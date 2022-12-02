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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОЭСР выпускает годовой отчет о статистике доходов и тенденциях потребительского налога

ОЭСР объявила о выпуске своих годовых отчетов «Статистика доходов 2022» и «Тенденции налога на потребление 2022».

Ксения Шилкина
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Согласно новым данным ОЭСР, налоговые поступления восстановились по мере восстановления экономики после пандемии.

Статистика доходов за 2022 год, в которой представлены данные о налоговых поступлениях за второй год пандемии, показывает, что среднее отношение налогов к ВВП по ОЭСР выросло на 0,6 процентных пункта (п.п.) в 2021 году до 34,1%, что является вторым по величине показателем в годовом исчислении с 1990 года. В отчете также показано, что отношение налога к ВВП увеличилось в 24 из 36 стран ОЭСР, по которым были доступны данные о налоговых поступлениях за 2021 год, снизилось в 11 и осталось неизменным в одной.

Налоговые поступления увеличились на 12,8% в номинальном выражении в среднем по ОЭСР в период с 2020 по 2021 год по мере восстановления экономики после пандемии, превысив номинальный рост ВВП после пандемии (10,5%).

Корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС) способствовали восстановлению налоговых поступлений в 2021 году. Поступления КПН выросли на 0,5 п.п. ВВП, а поступления по НДС выросли на 0,4 п.п. ВВП. Доходы от подоходного налога с населения (НДФЛ) в 2021 г. не изменились как доля ВВП, а отчисления на социальное страхование снизились на 0,2 п.п.

Налоговая политика в 2021 году была направлена на восстановление потребления и инвестиций. Меры по налогу на прибыль, реализованные в 2021 году, были направлены на стимулирование инвестиций и инноваций, особенно в «зеленую» экономику, в то время как изменения в налогообложении рабочей силы были в первую очередь направлены на стимулирование экономического роста и поощрение справедливости. Многие чрезвычайные налоговые меры, введенные в 2020 году для поддержки домашних хозяйств и предприятий во время пандемии, были отменены в 2021 году, когда экономика восстановилась, а занятость восстановилась до допандемического уровня в большинстве стран.

Ознакомиться с отчетом о статистике доходов по странам, можно на сайте OECD.

Ознакомиться с отчетом о тенденциях налога на потребление можно также не сайте OECD.

По материалам orbitax

#корпоративный налог#ОЭСР (OECD)#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#ОЭСР (OECD)#подоходный налог (НДФЛ)