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Зарубежное право
Мария Маковеева
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Люксембург частично восстанавливает публичный доступ к реестру бенефициарных собственников

6 декабря 2022 года Министерство юстиции Люксембурга выпустило релиз, в котором объявило о частичном восстановлении публичного доступа к реестру конечных бенефициарных собственников.

Мария Маковеева
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Публичный доступ был недавно приостановлен после решения Суда Европейского Союза, который постановил, что публичный доступ к информации реестра конечных бенефициарных собственников серьезно нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных (новость можно прочитать в нашей ранней публикации).

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Согласно релизу, Министерство юстиции и Государственный центр информационных технологий нашли техническое и юридическое решение для предоставления частичного доступа в соответствии с условиями, установленными Судом ЕС. В частности, доступ был восстановлен для некоторых специалистов, которые уже имели идентифицированный доступ к реестру.

Кроме того, в ближайшие дни будет восстановлен доступ для представителей прессы (журналистов), которые имеют законный интерес в возможности обращаться к реестру в контексте своих журналистских исследований. Доступ для национальных журналистов будет управляться Советом прессы Люксембурга в рамках соглашения с Люксембургскими бизнес-реестрами. Наконец, позднее будет восстановлен доступ для других лиц, имеющих законный интерес и связанных с борьбой против отмывания денег и финансирования терроризма.

По материалам сайта www.orbitax.com

#Люксембург#реестр бенефициаров
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Мария Маковеева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#реестр бенефициаров