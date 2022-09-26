Суды ОАЭ теперь уполномочены принудительно исполнять решения судов Англии по финансовым и гражданским делам

21 сентября 2022 года директором департамента международного сотрудничества Министерства юстиции ОАЭ, судьей Абдул Рахманом Мурадом Аль-Блуши, была издана декларация, в соответствии с которой суды ОАЭ (по запросу заинтересованного лица) уполномочиваются производить “соответствующие юридические действия” для приведения в исполнение их решений.

Судебные случаи, охватываемые этим решением, включают финансовые и гражданские дела (в том числе споры о разделе активов между членами семьи или супругами).

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Вышеописанная новелла должна упростить и облегчить процедуру по обращению взыскания на активы, которые должники пытаются скрыть на территории ОАЭ, хотя и находятся в юрисдикции английских судов. Так, например, ожидается, что новое решение Минюста положит конец частой порочной практике уклонения от выполнения финансовых обязательств при разводе путём переезда неблагонадёжного супруга в ОАЭ. Также кредиторы-поставщики товаров и услуг получили надежду на урегулирование вопросов непогашенных задолженностей по счетам британским экспатам, живущих в ОАЭ.

В соответствии с формулировкой Минюста ОАЭ в новелле есть ряд требований для применения процедуры.

Первое - для того, чтобы решение Английского суда подлежало исполнению на территории ОАЭ, оно должно быть окончательным. Судебные дела, по которым ещё не вынесено окончательное решение, рассматриваться не будут.

Другим требованием предусмотрено, что решение английского суда не должно противоречить нормам общественного порядка ОАЭ и морали.

Третий важный критерий - решение английского суда не должно противоречить решению какого-либо суда ОАЭ, и суды ОАЭ не должны обладать юрисдикцией в данном случае или споре. Это сделано с целью избежания возможных спорных ситуаций между ОАЭ и Англией, поскольку в случае, если бы лицо, против которого возбуждается дело в Англии, находилось бы в ОАЭ по резидентской визе, суды ОАЭ могли бы обладать юрисдикцией в этом вопросе, и дело могло бы быть подано в один из соответствующих судов ОАЭ, что собственно и породило бы сложности в выборе юрисдикции ведения дела.

Стоит отметить, что принятие подобной нормы и содействие в исполнении решения английских судов - это неоспоримо большой шаг по укреплению взаимодействия между правовой системой ОАЭ и Англии с Уэльсом. Напомним, что Шотландия и Северная Ирландия функционируют в рамках собственной правовой юрисдикции.