Каймановы острова являются одной из ведущих оффшорных юрисдикций в мире, а также крупным международным финансовым центром, где расположены многие крупные банки, страховые компании, хедж фонды и бухгалтерские фирмы, которые оказывают банковские и финансовые услуги мирового класса. Каймановы острова имеют глобальную репутацию и известную историю создания оффшорных компаний, которая насчитывает несколько десятков лет. Острова также могут похвастаться наличием нескольких особых экономических зон и особыми деловыми связями с Китаем для поощрения международных инвестиций.
Каймановы острова относятся к Британским заморским территориям, правовая система основана на английском общем праве. Закон о компаниях 1961 года основан на английском праве и является основным законом, регулирующим компании, зарегистрированные на Каймановых островах. С момента его принятия неоднократно принимались поправки, отвечающие постоянно меняющемуся характеру мировой финансовой системы. Последние поправки были внесены в 2020 году.
Также одним из главных преимуществ данной юрисдикции является то, что она исторически всегда была полностью свободна от налогов и не имеет требований к подаче финансовой отчетности. Отсутствие корпоративного и индивидуального налогообложения (налога на прибыль, налога на имущество, налога на прирост капитала, налога на заработную плату, налога на добавленную стоимость и налога у источника выплаты) делает данную юрисдикцию идеальным местом для регистрации международных компаний по созданию дочерних организаций, которые позволяют защитить активы и минимизировать свой глобальный подоходный налог, пользуясь благоприятной налоговой политикой островов. Единственными налогами, взимаемыми на Каймановых островах, являются импортная пошлина и гербовый сбор, которые составляют 22% и 7,5% соответственно.
Законодательство Каймановых островов предусматривает возможность создания следующих организационно-правовых форм:
Основные черты, присущие освобожденной компании, следующие:
На Каймановых островах разрешена любая законная разрешенная деятельность, однако для освобожденной компании существуют некоторые ограничения:
Правительство Каймановых островов установило определенные требования, которым должно соответствовать торговое наименование для освобожденной компании:
Все компании должны иметь местный зарегистрированный офис на Каймановых островах. Для освобожденных компаний и компаний-нерезидентов местный зарегистрированный офис должен быть предоставлен местным регистрационным агентом, у которого есть лицензия CIMA.
Адрес местного зарегистрированного офиса должен быть сообщен Регистратору. До тех пор, пока не подано уведомление о зарегистрированном адресе, считается, что компания не выполнила требования законодательства.
По адресу зарегистрированного офиса должны храниться: реестр директоров, акционеров, бенефициаров, залогов, долевого участия в партнерстве.
Также освобожденная компания на Каймановых островах должна вести бухгалтерский учет по всем финансовым операциям, данные о которых хранятся не менее 5 лет и предоставляются по запросу налоговых инспекционных служб и контролирующих органов.
Требований к минимальному уставному капиталу нет. Компания должна иметь хотя бы одну выпущенную акцию, но требований к минимальному оплаченному капиталу нет. Акции могут выпускаться с номинальной стоимостью и без. Уставный капитал может быть номинирован в любой валюте или в нескольких видах валют. Разрешены акции на предъявителя, но они должны держаться уполномоченным депозитарием. Могут быть выпущены привилегированные акции, погашаемые акции, с правом голоса и без.
Следует отметить, что Каймановы острова не ограничивают уставный капитал освобожденной компании, но рекомендуется формировать его в пределах 50 000 долларов США. Стандартная номинальная стоимость акции составляет 1 доллар США.
В освобожденной компании должен быть назначен как минимум один директор, который может быть как физическим, так и юридическим лицом. К директору не предъявляются требования по резидентности или квалификации. Обязательных требований по проведению собраний директоров на Каймановых островах или где-либо еще нет, если иное не предусмотрено Уставом.
Каждая компания должна вести Реестр директоров и должностных лиц с указанием их имен и адресов в местном зарегистрированном офисе и имеет обязанность отправлять копию реестра Регистратору в течение 90 дней с даты регистрации, а также уведомлять Регистратора о любых изменениях в отношении директоров или должностных лиц в течение 30 дней после изменения. Реестр директоров является общедоступным.
В случае нарушения вышеуказанных требований и положений статьи 55 Закона о компаниях на компанию налагается штраф в размере 1000 долларов США плюс 100 долларов США за каждый день нарушения. Такому же наказанию подлежит директор компании, который преднамеренно и сознательно санкционирует, разрешает или допускает такое нарушение.
В освобожденной компании должен быть как минимум один акционер. Максимальное количество не ограничено, если иное не предусмотрено Уставом.
Требования к резидентности или квалификации акционера отсутствуют, им может быть как физическое, так и юридическое лицо. Допускается использование номинального сервиса.
Требований по проведению годового общего собрания акционеров нет – они могут проводиться на Каймановых островах или в другом месте, если иное не предусмотрено Уставом, в том числе по телефону. Протоколы собраний могут храниться по любому адресу, указанному в корпоративных документах.
Реестр акционеров содержит информацию о каждом участнике компании, а также по оплате им акций и его правам. Данный документ обычно хранится по адресу зарегистрированного офиса, является конфиденциальным и предоставляется по запросу проверяющих органов только при наличии на то уважительных причин.
Компании, зарегистрированные на Каймановых островах, могут не назначать секретаря компании. Назначение секретаря не является обязательным. Для секретаря нет требований к проживанию или квалификации. Секретарем может быть только физическое лицо (юридическое лицо не допускается). Секретарь назначается советом директоров.
Для регистрации освобожденной компании на Каймановых островах необходимо пройти следующую процедуру.
1. Проверить доступность названия компании. Проверка названия занимает обычно не более 24 часов.
2. Проверка Compliance. Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма требует, чтобы поставщики корпоративных услуг определяли бенефициарных владельцев компании, источник их средств и характер деятельности, для которой они будут использовать компанию. Эта проверка соответствия достаточно проста и требует от клиента предоставления вышеуказанной информации в свободной форме, а также удостоверения личности и адреса проживания для всех лиц, входящих в структуру компании. Помимо этого агенты на Каймановых островах также требуют на всех физических лиц рекомендацию из банка или юридической компании, адресованную на их имя, и резюме.
3. Подготовка документов для целей регистрации компании.
Две копии документов на компанию подаются в Регистрационную палату вместе с заявлением на регистрацию. Заявление рекомендуется подавать через местного агента, оплачивается регистрационный сбор.
Также готовятся следующие документы:
Подробнее об использовании номинально сервиса в оффшорной компании можно прочитать в Назначение номинального директора в иностранную (оффшорную) компанию.
Компания считается зарегистрированной в день подачи документов, никакого предварительного согласия или одобрения от Регистрационной палаты не требуется. Свидетельство о регистрации выдается в течение 5-7 рабочих дней. Также за дополнительную плату можно воспользоваться ускоренным сервисом, благодаря которому документы из реестра можно получить в течение 24 часов.
По факту регистрации компании клиенту передаются оригиналы учредительных документов, а также протоколы, сертификаты акций, трастовые декларации (если применимо) и апостилированный комплект документов, включающий копии сертификата инкорпорации, устава и учредительного договора, протоколов первого собрания директоров и акционеров.
Освобожденная компания обязана уведомлять Регистрационную палату о любых изменениях в зарегистрированном адресе или реестре директоров в течение 30 дней с даты смены. Датой смены при этом считается дата принятия решения о смене директора или более ранняя дата в случае отставки директора, если такая отставка предшествовала дате принятия решения. Неуведомление в обозначенный срок влечет штраф в размере 12,20 USD за каждый день просрочки. Размер этого штрафа может быть ограничен суммой 610 USD по усмотрению Регистрационной палаты.
Те же штрафы применяются в случае, если в течение 30 дней компания не уведомит о каких-либо изменениях в уставном капитале.
В случае изменения наименования, внесения изменений в устав и/или учредительный договор, а также в случае принятия каких-либо специальных резолюций необходимо уведомлять Регистрационную палату в течение 15 дней с момента принятия таких решений.
Компания должна оплачивать ежегодный государственный сбор и подавать краткую декларацию в январе каждого года. Декларация подтверждает, что компания уведомляла Регистрационную палату обо всех изменениях и не вела деятельность на территории Каймановых островов.
Освобожденная компания не обязана проводить ежегодные общие собрания директоров и акционеров, по желанию они могут проводиться как на территории Каймановых островов, так и за их пределами.
Если в течение года у акционеров возникает необходимость собраться по особым вопросам, они могут созвать внеочередное общее собрание. Требования к уведомлению о собраниях, как правило, прописаны в уставе компании. Если устав не содержит положений об уведомлении, то в соответствии с Законом о компаниях уведомление должно быть направлено за 5 дней до собрания. В Законе о компаниях нет ограничений в отношении места проведения собраний.
Решения, принимаемые на собраниях, могут быть двух видов: обычные и специальные. Обычные решения могут быть приняты по всем вопросам, не требующим специального решения, простым большинством голосов голосующих лично или по доверенности. Специальные решения принимаются большинством в две трети голосов, если в уставе компании не указано иное, и требуются, к примеру, для изменения устава, уменьшения уставного капитала или изменения названия компании.
Компания, зарегистрированная на Каймановых островах, не обязана готовить аудированную ежегодную отчетность или подавать ее в государственные органы. Однако у освобожденной компании есть обязанность хранить бухгалтерские записи, отражающие операции компании и позволяющие в любое время с достаточной точностью определить финансовое положение компании за период не менее 5 лет с момента совершения операции, к которой относятся записи и основная документация. Бухгалтерские записи могут храниться где угодно за пределами Каймановых островов.
Начиная с 1 июля 2017 года компании, зарегистрированные на Каймановых островах, обязаны вести реестр бенефициарных владельцев и предоставлять информацию о них по запросу государственных органов.
Физическое лицо считается бенефициарным владельцем, если отвечает одному или более из нижеперечисленных условий:
Если ни одно физическое лицо не соответствует названным условиям, бенефициаром будет лицо, которое имеет абсолютное и безусловное законное право осуществлять или фактически осуществляет значительное влияние или контроль над компанией.
При этом к регистрируемым лицам, которые подлежат внесению в реестр бенефициарных владельцев, относятся не только физические лица, но и «соответствующие» юридические лица, которые непосредственно владеют долей в компании.
К «соответствующим» относятся юридические лица:
Реестр бенефициарных владельцев не является публично доступным. Он хранится по зарегистрированному адресу компании на Каймановых островах (обычно совпадает с адресом регистрационного агента) и предоставляется только некоторым официальным государственным органам. Если компания освобождена от требований по ведению реестра бенефициаров, регистрационный агент должен подать в компетентный орган соответствующее подтверждение об освобождении.
Правительство Каймановых островов создало централизованную электронную платформу для ведения реестров бенефициарных владельцев для того, чтобы облегчить взаимный обмен информацией между соответствующими правоохранительными и налоговыми органами Каймановых островов и Соединенного Королевства. Корпоративные сервис-провайдеры загружают информацию о бенефициарных владельцах на платформу на ежемесячной основе.
Информация может быть получена только по запросу старшего должностного лица, представляющего один из следующих компетентных органов:
Законодательство о реестрах бенефициарных владельцев предусматривает, что информация, содержащаяся в реестрах, считается конфиденциальной для целей Закона о раскрытии конфиденциальной информации от 2016 года и может быть раскрыта только в соответствии с этим законом.
В реестр бенефициарных владельцев вносится следующая информация:
а) в отношении бенефициарного владельца (физического лица): полное имя; адрес проживания и, если отличается, почтовый адрес; дата рождения; номер документа, подтверждающего личность (паспорта/водительского удостоверения или другого официального документа), страна выпуска, дата выдачи и дата истечения срока действия; дата, когда физическое лицо стало и прекратило быть регистрируемым лицом;
б) в отношении юридического лица: корпоративное или фирменное наименование; юридический или фактический адрес; организационно-правовая форма и закон, которым юридическое лицо регулируется; если применимо, реестр компаний, в который внесено юридическое лицо, и регистрационный номер; дата, когда юридическое лицо стало и прекратило быть регистрируемым лицом.
Закон о международном налоговом сотрудничестве (правилах “Substance”) был принят парламентом на Каймановых островах 17 декабря 2018 года и наложил требования об экономическом присутствии на компании, зарегистрированные на Каймановых островах. Закон был принят в ответ на обеспокоенность Группы Совета по кодексу поведения ЕС в отношении благоприятных налоговых режимов, способствующих созданию оффшорных структур, которые приносят прибыль без реальной экономической деятельности. Закон также отражает приверженность Каймановых островов как члена инклюзивной группы ОЭСР по реализации проекта BEPS (плана по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения). Надзор за соблюдением правил на Каймановых островах возложен на Департамент по международному налоговому сотрудничеству.
Согласно правилам “Substance” соответствующее юридическое лицо, которое ведет соответствующую деятельность, обязано пройти тест на экономическое присутствие в отношении этой соответствующей деятельности. Если соответствующий субъект осуществляет более одного соответствующего вида деятельности, он должен пройти тест в отношении каждого соответствующего вида деятельности.
К структурам, которые попадают под определение «соответствующих», относятся все компании и партнерства с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Общем реестре Каймановых островов. Исключение составляют следующие субъекты:
Компании, осуществляющие «соответствующую» деятельность, должны соблюдать требования законодательства о создании реального экономического присутствия и отчитываться об этом перед Управлением налоговой информации Каймановых островов.
К организациям, осуществляющим «соответствующую» деятельность, относятся:
При этом бизнес, связанный с деятельностью инвестиционного фонда, не подпадает под определение «соответствующей» деятельности.
Соответствующая компания, зарегистрированная на Каймановых островах, которая осуществляет любую соответствующую деятельность, должна проходить тест на экономическое присутствие, а также готовить и предоставлять в Управление налоговой информацией отчет в установленной форме для определения того, был ли выполнен тест экономического присутствия. Первый отчет должен быть предоставлен через 12 месяцев после окончания финансового года соответствующей компании. Компания удовлетворяет критериям экономического присутствия, если она:
В отношении ряда видов деятельности существуют некоторые особенности применения теста на экономическое присутствие. Например, к чисто холдинговым компаниям, которые только владеют долей в других компаниях и получают только дивиденды и доход с капитала, применяются «сниженные» требования. Для таких компаний достаточно иметь зарегистрированный адрес регистрационного агента на Каймановых островах. К предприятиям, которые ведут высоко рисковую деятельность, связанную с владением интеллектуальной собственностью, предъявляются наиболее строгие требования. Они по умолчанию считаются не выполнившими тест экономического присутствия, пока не докажут обратное.
Перед подачей годового отчета все юридические лица Каймановых островов к 31 марта соответствующего года обязаны направлять уведомление в Генеральный реестр Каймановых островов. В уведомлении содержится следующая информация:
1. осуществляет ли юридическое лицо соответствующую деятельность;
2. если оно осуществляет соответствующую деятельность, является ли оно соответствующим юридическим лицом;
3. в случае если юридическое лицо осуществляет соответствующую деятельность и является налоговым резидентом в юрисдикции за пределами Каймановых островов:
4. в случае если соответствующее юридическое лицо осуществляет соответствующую деятельность:
Невыполнение соответствующим лицом теста на экономическое присутствие может привести к штрафам в размере до 12 000 долларов США и до 120 000 долларов США, если оно не будет выполнено в последующем финансовом году, а также вычеркиванию из реестра. Закон также предусматривает наказание (штраф до 12 000 долларов США или лишение свободы на срок до 5 лет, или и то, и другое) для лиц, умышленно или преднамеренно предоставляющих ложные или вводящие в заблуждение сведения в Управление налоговой информацией.
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