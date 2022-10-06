Двойная плата за тимбилдинг в выходной день: кто платит?

Роструд расценил вызов сотрудника в выходной день на обязательные тренинги и иные мероприятия как вызов его на работу (разъяснения № 169444 от 14.09.2022).
Если работодатель решил провести обучение или тренинг (обязательные) для сплочения команды в выходной день, то необходимо:
- получить письменное согласие от сотрудника на посещение этого мероприятия;
- оплатить работнику посещение мероприятия в двойном размере как за труд в выходной день.
Такой подход обусловлен тем, что работник вправе распоряжаться своим выходным тaк, кaк его душе угoднo, а необходимость посещения хоть и развлекательного характера мероприятия исключает такое право. Как говорится: «Время – деньги».
Не стоит рано радоваться улыбке Фортуны: как не каждое дупло медом пахнет, так и не каждое мероприятие нужно оформлять как выход на работу и оплачивать (только обязательные).
Роструд ранее разъяснял, что корпоратив не входит в рабочее время, так как это мероприятие для сотрудников добровольное, соответственно, он не подлежит оплате.
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