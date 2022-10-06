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Российское право
Асият Алибекова
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Двойная плата за тимбилдинг в выходной день: кто платит?

Роструд расценил вызов сотрудника в выходной день на обязательные тренинги и иные мероприятия как вызов его на работу (разъяснения № 169444 от 14.09.2022).

Асият Алибекова
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Если работодатель решил провести обучение или тренинг (обязательные) для сплочения команды в выходной день, то необходимо:

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- получить письменное согласие от сотрудника на посещение этого мероприятия;

- оплатить работнику посещение мероприятия в двойном размере как за труд в выходной день.

Такой подход обусловлен тем, что работник вправе распоряжаться своим выходным тaк, кaк его душе угoднo, а необходимость посещения хоть и развлекательного характера мероприятия исключает такое право. Как говорится: «Время – деньги».

Не стоит рано радоваться улыбке Фортуны: как не каждое дупло медом пахнет, так и не каждое мероприятие нужно оформлять как выход на работу и оплачивать (только обязательные).

Роструд ранее разъяснял, что корпоратив не входит в рабочее время, так как это мероприятие для сотрудников добровольное, соответственно, он не подлежит оплате.

#оплата труда#Роструд#трудовые отношения
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#оплата труда#Роструд#трудовые отношения