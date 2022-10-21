Франция и Германия намерены ввести минимальный глобальный налог в рамках Компонента 2, если соглашение ЕС не будет достигнуто до конца года

После 52-го заседания Франко-германского экономического и финансового совета (Franco-German Economic and Financial Council, CEFFA) 19 октября министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил, что Франция и Германия договорились об имплементации глобального минимального налога в рамках Компонента 2 в национальное законодательство, если до конца года не будет достигнуто соглашение на уровне ЕС.

Предложение Европейской комиссии о внедрении Компонента 2 в ЕС поддерживают все государства-члены, кроме Венгрии, которая ранее поддерживала это предложение, но затем изменила свою позицию.

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