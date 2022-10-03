Великобритания опубликовала новый законопроект об экономических преступлениях

Правительство Великобритании опубликовало законопроект об экономических преступниях и корпоративной прозрачности в развитие мер, принятых в марте 2022 года.

Лондон, Великобритания

Среди прочих мер, законопроект представляет реформы в Companies House, шаги по предотвращению злоупотребления партнерствами с ограниченной ответственностью и дополнительные полномочия по аресту активов.

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Законопроект вносит поправки в Закон о компаниях 2006 года, чтобы предоставить Companies House бОльший надзор за реестром компаний. В реестр зарубежных компаний, введенный в действие мартовским законодательством, будут внесены изменения, чтобы привести его в соответствие с Законом о компаниях 2006 года.

Правительство описывает реформы в Companies House как "крупнейшую модернизацию за 170 лет" и отмечает, что организация будет "вооружена новыми полномочиями для проверки, оспаривания и отклонения неверной или мошеннической информации, что сделает ее более активным привратником при создании компаний". Он также расширит полномочия Companies House в области расследований и правоприменения, позволяя организации перепроверять данные и сообщать о подозрительной деятельности агентствам безопасности и правоохранительным органам.

Правоохранительные органы также получат новые полномочия по получению и использованию информации в целях борьбы с отмыванием денег (AML). Министр внутренних дел Сюэлла Браверман прокомментировала: "Этим законопроектом мы предоставляем нашим правоохранительным органам более широкие полномочия и возможности для сбора оперативной информации, чтобы они могли быть на шаг впереди преступников, стремящихся сохранить свои коррумпированные активы вне досягаемости".

Законопроект также вводит ужесточенные требования к регистрации и прозрачности партнерств с ограниченной ответственностью, в том числе зарегистрированных в Шотландии, чтобы предотвратить их использование в целях отмывания денег.

Однако предприятия получат новые исключения из основных преступлений в сфере AML, чтобы сократить ненужные обязательства по отчетности.

Законопроект также внесет изменения в Закон о юридических услугах 2007 года, добавив в него цель регулирования, согласно которой регулирующие органы и те, кого они регулируют, обязуются "содействовать предотвращению и выявлению экономических преступлений".