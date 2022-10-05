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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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США выпустили окончательное правило отчетности о бенефициарной собственности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустило окончательное правило, устанавливающее режим отчетности о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act 2019).

Ольга Кутяева
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Правило, вступающее в силу с 1 января 2014 года, потребует от большинства корпораций, обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и других организаций, ведущих бизнес в стране, сообщать информацию о тех, кто в конечном итоге является их владельцем или контролирующим лицом. Также они должны обновлять информацию в течение 30 дней после каждого изменения.

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В законе определены два типа отчитывающихся компаний: местные и иностранные. Местная отчитывающаяся компания - это корпорация, ООО или любая организация, созданная путем подачи документа секретарю штата или любому аналогичному органу в соответствии с законодательством штата. Иностранная отчитывающаяся компания - это корпорация, ООО или другая организация, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства, которая зарегистрирована для ведения бизнеса в любом штате путем подачи документа государственному секретарю или в любое аналогичное ведомство.

Агентство отмечает, что определения означают, что к отчитывающимся компаниям также будет относиться большинство партнерств с ограниченной ответственностью (LLP), партнерств с ограниченной ответственностью всех партнеров (LLLP), деловых трастов (business trust) и ограниченных партнерств (LP), поскольку такие организации обычно создаются путем подачи документов государственному секретарю или аналогичному ведомству. Другие виды юридических лиц, включая некоторые виды трасты, исключены из определений в той степени, в которой они не создаются путем подачи документа государственному секретарю или аналогичному органу.

Во многих штатах США создание большинства трастов обычно не связано с подачей такого документа о создании, и Агентство, по-видимому, признает, что правило не будет применяться к таким юридическим лицам. В целом, 23 типа организаций исключены из определения "компании, предоставляющие отчетность".

У организаций, уже существующих до 1 января 2024 года, будет 1 год для подачи первоначальных отчетов, а у организаций, созданных или зарегистрированных после этой даты, будет 30 дней для подачи первоначальных отчетов.

Различные администрации США работали с Конгрессом США и правоохранительными органами, чтобы достичь этой позиции, которая устраняет давно признанные недостатки в американском режиме борьбы с отмыванием денег (AML), выявленные ФАТФ. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что окончательное правило является "важным шагом вперед в предоставлении правоохранительным органам, органам национальной безопасности и другим партнерам информации, необходимой для борьбы с преступниками, коррумпированными лицами и другими недобросовестными субъектами, которые стремятся воспользоваться финансовой системой Америки в незаконных целях".

В настоящее время Агентство разрабатывает инфраструктуру для выполнения требований, включая информационно-технологическую систему, которая будет использоваться для хранения информации о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями Закона о безопасности и конфиденциальности (Act security and confidentiality requirements 2019).

Для того чтобы точно определить сферу действия закона, необходимо провести дополнительные процедуры принятия правил. Первая из них определит, кто может получить доступ к информации о бенефициарных владельцах, для каких целей и какие меры предосторожности потребуются для обеспечения безопасности и защиты информации. Вторая процедура пересмотрит правило Агентства о надлежащей проверке клиентов.

По материалам STEP

#бенефициар#отчетность#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#бенефициар#отчетность#Соединенные Штаты Америки (США)