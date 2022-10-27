Гонконг усиливает режим борьбы с трансграничным уклонением от уплаты налогов

Департамент внутренних доходов Гонконга выпустил релиз, в котором сообщается, что Правительство усиливает режим борьбы с трансграничным уклонением от уплаты налогов путем создания нового режима освобождения пассивного дохода от уплаты налогов за рубежом (Foreign-sourced Income Exemption - FSIE).

Соответствующий законопроект будет опубликован 28 октября и внесен в Законодательный Совет 2 ноября.

Все услуги по этой теме:

Законопроект создает новый режим освобождения доходов, полученных из-за рубежа (FSIE), который позволит освободить от налогов определенные пассивные доходы, полученные из-за рубежа, а именно проценты, дивиденды, доходы от продажи акций или долей участия (доходы от продажи) и доходы от интеллектуальной собственности, полученные в Гонконге соответствующими многонациональными предприятиями (MNE) при соблюдении определенных условий освобождения.

Законопроект поддерживает принцип территориального источника налогообложения Гонконга, в результате чего определение источника прибыли не будет затронуто новым режимом. Согласно новому режиму, налогоплательщики по-прежнему могут быть освобождены от уплаты налога в отношении указанного пассивного дохода, полученного в Гонконге от иностранного источника, если они имеют существенное экономическое присутствие в Гонконге.

Европейский союз включил Гонконг в список наблюдения с октября 2021 года на том основании, что неналогообложение пассивного дохода, получаемого из-за рубежа, не сопровождается адекватными требованиями к экономической присутствию и надежными правилами борьбы с злоупотреблениями. Чтобы избежать включения Гонконга в «черный список» ЕС как несотрудничающей юрисдикции для целей налогообложения, Гонконг в октябре 2021 года публично обязался внести изменения в свое налоговое законодательство к концу 2022 года с целью внедрения нового режима FSIE в январе 2023 года.

Новый режим FSIE будет распространяться только на предприятия MNE, занимающиеся бизнесом в Гонконге. Физические лица и местные компании не будут затронуты.

Налогоплательщики, пользующиеся существующими льготными налоговыми режимами, в основном не подпадают под действие нового режима. Проценты, дивиденды и доходы от продажи, полученные регулируемыми финансовыми организациями от ведения регулируемого бизнеса, не будут облагаться налогом в соответствии с новым режимом.

Согласно новому режиму, MNE, желающие получить освобождение от налога на проценты, дивиденды и доходы от продажи, полученные из-за рубежа, должны будут выполнить требование экономического присутствия, наняв достаточное количество квалифицированных сотрудников и нести достаточные операционные расходы в Гонконге. Для компании MNE, которая является чистым держателем акций, будут установлены сниженные требования к экономическому присутствию включающие только владение и управление долями в капитале, а также соблюдение требований корпоративного законодательства Гонконга.