Суды ОАЭ готовятся к исполнению судебных решений Англии и Уэльса

Согласно заявлению Министерства юстиции ОАЭ, судебные решения Англии и Уэльса теперь могут исполняться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в соответствии с принципом взаимности.

Обе юрисдикции не имеют двустороннего договора о взаимном признании и исполнении судебных решений, за исключением некоторых меморандумов, касающихся Дубайского международного финансового центра и Глобального рынка Абу-Даби. Ранее сторона, желающая привести в исполнение решение суда Англии и Уэльса в ОАЭ, должна была обращаться в суд ОАЭ, который рассматривал решение по существу и принимал решение о возможности приведения его в исполнение.

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Однако ситуация изменилась после недавнего дела, в котором Высокий суд Англии и Уэльса (EWHC) согласился привести в исполнение решение суда Дубая. Это было дело Lenkor Energy Trading DMCC против Puri (2020 EWHC 75), касающееся принудительного взыскания 55 миллионов долларов США по отмененным чекам, выданным ответчиком компании Lenkor Dubai. Ответчик оспаривал возможность исполнения решения суда Дубая в Англии на том основании, что лежащий в основе договор был незаконен и его исполнение противоречило бы английскому публичному порядку. Однако суд EWHC отклонил это возражение и оставил в силе решение суда Дубая, не пересматривая дело по существу.

Министерство юстиции ОАЭ направило письмо директору Дубайского суда, в котором подтвердило, что решения судов Англии и Уэльса теперь должны исполняться в ОАЭ в соответствии с принципом взаимности.

Сторонам все же придется соблюдать требования правил взаимности ОАЭ, одно из которых гласит, что иностранное судебное решение не должно противоречить какому-либо решению или приказу, уже вынесенному судом в ОАЭ, и не должно содержать ничего противоречащего общественному порядку или морали.