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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Франция и Германия намерены ввести минимальный глобальный налог в рамках Компонента 2, если соглашение ЕС не будет достигнуто до конца года

После 52-го заседания Франко-германского экономического и финансового совета (Franco-German Economic and Financial Council, CEFFA) 19 октября министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил, что Франция и Германия договорились об имплементации глобального минимального налога в рамках Компонента 2 в национальное законодательство, если до конца года не будет достигнуто соглашение на уровне ЕС.

Ольга Кутяева
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Предложение Европейской комиссии о внедрении Компонента 2 в ЕС поддерживают все государства-члены, кроме Венгрии, которая ранее поддерживала это предложение, но затем изменила свою позицию.

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По материалам Orbitax

#Германия#налог на прибыль (Corporation Tax)#Франция
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Германия#налог на прибыль (Corporation Tax)#Франция