробнее

Планы — это хорошо, поэтому финансовые ведомства находятся в активном обсуждении, как воплотить эти планы в реальность и обещали к концу года прийти к единому мнению касательно регулирования трансграничных расчетов.

Но тем не менее ЦБ подчеркнул, что не допустит использование цифровой валюты внутри страны, так как опасаются допустить утрату суверенитета национальной валюты.

По материалам: РБК

#криптовалюта#Центробанк
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#криптовалюта#Центробанк