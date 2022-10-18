Европейская комиссия начинает консультации по инициативе «Рамочная основа для подоходного налогообложения» (BEFIT)

Европейская комиссия начала публичные консультации по инициативе "Бизнес в Европе: Framework for Income Taxation" (BEFIT).

Эта инициатива направлена на введение единого свода правил для компаний ЕС по расчету налогооблагаемой базы, обеспечивая при этом более эффективное распределение прибыли между странами ЕС на основе формулы. Она также будет направлена на снижение затрат на соблюдение требований и создание согласованного подхода к корпоративному налогообложению в ЕС. Период консультаций будет длиться с 13 октября 2022 года по 5 января 2023 года.

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Основными целями BEFIT являются:

повышение устойчивости бизнеса за счет снижения сложности налоговых правил и затрат на их соблюдение, с которыми сталкиваются предприятия ЕС, ведущие трансграничную деятельность;

устранение препятствий для трансграничных инвестиций и создание более привлекательного для международных инвестиций единого рынка;



создание среды, способствующей справедливому и устойчивому росту с упрощенными административными процедурами; и



обеспечение устойчивых налоговых поступлений, что особенно важно в нынешних сложных экономических условиях.



Основные варианты политики, которые будут подробно проанализированы:

1. Сценарий статус-кво - никаких действий на уровне ЕС

Базовый сценарий, используемый в качестве ориентира, предполагает, что текущие национальные правила корпоративного налогообложения остаются неизменными. Это означает сохранение нынешнего отсутствия общей системы корпоративного налогообложения на едином рынке.

2. Действия ЕС - совершенствование действующего законодательства с помощью директивы

Действия ЕС обеспечат основные характеристики общей налоговой базы вместе с распределением прибыли между государствами-членами на основе формулы. Такая формула должна обеспечить сбалансированное распределение доходов от корпоративного налога между государствами-членами, которая лучше учитывает реалии современной экономики и глобальные изменения при распределении налоговой базы между государствами-членами.

Учитывая характер проблемы (трансграничная коммерческая деятельность, сталкивающаяся с налоговыми сложностями, законодательная фрагментация национальных систем корпоративного налогообложения и снижение конкурентоспособности единого рынка ЕС), действия ЕС в форме директивы, а не подхода "мягкого права", представляются наиболее целесообразными. Меры "мягкого права", как правило, имеют ограниченную эффективность, поскольку они не предусматривают систематической замены или упрощения действующих правил, и поэтому лишь незначительно улучшают статус-кво.