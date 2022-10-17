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Мария Маковеева
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Люксембурга продлевает сроки подачи налоговой декларации

Правительство Люксембурга объявило о представлении бюджета на 2023 год, который был внесен в Палату депутатов 12 октября 2022 года. Одной из основных мер является продление сроков подачи ежегодных налоговых деклараций до 31 декабря каждого года, начиная с 2023 года.

Мария Маковеева
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Люксембург
Люксембург

Это правило будет применяться для деклараций по индивидуальному подоходному налогу, корпоративному подоходному налогу и муниципальному налогу на бизнес за 2022 налоговый год, а также для деклараций по налогу на богатство за 2023 налоговый год.

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Другие меры, объявленные правительством, носят относительно ограниченный характер и включают в себя:

  • Снижение минимальной заработной платы, необходимой для иностранных работников по "схеме импатрианта", со 100 000 евро до 75 000 евро;
  • Увеличение максимальной суммы налогового кредита для одиноких родителей с 1 500 евро до 2 505 евро с 1 января 2023 года;
  • Увеличение уровня доходов, при которых налогоплательщики смогут воспользоваться налоговым кредитом на минимальную социальную заработную плату;
  • Применение 8%-ной пониженной ставки НДС к продаже, прокату и ремонту велосипедов и ремонту бытовой техники, с временным снижением 8%-ной ставки до 7% в 2023 году;
  • Применение сверхсниженной ставки НДС в размере 3% для солнечных батарей;
  • Освобождение от налога на CO2 биотоплива и биожидкостей, отвечающих критериям устойчивости и сокращения выбросов парниковых газов.

По материалам сайта www.orbitax.com

#корпоративный налог#Люксембург#подоходный налог (НДФЛ)
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Мария Маковеева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#Люксембург#подоходный налог (НДФЛ)