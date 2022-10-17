Люксембурга продлевает сроки подачи налоговой декларации

Правительство Люксембурга объявило о представлении бюджета на 2023 год, который был внесен в Палату депутатов 12 октября 2022 года. Одной из основных мер является продление сроков подачи ежегодных налоговых деклараций до 31 декабря каждого года, начиная с 2023 года.
Это правило будет применяться для деклараций по индивидуальному подоходному налогу, корпоративному подоходному налогу и муниципальному налогу на бизнес за 2022 налоговый год, а также для деклараций по налогу на богатство за 2023 налоговый год.
Другие меры, объявленные правительством, носят относительно ограниченный характер и включают в себя:
По материалам сайта www.orbitax.com
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