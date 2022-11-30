Регистрация компании на Каймановых островах Материал редакции

Каймановы острова являются одной из ведущих оффшорных юрисдикций в мире, а также крупным международным финансовым центром, где расположены многие крупные банки, страховые компании, хедж фонды и бухгалтерские фирмы, которые оказывают банковские и финансовые услуги мирового класса. Каймановы острова имеют глобальную репутацию и известную историю создания оффшорных компаний, которая насчитывает несколько десятков лет. Острова также могут похвастаться наличием нескольких особых экономических зон и особыми деловыми связями с Китаем для поощрения международных инвестиций.

Каймановы острова относятся к Британским заморским территориям, правовая система основана на английском общем праве. Закон о компаниях 1961 года основан на английском праве и является основным законом, регулирующим компании, зарегистрированные на Каймановых островах. С момента его принятия неоднократно принимались поправки, отвечающие постоянно меняющемуся характеру мировой финансовой системы. Последние поправки были внесены в 2020 году.

Все услуги по этой теме:

Также одним из главных преимуществ данной юрисдикции является то, что она исторически всегда была полностью свободна от налогов и не имеет требований к подаче финансовой отчетности. Отсутствие корпоративного и индивидуального налогообложения (налога на прибыль, налога на имущество, налога на прирост капитала, налога на заработную плату, налога на добавленную стоимость и налога у источника выплаты) делает данную юрисдикцию идеальным местом для регистрации международных компаний по созданию дочерних организаций, которые позволяют защитить активы и минимизировать свой глобальный подоходный налог, пользуясь благоприятной налоговой политикой островов. Единственными налогами, взимаемыми на Каймановых островах, являются импортная пошлина и гербовый сбор, которые составляют 22% и 7,5% соответственно.

Какие существуют организационно-правовые формы компаний на Каймановых островах?

Законодательство Каймановых островов предусматривает возможность создания следующих организационно-правовых форм:

обычная резидентная компания (Ordinary Resident Company);

обычная нерезидентная компания (Ordinary Non-resident Company);



освобожденная компания (Exempted Company);



партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Partnership);



освобожденное партнерство с ограниченной ответственностью (Exempted Limited Partnership).

Наиболее распространенной и часто используемой организационно-правовой формой на Каймановых островах является освобожденная компания (Exempted Company).

Какие ключевые характеристики определяют статус освобожденной компании, зарегистрированной на Каймановых островах?

Основные черты, присущие освобожденной компании, следующие:

не вправе вести деятельность на территории Каймановых островов, т.е. функционируют исключительно в режиме «классического оффшора»;

не требуется хранить открытый реестр акционеров (для остальных компаний есть такое требование);



не требуется проводить ежегодное общее собрание на островах (для остальных компаний есть такое требование);



можно вносить изменения в Устав и учредительный договор без ограничений, но при этом необходимо уведомлять Регистрационную палату о любых изменениях;



если компания котируется на Бирже Каймановых островов, она может продавать акции широкому кругу лиц на островах;



можно выпускать акции с номинальной стоимостью или без;



в годовом отчете, подаваемом в Регистрационную палату, необходимо декларировать, что в Устав и учредительный договор не было внесено никаких изменений кроме тех, о которых Регистрационная палата была уведомлена, соблюдены положения Закона о компаниях, деятельность компании проходила главным образом за пределами Каймановых островов, и все акции на предъявителя хранятся у уполномоченного лица;



в название не требуется включать слово "Limited" или аббревиатуру "Ltd.";



капитал может быть номинирован в любой валюте или в нескольких видах валют.



На Каймановых островах разрешена любая законная разрешенная деятельность, однако для освобожденной компании существуют некоторые ограничения:

как уже ранее было написано, нельзя заниматься бизнесом на территории Каймановых островов;

нельзя вести коммерческую деятельность на Каймановых островах с резидентами, кроме как в порядке исполнения бизнеса за пределами Каймановых островов;



компания, не котирующаяся на бирже Каймановых островов, не может продавать свои акции публично;



запрещается владеть недвижимостью на Каймановых островах;



для ведения бизнеса в банковской, страховой и трастовой сфере необходимо получать специальную лицензию.



Какие требования предъявляются к наименованию компании на Каймановых островах?

Правительство Каймановых островов установило определенные требования, которым должно соответствовать торговое наименование для освобожденной компании:

Торговое наименование не должно быть просто переведено, не должно быть идентичным или очень похожим на уже существующее или переведенное название, содержащееся в реестре компаний. Однако, если компания предоставила разрешение или находится в процессе роспуска, такое название может быть использовано для новой освобожденной компании; Регистрация торгового наименования может быть осуществлена на любом языке, но обязателен перевод на английский язык;

Название компании не должно содержать следующих слов: “Chamber of Commerce”, “building society”, “royal”, “imperial”, “empire”, “municipal”, “chartered”, “co-operative”, “assurance”, “bank”, “insurance”, “trust”, “gaming” or “lottery”;

Название компании не должно иметь никакой связи с Его Величеством Королем Великобритании, любым членом королевской семьи или Королевским правительством, а также с каким-либо общественным советом или государственным органом, зарегистрированным королевской хартией.



Какие требования предъявляются к зарегистрированному адресу компании на Каймановых островах?

Все компании должны иметь местный зарегистрированный офис на Каймановых островах. Для освобожденных компаний и компаний-нерезидентов местный зарегистрированный офис должен быть предоставлен местным регистрационным агентом, у которого есть лицензия CIMA.

Адрес местного зарегистрированного офиса должен быть сообщен Регистратору. До тех пор, пока не подано уведомление о зарегистрированном адресе, считается, что компания не выполнила требования законодательства.

По адресу зарегистрированного офиса должны храниться: реестр директоров, акционеров, бенефициаров, залогов, долевого участия в партнерстве.

Также освобожденная компания на Каймановых островах должна вести бухгалтерский учет по всем финансовым операциям, данные о которых хранятся не менее 5 лет и предоставляются по запросу налоговых инспекционных служб и контролирующих органов.

Какие требования предъявляются к уставному капиталу компании на Каймановых островах?

Требований к минимальному уставному капиталу нет. Компания должна иметь хотя бы одну выпущенную акцию, но требований к минимальному оплаченному капиталу нет. Акции могут выпускаться с номинальной стоимостью и без. Уставный капитал может быть номинирован в любой валюте или в нескольких видах валют. Разрешены акции на предъявителя, но они должны держаться уполномоченным депозитарием. Могут быть выпущены привилегированные акции, погашаемые акции, с правом голоса и без.

Следует отметить, что Каймановы острова не ограничивают уставный капитал освобожденной компании, но рекомендуется формировать его в пределах 50 000 долларов США. Стандартная номинальная стоимость акции составляет 1 доллар США.

Какие требования предъявляются к структуре компании на Каймановых островах?

Директор

В освобожденной компании должен быть назначен как минимум один директор, который может быть как физическим, так и юридическим лицом. К директору не предъявляются требования по резидентности или квалификации. Обязательных требований по проведению собраний директоров на Каймановых островах или где-либо еще нет, если иное не предусмотрено Уставом.

Каждая компания должна вести Реестр директоров и должностных лиц с указанием их имен и адресов в местном зарегистрированном офисе и имеет обязанность отправлять копию реестра Регистратору в течение 90 дней с даты регистрации, а также уведомлять Регистратора о любых изменениях в отношении директоров или должностных лиц в течение 30 дней после изменения. Реестр директоров является общедоступным.

В случае нарушения вышеуказанных требований и положений статьи 55 Закона о компаниях на компанию налагается штраф в размере 1000 долларов США плюс 100 долларов США за каждый день нарушения. Такому же наказанию подлежит директор компании, который преднамеренно и сознательно санкционирует, разрешает или допускает такое нарушение.

Акционер

В освобожденной компании должен быть как минимум один акционер. Максимальное количество не ограничено, если иное не предусмотрено Уставом.

Требования к резидентности или квалификации акционера отсутствуют, им может быть как физическое, так и юридическое лицо. Допускается использование номинального сервиса.

Требований по проведению годового общего собрания акционеров нет – они могут проводиться на Каймановых островах или в другом месте, если иное не предусмотрено Уставом, в том числе по телефону. Протоколы собраний могут храниться по любому адресу, указанному в корпоративных документах.

Реестр акционеров содержит информацию о каждом участнике компании, а также по оплате им акций и его правам. Данный документ обычно хранится по адресу зарегистрированного офиса, является конфиденциальным и предоставляется по запросу проверяющих органов только при наличии на то уважительных причин.

Секретарь

Компании, зарегистрированные на Каймановых островах, могут не назначать секретаря компании. Назначение секретаря не является обязательным. Для секретаря нет требований к проживанию или квалификации. Секретарем может быть только физическое лицо (юридическое лицо не допускается). Секретарь назначается советом директоров.

Как происходит процедура регистрации компании на Каймановых островах?

Для регистрации освобожденной компании на Каймановых островах необходимо пройти следующую процедуру.

1. Проверить доступность названия компании. Проверка названия занимает обычно не более 24 часов.

2. Проверка Compliance. Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требует, чтобы поставщики корпоративных услуг определяли бенефициарных владельцев компании, источник их средств и характер деятельности, для которой они будут использовать компанию. Эта проверка соответствия достаточно проста и требует от клиента предоставления вышеуказанной информации в свободной форме, а также удостоверения личности и адреса проживания для всех лиц, входящих в структуру компании. Помимо этого агенты на Каймановых островах также требуют на всех физических лиц рекомендацию из банка или юридической компании, адресованную на их имя, и резюме.

3. Подготовка документов для целей регистрации компании.

Устав и Учредительный договор;. Протокол первого собрания акционеров (о назначении первого директора); Протокол первого собрания директоров (о выпуске акций); Решение первого единоличного директора о выпуске акций; Реестр директоров и должностных лиц; Декларация учредителей о том, что бизнес компании будет вестись за пределами Каймановых островов.

Две копии документов на компанию подаются в Регистрационную палату вместе с заявлением на регистрацию. Заявление рекомендуется подавать через местного агента, оплачивается регистрационный сбор.

Также готовятся следующие документы:

Реестр акционеров;

Реестр бенефициарных владельцев;



Сертификат акций;



Согласие о вступлении в должность (если в компании есть номинальный директор)



Письмо об отставке (с бланковой датой);



Решение о выпуске доверенности;



Доверенность с апостилем;

Декларация номинального директора;



Трастовая декларация (если в компании есть номинальный акционер)

Подробнее об использовании номинально сервиса в оффшорной компании можно прочитать в Назначение номинального директора в иностранную (оффшорную) компанию.

Компания считается зарегистрированной в день подачи документов, никакого предварительного согласия или одобрения от Регистрационной палаты не требуется. Свидетельство о регистрации выдается в течение 5-7 рабочих дней. Также за дополнительную плату можно воспользоваться ускоренным сервисом, благодаря которому документы из реестра можно получить в течение 24 часов.

По факту регистрации компании клиенту передаются оригиналы учредительных документов, а также протоколы, сертификаты акций, трастовые декларации (если применимо) и апостилированный комплект документов, включающий копии сертификата инкорпорации, устава и учредительного договора, протоколов первого собрания директоров и акционеров.

Какие обязанности возникают у компании после регистрации на Каймановых островах?

В какой срок подаются обновления, и какие применяются штрафы?

Освобожденная компания обязана уведомлять Регистрационную палату о любых изменениях в зарегистрированном адресе или реестре директоров в течение 30 дней с даты смены. Датой смены при этом считается дата принятия решения о смене директора или более ранняя дата в случае отставки директора, если такая отставка предшествовала дате принятия решения. Неуведомление в обозначенный срок влечет штраф в размере 12,20 USD за каждый день просрочки. Размер этого штрафа может быть ограничен суммой 610 USD по усмотрению Регистрационной палаты.

Те же штрафы применяются в случае, если в течение 30 дней компания не уведомит о каких-либо изменениях в уставном капитале.

В случае изменения наименования, внесения изменений в устав и/или учредительный договор, а также в случае принятия каких-либо специальных резолюций необходимо уведомлять Регистрационную палату в течение 15 дней с момента принятия таких решений.

Компания должна оплачивать ежегодный государственный сбор и подавать краткую декларацию в январе каждого года. Декларация подтверждает, что компания уведомляла Регистрационную палату обо всех изменениях и не вела деятельность на территории Каймановых островов.

Обязана ли компания проводить ежегодные общие собрания директоров и акционеров?

Освобожденная компания не обязана проводить ежегодные общие собрания директоров и акционеров, по желанию они могут проводиться как на территории Каймановых островов, так и за их пределами.

Если в течение года у акционеров возникает необходимость собраться по особым вопросам, они могут созвать внеочередное общее собрание. Требования к уведомлению о собраниях, как правило, прописаны в уставе компании. Если устав не содержит положений об уведомлении, то в соответствии с Законом о компаниях уведомление должно быть направлено за 5 дней до собрания. В Законе о компаниях нет ограничений в отношении места проведения собраний.

Решения, принимаемые на собраниях, могут быть двух видов: обычные и специальные. Обычные решения могут быть приняты по всем вопросам, не требующим специального решения, простым большинством голосов голосующих лично или по доверенности. Специальные решения принимаются большинством в две трети голосов, если в уставе компании не указано иное, и требуются, к примеру, для изменения устава, уменьшения уставного капитала или изменения названия компании.

Требуется ли подготовка аудированной отчетности?

Компания, зарегистрированная на Каймановых островах, не обязана готовить аудированную ежегодную отчетность или подавать ее в государственные органы. Однако у освобожденной компании есть обязанность хранить бухгалтерские записи, отражающие операции компании и позволяющие в любое время с достаточной точностью определить финансовое положение компании за период не менее 5 лет с момента совершения операции, к которой относятся записи и основная документация. Бухгалтерские записи могут храниться где угодно за пределами Каймановых островов.

Есть ли на Каймановых островах реестр бенефициарных владельцев?

Начиная с 1 июля 2017 года компании, зарегистрированные на Каймановых островах, обязаны вести реестр бенефициарных владельцев и предоставлять информацию о них по запросу государственных органов.

Кто относится к бенефициарным владельцам?

Физическое лицо считается бенефициарным владельцем, если отвечает одному или более из нижеперечисленных условий:

прямо или косвенно владеет 25% и более акций в компании;

прямо или косвенно владеет 25% и более голосующих прав в компании;



имеет право назначать или отправлять в отставку большинство совета директоров компании.



Если ни одно физическое лицо не соответствует названным условиям, бенефициаром будет лицо, которое имеет абсолютное и безусловное законное право осуществлять или фактически осуществляет значительное влияние или контроль над компанией.

При этом к регистрируемым лицам, которые подлежат внесению в реестр бенефициарных владельцев, относятся не только физические лица, но и «соответствующие» юридические лица, которые непосредственно владеют долей в компании.

К «соответствующим» относятся юридические лица:

которые зарегистрированы на Каймановых островах в соответствии с законодательством Каймановых островов; и

которые считались бы бенефициарным владельцем, если бы были физическим лицом.



Является ли реестр бенефициарных владельцев публично доступным?

Реестр бенефициарных владельцев не является публично доступным. Он хранится по зарегистрированному адресу компании на Каймановых островах (обычно совпадает с адресом регистрационного агента) и предоставляется только некоторым официальным государственным органам. Если компания освобождена от требований по ведению реестра бенефициаров, регистрационный агент должен подать в компетентный орган соответствующее подтверждение об освобождении.

Кто имеет доступ к реестру бенефициарных владельцев?

Правительство Каймановых островов создало централизованную электронную платформу для ведения реестров бенефициарных владельцев для того, чтобы облегчить взаимный обмен информацией между соответствующими правоохранительными и налоговыми органами Каймановых островов и Соединенного Королевства. Корпоративные сервис-провайдеры загружают информацию о бенефициарных владельцах на платформу на ежемесячной основе.

Информация может быть получена только по запросу старшего должностного лица, представляющего один из следующих компетентных органов:

Управление финансовой отчетности;

Финансовое управление Каймановых островов;

Антикоррупционная комиссия;



Управление налоговой информации;



подразделение финансовой разведки, например, подразделение по расследованию финансовых преступлений Королевской полицейской службы Каймановых островов; а также



любой другой орган, на который возложена ответственность за контроль над соблюдением правил противодействия отмыванию денежных средств в соответствии с разделом 4(9) Закона о доходах, полученных от преступной деятельности (в редакции 2020 года).



Законодательство о реестрах бенефициарных владельцев предусматривает, что информация, содержащаяся в реестрах, считается конфиденциальной для целей Закона о раскрытии конфиденциальной информации от 2016 года и может быть раскрыта только в соответствии с этим законом.

Какая информация вносится в реестр бенефициарных владельцев?

В реестр бенефициарных владельцев вносится следующая информация:

а) в отношении бенефициарного владельца (физического лица): полное имя; адрес проживания и, если отличается, почтовый адрес; дата рождения; номер документа, подтверждающего личность (паспорта/водительского удостоверения или другого официального документа), страна выпуска, дата выдачи и дата истечения срока действия; дата, когда физическое лицо стало и прекратило быть регистрируемым лицом;

б) в отношении юридического лица: корпоративное или фирменное наименование; юридический или фактический адрес; организационно-правовая форма и закон, которым юридическое лицо регулируется; если применимо, реестр компаний, в который внесено юридическое лицо, и регистрационный номер; дата, когда юридическое лицо стало и прекратило быть регистрируемым лицом.

Есть ли для компаний на Каймановых островах требования об экономическом присутствии (Economic Substance)?

Закон о международном налоговом сотрудничестве (правилах “Substance”) был принят парламентом на Каймановых островах 17 декабря 2018 года и наложил требования об экономическом присутствии на компании, зарегистрированные на Каймановых островах. Закон был принят в ответ на обеспокоенность Группы Совета по кодексу поведения ЕС в отношении благоприятных налоговых режимов, способствующих созданию оффшорных структур, которые приносят прибыль без реальной экономической деятельности. Закон также отражает приверженность Каймановых островов как члена инклюзивной группы ОЭСР по реализации проекта BEPS (плана по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения). Надзор за соблюдением правил на Каймановых островах возложен на Департамент по международному налоговому сотрудничеству.

Согласно правилам “Substance” соответствующее юридическое лицо, которое ведет соответствующую деятельность, обязано пройти тест на экономическое присутствие в отношении этой соответствующей деятельности. Если соответствующий субъект осуществляет более одного соответствующего вида деятельности, он должен пройти тест в отношении каждого соответствующего вида деятельности.

Кто должен соблюдать требования “Substance” на Каймановых островах?

К структурам, которые попадают под определение «соответствующих», относятся все компании и партнерства с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Общем реестре Каймановых островов. Исключение составляют следующие субъекты:

инвестиционные фонды; компании, которые являются налоговыми резидентами за пределами Каймановых островов; трастовые структуры; местные компании и партнерства, которые непосредственно ведут деятельность на территории Каймановых островов.

Какие виды деятельности относятся к «соответствующим»?

Компании, осуществляющие «соответствующую» деятельность, должны соблюдать требования законодательства о создании реального экономического присутствия и отчитываться об этом перед Управлением налоговой информации Каймановых островов.

К организациям, осуществляющим «соответствующую» деятельность, относятся:

банки и кредитные организации;

компании, управляющие фондами;



страховые компании;



финансовые и лизинговые компании;



компании, работающие в сфере торговых посреднических услуг;



судоходные компании;



компании, имеющие штаб-квартиру на Каймановых островах;



компании, ведущие деятельность в сфере интеллектуальной собственности;



холдинговые компании.



При этом бизнес, связанный с деятельностью инвестиционного фонда, не подпадает под определение «соответствующей» деятельности.

Что представляет собой тест на экономическое присутствие?

Соответствующая компания, зарегистрированная на Каймановых островах, которая осуществляет любую соответствующую деятельность, должна проходить тест на экономическое присутствие, а также готовить и предоставлять в Управление налоговой информацией отчет в установленной форме для определения того, был ли выполнен тест экономического присутствия. Первый отчет должен быть предоставлен через 12 месяцев после окончания финансового года соответствующей компании. Компания удовлетворяет критериям экономического присутствия, если она:

ведет основную деятельность на Каймановых островах и получает там основной доход;

надлежащим образом контролируется на Каймановых островах и управляется с территории Каймановых островов в отношении осуществляемой соответствующей деятельности;



принимая во внимание уровень дохода от осуществления соответствующей деятельности на Каймановых островах, имеет достаточный объем расходов на Каймановых островах, имеет физическое присутствие, включая оборудование и имущество для обеспечения рабочего процесса, и имеет необходимый штат квалифицированных штатных сотрудников, которые физически присутствуют на Каймановых островах.



В отношении ряда видов деятельности существуют некоторые особенности применения теста на экономическое присутствие. Например, к чисто холдинговым компаниям, которые только владеют долей в других компаниях и получают только дивиденды и доход с капитала, применяются «сниженные» требования. Для таких компаний достаточно иметь зарегистрированный адрес регистрационного агента на Каймановых островах. К предприятиям, которые ведут высоко рисковую деятельность, связанную с владением интеллектуальной собственностью, предъявляются наиболее строгие требования. Они по умолчанию считаются не выполнившими тест экономического присутствия, пока не докажут обратное.

Какие дополнительные требования установлены перед подачей годового отчета?

Перед подачей годового отчета все юридические лица Каймановых островов к 31 марта соответствующего года обязаны направлять уведомление в Генеральный реестр Каймановых островов. В уведомлении содержится следующая информация:

1. осуществляет ли юридическое лицо соответствующую деятельность;

2. если оно осуществляет соответствующую деятельность, является ли оно соответствующим юридическим лицом;

3. в случае если юридическое лицо осуществляет соответствующую деятельность и является налоговым резидентом в юрисдикции за пределами Каймановых островов:

название и адрес непосредственной материнской компании, конечной материнской компании, имя и адрес конечного бенефициарного владельца или другая информация, разумно необходимая для их идентификации;

дата окончания финансового года;



юрисдикция, в которой юридическое лицо является налоговым резидентом, а также любая другая информация, которая может быть необходима для того, чтобы подтвердить представленные в уведомлении сведения;



4. в случае если соответствующее юридическое лицо осуществляет соответствующую деятельность:

дата окончания финансового года; и

имя и адрес должностного лица, ответственного за предоставление сведений в Управление налоговой информацией.



Какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства об экономическом присутствии?